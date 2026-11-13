Un crucero con 129 personas a bordo choca contra un buque en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans

El choque ocurrió el viernes por la tarde mientras la embarcación con rueda de paletas estaba cerca del muelle. Imágenes del lugar mostraron al barco inclinado y parcialmente sumergido, con personas usando chalecos salvavidas en el agua (X: @wdsu).

Guardar

Un petrolero embistió al crucero fluvial American Heritage mientras estaba atracado en el puerto de Nueva Orleans, lo que volcó la embarcación y desencadenó una operación de rescate en el río Mississippi este viernes.

La colisión se produjo alrededor de las 12:30, hora local, cuando el tanquero Atlantic Asphalt impactó de costado y con fuerza contra el American Heritage, según informó Kimberly Curth, secretaria de prensa del Puerto de Nueva Orleans. A bordo del crucero viajaban aproximadamente 129 pasajeros, además de miembros de la tripulación, que llevaba atracado cerca de dos horas en pleno proceso de desembarco.

PUBLICIDAD

El choque volcó el crucero y dejó personas en el agua

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron al American Heritage completamente de costado. En una de las fotografías se podía ver a pasajeros trepando por el casco de la embarcación, rodeados de sillas y mesas dispersas. Un video del canal afiliado local WDSU mostró a tripulantes de un remolcador rescatando a personas con chalecos salvavidas o aferradas a aros de flotación.

Fuentes vinculadas a la operación de emergencia indicaron que había múltiples personas en el agua y que los bomberos de Nueva Orleans participaban activamente en las tareas de rescate. Según informó The Guardian, las mismas fuentes señalaron que el tanquero podría haber perdido propulsión antes del impacto, aunque las causas no habían sido confirmadas oficialmente.

PUBLICIDAD

Tanker collides with river cruise ship on Mississippi River A major rescue operation is underway in New Orleans after the Marshall Islands-flagged tanker Atlantic Asphalt collided with the US-flagged river cruise ship American Heritage on 13 November. The passenger vessel was reportedly taking on water and was seen lying on her side, with around 129 passengers, in addition to crew members, aboard at the time of the collision. According to #MarineTraffic data, the 81-metre American Heritage had arrived from Natchez and docked in New Orleans at 16:53 UTC. At 18:29 UTC (12:29pm local time), MarineTraffic recorded a proximity event between the cruise ship and the 160-metre Atlantic Asphalt, coinciding with the reported time of the collision. — MarineTraffic (@MarineTraffic) November 13, 2026

American Cruise Lines confirmó la evacuación de pasajeros y tripulación

La empresa operadora del barco confirmó el hecho en un comunicado. “Estamos en estrecha coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos y las autoridades locales. Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados y estamos profundamente preocupados por todos los afectados”, indicó una portavoz de la compañía, según recogió The New York Times. La operadora añadió que compartiría más información a medida que estuviera disponible.

Los pasajeros que lograron salir del barco tras el impacto fueron trasladados al edificio de administración del puerto. Distintos organismos de respuesta —entre ellos el Departamento de Bomberos de Nueva Orleans, la Policía municipal, la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) y el servicio de emergencias médicas local— se desplegaron en el lugar para conducir las operaciones de rescate.

PUBLICIDAD

Cerca de 129 pasajeros completaban el proceso de desembarco cuando ocurrió la colisión en el muelle del puerto (Captura de video: @wdsu)

La USCG cerró el tráfico fluvial en el tramo afectado

La USCG emitió una declaración en la que informó que el río quedó “cerrado a todo el tráfico de embarcaciones entre las millas náuticas 93 y 96”, el tramo donde se produjo el choque, para facilitar las tareas de respuesta y la evaluación del incidente.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, anunció a través de sus redes sociales que se dirigía a Nueva Orleans. “Estamos al tanto del incidente en el Mississippi y mantenemos contacto estrecho con las autoridades locales y las fuerzas del orden”, escribió. Las autoridades portuarias convocaron una conferencia de prensa para las 15:00, hora del Este, para brindar más detalles sobre la situación.

PUBLICIDAD

El American Heritage tenía capacidad para 150 pasajeros y zarpaba ese día

El American Heritage es un crucero de rueda de paletas con capacidad para 150 pasajeros. El barco contaba con un restaurante acristalado, salones para huéspedes y un gimnasio, según American Cruise Lines.

La embarcación tenía previsto iniciar ese mismo viernes un recorrido de ocho días por el río —denominado “Crucero por los puntos destacados del Mississippi”— con salida desde Nueva Orleans.

La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la navegación fluvial entre las millas náuticas 93 y 96 tras el incidente (Captura de video: @wdsu)

Según NBC News, las autoridades no habían confirmado el número de heridos ni si todos los pasajeros y tripulantes estaban contabilizados. Investigadores trabajaban para determinar las causas exactas del impacto. El incidente se produjo frente al edificio de administración del Puerto de Nueva Orleans.

PUBLICIDAD