Trump dijo que no se opondría al regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia, pero aclaró: “La verdad que no me importa”

Donald Trump afirmó que no se opondría al regreso de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no se opondría a que Jensen Huang regresara como director ejecutivo de Nvidia. La declaración se produjo antes de que el mandatario iniciara una gira por Asia y días después de que el cofundador de la tecnológica dejara el cargo en medio de rumores de filtraciones de chips a China como producto de su relación con una empresaria señalada como espía del régimen de Xi Jinping.

Ante una consulta sobre una posible vuelta de Huang, Trump respondió que el ejecutivo “aprendió una gran lección” y añadió que su regreso no le causaría inconvenientes. Huang renunció el pasado miércoles bajo presión del directorio tras la difusión de acusaciones sobre dos relaciones extramatrimoniales.

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Durante el intercambio, una periodista le preguntó al mandatario si confiaba en información de inteligencia que vinculaba a Huang con una mujer presentada como espía china. Trump contestó que no conocía pruebas que acreditaran esa acusación. “No sabía que ella sea una espía”, señaló, y agregó que no había escuchado ese informe de parte del secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump también se refirió a los rumores de retorno del CEO como algo que no cree que fuera a modificar algo sustancial: “No me importaría. No me importaría. Mencioné el nombre de Tim Cook, pero diría que la reincorporación de Jensen... ciertamente no me importaría verlo”.

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Donald Trump descartó la existencia de pruebas sobre los supuestos nexos entre Jensen Huang y una presunta espía china. (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

Trump pidió al Congreso fondos para reemplazar un sistema aéreo de hasta 55 años

Trump sostuvo que la paralización del tráfico aéreo del viernes expuso el deterioro de una infraestructura que, en algunos componentes, tiene hasta 55 años de antigüedad. Según relató, el fallo se produjo en equipos viejos y averiados, y aseguró que la solución pasa por retirarlos y sustituirlos por un sistema nuevo.

El mandatario afirmó que su administración ya planteó el problema ante el Congreso de Estados Unidos y remarcó que el plan requiere recursos para ejecutarse. “Necesitamos financiación para llevarlo a cabo”, dijo. También acusó a la administración de Joe Biden de haber malgastado dinero en decisiones técnicas, aunque no aportó detalles sobre esos gastos.

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Trump señaló que confía en que el Congreso apruebe los fondos a raíz de la interrupción del viernes. Añadió que permaneció en la Casa Blanca durante el episodio, mientras el secretario de Transporte, Sean Duffy, coordinaba la respuesta. Defendió la gestión de los funcionarios y destacó que no hubo heridos, accidentes ni daños a pasajeros.

La gira prevé escalas en Filipinas y China

Antes de abordar el avión, Trump confirmó que viajará primero a Filipinas y luego a Shenzhen, China, para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). En Manila tiene previsto reunirse con dirigentes del Sudeste Asiático y abordar asuntos económicos; la Casa Blanca prevé firmar allí un acuerdo comercial con Tailandia, de acuerdo con la información disponible.

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El diálogo de Donald Trump con Xi Jinping y Vladímir Putin abordará los arsenales nucleares de las tres naciones.

El mandatario dijo que, durante la escala en China, se reunirá con el presidente Xi Jinping y con el presidente ruso, Vladímir Putin. Las conversaciones estarían enfocadas en los arsenales nucleares de Estados Unidos, China y Rusia. Trump sostuvo además que podría mantener un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, aunque no detalló una fecha, un lugar ni un formato para esa eventual reunión.

La guerra de Rusia en Ucrania no formaría parte de los contactos previstos con Xi y Putin, según el documento. Trump añadió que Estados Unidos será sede de la cumbre del G20 en Miami en diciembre.

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