Demandan a robots repartidores de comida por escanear rostros y cuerpos sin permiso

Dos demandas acusan a Coco Robotics y Serve Robotics de captar información biométrica sin autorización. (Serve Robotics)

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Dos demandas contra robots de reparto o domicilio de comida sostienen que las empresas Coco Robotics y Serve Robotics recopilan datos biométricos sin el consentimiento de las personas.

Según las quejas, los robots escanearían rostros, manos y cuerpos de clientes y de otras personas que se encuentran en la vía pública.

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Las acciones fueron presentadas en el condado de Cook, Illinois, Estados Unidos y cuestionan el uso de cámaras y sensores en los dispositivos que circulan por las veredas de Chicago.

Los reclamos sostienen que los robots podrían registrar rostros, manos y cuerpos de peatones y clientes. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Cuáles son las acusaciones por la recopilación de datos

Las demandas apuntan contra Coco Robotics y Serve Robotics, dos compañías que operan robots de reparto de comida en Chicago, Estados Unidos. Los denunciantes sostienen que los dispositivos registran datos físicos de las personas mientras se desplazan por las veredas.

El planteamiento judicial cuestiona que esa información se obtenga sin consentimiento. Las denuncias incluyen tanto a los clientes que reciben los envíos como a quienes pasan cerca de los robots durante sus recorridos.

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La discusión se centra en si las cámaras y sensores instalados en los equipos pueden captar información considerada biométrica y si las empresas cumplen con la legislación de Illinois sobre privacidad de datos.

La acusación alcanza tanto a quienes reciben pedidos como a personas que pasan cerca de los equipos. (Serve Robotics)

Qué respondieron las empresas demandadas

Serve Robotics dijo a la cadena radial WLS que sus robots utilizan cámaras y sensores para circular de manera segura por las veredas de Chicago.

La compañía aseguró que esos sistemas no emplean los datos obtenidos para identificar a personas. Afirmó que sus equipos no están diseñados para reconocer individuos ni crear perfiles biométricos.

Serve Robotics señaló que conoce la demanda y que responderá a la acusación en la Justicia.

Coco Robotics negó haber recopilado datos biométricos en Chicago. Carl Hansen, responsable de Relaciones Gubernamentales de la empresa, sostuvo que la demanda interpreta de forma errónea la tecnología utilizada por la compañía.

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La compañía aseguró que no utiliza la información obtenida para identificar a personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hansen afirmó que Coco Robotics nunca utilizó tecnología LiDAR en Chicago y que todos los datos que recopila cumplen con la legislación de Illinois.

La empresa indicó que comparte datos de navegación anónimos para mejorar la seguridad en las calles.

Como ejemplo, mencionó que proporciona información en tiempo real sobre obstáculos en las veredas a BlindSquare, una aplicación de navegación para personas ciegas o con baja visión.

Coco Robotics aseguró que no comparte videos del inicio ni del final de los recorridos de sus robots.

Los robots autónomos trasladan pedidos desde restaurantes hasta los clientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan los robots de reparto de comida

De acuerdo con Grubhub, los robots de reparto de comida son dispositivos autónomos diseñados para transportar pedidos desde restaurantes hasta clientes en entornos como ciudades, hoteles, complejos turísticos y campus universitarios.

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Su objetivo es realizar entregas sin contacto y desplazarse por zonas donde un automóvil puede tener dificultades para acceder.

Estos equipos suelen tener un compartimiento aislado para conservar los alimentos a una temperatura adecuada. La tapa protege el pedido de la lluvia, el polvo y otros residuos durante el trayecto. Por seguridad, circulan a velocidad peatonal, normalmente entre cinco y ocho kilómetros por hora.

Estos dispositivos circulan por las veredas, transportan los alimentos en compartimientos protegidos y pueden llegar a zonas sin acceso directo para vehículos. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Según Grubhub, el proceso comienza de manera similar a una entrega convencional: el restaurante recibe el pedido, prepara la comida y la coloca en el compartimiento del robot. Luego, el dispositivo inicia el recorrido hacia el punto indicado para la entrega.

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A diferencia de los vehículos de reparto, los robots suelen avanzar por las veredas como un peatón.

Esa característica les permite llegar a dormitorios universitarios, edificios ubicados en el interior de un campus o sectores de un complejo turístico sin acceso directo desde la calle.

Del lado del cliente, la aplicación puede permitir marcar la ubicación exacta mediante un punto en el mapa. De este modo, el robot puede encontrar a la persona en espacios abiertos, como una mesa al aire libre o un área junto a una piscina.