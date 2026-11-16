La Autoridad Metropolitana del Transporte busca probar cámaras con inteligencia artificial en el frente de los trenes del metro de Nueva York (Reuters)

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La Autoridad Metropolitana del Transporte de Nueva York (MTA) busca contratar a una empresa para probar cámaras con inteligencia artificial en el frente de los trenes del metro.

El sistema experimental deberá detectar en tiempo real a personas, objetos y otros riesgos en las vías, y enviar alertas específicas a la cabina del operador antes de que el convoy alcance la zona.

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La convocatoria describe un prototipo destinado a una fase de desarrollo y pruebas, no una instalación permanente. El pliego prevé una demostración inicial en laboratorio y, después de esa etapa, la instalación y prueba del sistema en un vagón de una línea del metro. La documentación consultada no detalla un mecanismo de frenado automático.

Al terminar los ensayos, los equipos se retirarán y la agencia decidirá si la tecnología reúne las condiciones para extenderla a su flota.

La MTA publicó el 30 de octubre de 2026 la convocatoria para el proyecto, denominado Track Intrusion: Forward Facing Camera Pilot. El proceso comienza con una selección de empresas calificadas y continúa con una licitación entre las finalistas.

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El plazo para la presentación de solicitudes de este proyecto de contratación concluye el 9 de diciembre de 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

La fecha límite prevista para presentar solicitudes es el 9 de diciembre de 2026, según el aviso oficial de contratación de la MTA.

La cámara deberá identificar personas, objetos y riesgos sobre los rieles

El dispositivo irá montado en la parte frontal de un coche y observará el recorrido por delante del tren. La especificación de la MTA exige que la solución use inteligencia artificial y aprendizaje automático para procesar los eventos a bordo y alertar al conductor según el tipo de peligro detectado.

Entre las situaciones que deberá reconocer figuran una persona, un objeto o un animal que haya entrado —o esté por entrar— al derecho de vía.

También deberá distinguir caídas accidentales, ingresos deliberados a las vías, objetos que caen desde el andén, intrusiones en túneles y la presencia de trabajadores durante tareas ferroviarias.

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El alcance incluye el análisis de condiciones que puedan crear un riesgo operativo, como escombros, estructuras temporales, campamentos improvisados, otros trenes y sus movimientos.

Los dispositivos frontales detectarán la presencia de personas, animales y objetos caídos en el derecho de vía (REUTERS/Maye-E Wong)

La finalidad es aportar información para que el personal de conducción evalúe la situación con mayor anticipación; los documentos de la agencia no establecen que la cámara vaya a controlar el tren de forma autónoma.

La propuesta admite una combinación de sensores en ambos extremos de la formación, entre ellos cámaras visibles e infrarrojas, lidar y radar.

La empresa elegida deberá definir la arquitectura del sistema y demostrar que puede funcionar con fiabilidad en el entorno ferroviario.

El piloto también analizará conductas de riesgo en el borde de los andenes

Además de vigilar el trazado, la tecnología deberá detectar conductas previas a una intrusión en las estaciones. El pliego menciona a personas inclinadas sobre las vías, movimientos erráticos cerca del borde, cambios inusuales en la multitud, aglomeraciones y desplazamientos repentinos de pasajeros en el andén.

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Esa capacidad busca advertir de un posible ingreso antes de que alguien llegue a los rieles. Sin embargo, la agencia tendrá que comprobar durante las pruebas la precisión de las detecciones y la utilidad de las alertas para los operadores en condiciones reales de servicio, con distinta densidad de pasajeros y visibilidad.

El pliego técnico admite la combinación de cámaras infrarrojas, sensores lidar y radares en los extremos del convoy (Reuters)

La MTA prevé una primera demostración controlada en laboratorio. Si supera esa fase, el sistema se instalará en un solo vagón que circule en una línea del metro, donde será ajustado y sometido a pruebas de campo.

El contrato está planteado como una plataforma de desarrollo que podría servir tanto para trenes de pasajeros como para material de trabajo.

El aviso oficial de contratación consultado no precisa un presupuesto estimado para esta etapa. La convocatoria sí establece que el contrato abarcará el diseño, suministro, demostración y prueba del prototipo, no una incorporación generalizada a toda la red.

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La MTA decidirá después de la prueba si lleva las cámaras a toda la flota

La eventual expansión dependerá de los resultados del piloto. La documentación señala que el objetivo es avanzar hacia una solución que pueda desplegarse en el sistema de metro y en sus trenes operativos y no operativos, pero no fija una fecha para esa decisión ni para una implementación a gran escala.

Michael Cortez, portavoz de la agencia, dijo que el proyecto forma parte del compromiso de la Autoridad Metropolitana del Transporte de evaluar tecnologías emergentes para reforzar la seguridad y la fiabilidad del servicio.

La documentación oficial descarta el frenado automático y limita la función del sistema al envío de avisos a la cabina del operador (REUTERS/Jeenah Moon)

La medida se conoce después de incidentes mortales en las vías y se integra en una estrategia más amplia contra las intrusiones ferroviarias.

Esa estrategia ya incluyó barreras metálicas en sectores de andenes de más de 150 estaciones, así como sistemas de detección en puntos de la red.

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La prueba de las cámaras añade una herramienta embarcada: a diferencia de los equipos fijos, acompañaría al tren para vigilar el tramo que tiene por delante.

La agencia deberá evaluar ahora si el sistema identifica los riesgos con suficiente rapidez y precisión, cómo se integra con las tareas de conducción y qué resultados ofrece fuera del laboratorio.

Solo después de retirar el prototipo y revisar esos datos podrá resolver si las cámaras con inteligencia artificial pasan de la prueba a una instalación permanente.