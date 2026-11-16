Estados Unidos

Tiroteo en un complejo residencial del Bronx: tres heridos y el atacante permanece atrincherado

El incidente ocurrió cuando los efectivos respondían a una alerta en un departamento de Co-op City, en Nueva York. Entre los heridos hay dos agentes de seguridad

Vista aérea de patrullas policiales, un camión de emergencias y camarógrafos reunidos junto a un muro de contención en una vía pública
Dos de las víctimas pertenecen al Departamento de Seguridad Pública de Co-op City (Captura Fox News)
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Un tiroteo en el complejo residencial Co-op City, en el Bronx, dejó tres personas heridas, entre ellas dos agentes de seguridad que habían acudido a un departamento para realizar un control. El presunto atacante permanece atrincherado en la vivienda y la Policía desplegó un operativo en la zona.

El tiroteo ocurrió cerca de las 11:45, hora local, en Co-op City, un extenso complejo de viviendas ubicado sobre Hutchinson River Parkway. Según informó la agencia Associated Press , los tres heridos sufrieron lesiones que no serían potencialmente mortales.

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Dos de las víctimas pertenecen al Departamento de Seguridad Pública de Co-op City, una fuerza privada que presta servicios de vigilancia en el complejo. Por el momento, las autoridades no precisaron si la tercera persona baleada también forma parte de ese cuerpo.

Los agentes habían llegado al departamento en respuesta a un pedido de wellness check, un procedimiento que busca verificar el estado de una persona cuando existe preocupación por su bienestar. De acuerdo con fuentes policiales citadas por The New York Times, ambos efectivos fueron trasladados a hospitales locales, donde permanecían estables.

El sospechoso continuaba atrincherado en el departamento después del ataque. Según el medio estadounidense, efectivos de distintas unidades del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se encontraban en el lugar pasado el mediodía. Las autoridades recomendaron a los vecinos evitar la zona mientras se desarrollaba el operativo.

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Mensaje digital con texto informativo y una imagen azul que muestra el escudo de la policía de Nueva York y la palabra Advisory
Una publicación de la Policía de Nueva York pide evitar la zona de Hutchinson River Parkway en el Bronx y advierte sobre cortes viales por un operativo (Captura X)

Co-op City es uno de los mayores complejos residenciales de la ciudad. Está integrado por más de 15.300 departamentos cooperativos, distribuidos entre edificios de gran altura y viviendas tipo townhouse, y alberga a unos 50.000 residentes. Su extensión es tal que cuenta con su propio código postal, según AP.

Un antecedente reciente en Washington

El episodio en el Bronx ocurre cinco días después de otro tiroteo con un sospechoso atrincherado en un edificio residencial de Washington. El jueves 12 de noviembre, un hombre abrió fuego en el gimnasio Vida Fitness, en el barrio de Logan Circle, y luego se refugió en un departamento del mismo inmueble. El ataque mató a una persona y dejó a otras cuatro heridas, una de ellas en estado crítico.

El agresor fue identificado como Matt Wade Lambert, un médico de 55 años que mantenía una disputa judicial con la administración del edificio por problemas de humedad, filtraciones y moho. Después de varias horas de negociación con la Policía, se suicidó dentro del departamento. Las autoridades investigan el conflicto como posible móvil del ataque.

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