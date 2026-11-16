Estados Unidos

Warren Buffett donará USD 5.500 millones en acciones de Berkshire Hathaway: "Gran parte de mi buena fortuna llegó en forma de personas que fueron amables conmigo"

La operación forma parte de su plan de entregar toda su participación en el conglomerado a las organizaciones filantrópicas

Warren Buffett anunció la donación de acciones de Berkshire Hathaway por un valor aproximado de 5.500 millones de dólares a cuatro entidades familiares. (REUTERS/Scott Morgan/File Photo)
Warren Buffett anunció la donación de acciones de Berkshire Hathaway por un valor aproximado de 5.500 millones de dólares a cuatro entidades familiares. (REUTERS/Scott Morgan/File Photo)
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Warren Buffett, uno de los inversores más influyentes del mundo y presidente emérito de Berkshire Hathaway —el conglomerado estadounidense de negocios de seguros, energía, ferrocarriles y participaciones en grandes empresas—, anunció que donará acciones de la compañía valoradas en aproximadamente USD 5.500 millones a cuatro fundaciones filantrópicas de su familia.

El empresario, de 96 años, convertirá 6.150 acciones de clase A en 9.225.000 títulos de clase B para distribuirlos entre las entidades, como parte de su plan de entregar toda su participación en el grupo a esas organizaciones.

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Berkshire Hathaway, el conglomerado de inversiones que Warren Buffett convirtió en uno de los grupos empresariales más importantes del mundo (REUTERS/Rick Wilking/Archivo)
Berkshire Hathaway, el conglomerado de inversiones que Warren Buffett convirtió en uno de los grupos empresariales más importantes del mundo (REUTERS/Rick Wilking/Archivo)

Según informó la compañía en un comunicado publicado este lunes, la Fundación Susan Thompson Buffett recibirá 3.690.000 acciones, mientras que The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation y NoVo Foundation obtendrán 1.845.000 títulos cada una.

La operación se enmarca en la estrategia que el empresario había anticipado para acelerar sus donaciones y aumentar cada año los recursos destinados a las cuatro entidades. Buffett señaló que el cumplimiento de ese objetivo dependerá, en buena medida, de la evolución del mercado bursátil hasta la fecha prevista para completar la distribución.

Mis hijos han contribuido de manera reflexiva a causas valiosas durante décadas, y confío al 100% tanto en sus capacidades como en su integridad”, escribió en el mensaje que acompañó el anuncio.

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Las fundaciones beneficiarias están vinculadas a sus tres hijos, Susie, Howard y Peter Buffett. La Susan Thompson Buffett Foundation lleva el nombre de su primera esposa, fallecida en 2004.

Hombre con gafas, chaqueta parda y pantalones vaqueros sentado sobre un montón de granos de maíz dentro de un silo metálico
Howard Buffett en una de sus explotaciones agrícolas. El hijo de Warren Buffett administra granjas propias en Nebraska e Illinois y es uno de los principales impulsores de la siembra directa (no-till) en Estados Unidos. (The Howard G. Buffett Foundation’s )

Después de concretar las donaciones, Buffett conservará 182.140 acciones de clase A y 1.162 de clase B de Berkshire Hathaway. El empresario, que dejó la dirección ejecutiva de la compañía a fines de 2025 y en septiembre abandonó la presidencia, mantiene el título de presidente emérito.

En el mismo comunicado, el inversor volvió sobre una idea que había compartido en su mensaje del Día de Acción de Gracias del año pasado: el valor de la generosidad. Esta vez sostuvo que la bondad no solo no tiene costo, sino que también genera beneficios que se multiplican con el tiempo.

“Un año después, solo agregaría que se multiplica, y a una tasa mejor que cualquier cosa que Charlie y yo hayamos comprado”, escribió, en referencia a Charlie Munger, su socio histórico y exvicepresidente de Berkshire Hathaway, quien murió en noviembre de 2023.

Buffett recordó también a algunos de los maestros que marcaron su trayectoria, entre ellos Ben Graham, Joe Rosenfield y Tom Murphy. Según explicó, tanto él como Munger recibieron de ellos beneficios invaluables que luego pudieron transmitir a otras personas.

Gran parte de mi buena fortuna llegó en forma de personas que fueron amables conmigo y no esperaban nada a cambio. Estoy agradecido con cada una de ellas”, expresó.

El empresario cerró su mensaje con una invitación a trasladar ese gesto a la vida cotidiana: pidió agradecer a alguna de las personas que hayan actuado desinteresadamente con cada uno y, mejor aún, convertirse en benefactor de alguien más.

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