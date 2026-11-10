El USPS advierte que cerrará oficinas y reducirá el correo si el Congreso no actúa antes de 2027

El Servicio Postal de Estados Unidos advirtió que cerrará sucursales y reducirá servicios si el Congreso no aprueba un rescate financiero (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

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El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) alertó este martes que cerrará oficinas postales y recortará servicios de distribución si el Congreso no aprueba medidas de rescate financiero. La agencia atraviesa una crisis de liquidez que amenaza la continuidad de sus operaciones a largo plazo.

El director general de Correos, David Steiner, precisó en qué consiste esa advertencia. “Necesitaremos hacer cambios drásticos en la cantidad de oficinas postales y en los niveles de servicio de correo comercial, y tendremos que buscar otras áreas para generar el efectivo que necesitamos para cumplir con nuestras obligaciones con nuestros empleados y con el público estadounidense”, dijo en una reunión celebrada este martes en Washington.

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Pérdida de USD 6.500 millones en el último año fiscal

La agencia informó que registró una pérdida neta de USD 6.500 millones en los 12 meses que finalizaron el 30 de septiembre, por debajo de los USD 9.000 millones del ejercicio anterior. Steiner reconoció ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado que la institución “se quedó sin efectivo” y que financia sus operaciones con los fondos de jubilación de sus empleados.

“El problema es simple. El Servicio Postal tiene un modelo de negocio roto y el Congreso debe actuar para solucionarlo”, indicó Steiner en su testimonio escrito ante los senadores.

Casi el 60% de las 18.000 oficinas postales, en déficit

Alrededor del 58% de las 18.000 oficinas postales del país opera actualmente con déficit financiero. (REUTERS/John Gress)

Aproximadamente el 58% de sus 18.000 oficinas postales funciona con déficit. El 70% de las rutas que cubre el servicio de entrega en seis días semanales —extendido a 170 millones de domicilios en todo el país— también genera pérdidas. Ese servicio tiene un costo anual de USD 3.400 millones, según los datos presentados por Steiner.

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Ante ese panorama, el director general planteó al Congreso tres escenarios posibles: mantener el estado actual, una alternativa que conlleva el riesgo de agotar el efectivo disponible y de detener el servicio de correo; autorizar recortes en los servicios y aumentos en los precios; o reembolsar al USPS los costos correspondientes a las operaciones que realiza como servicio público y que no tienen recuperación comercial.

Suspensión de aportes jubilatorios y suba del precio del sello

En los últimos meses, la agencia adoptó medidas de emergencia para ganar margen financiero. En abril, el USPS suspendió los pagos patronales al sistema de pensiones federales (FERS, por sus siglas en inglés), una decisión que le permitirá conservar USD 2.500 millones hasta el 30 de septiembre. En ese mismo período, elevó el precio del sello de primera clase a 82 centavos —desde los 78 centavos previos—, con vigencia desde el 12 de julio.

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Steiner también anunció que se suspenderán los gastos no esenciales, entre ellos los vinculados con viajes, insumos de oficina y consultorías, con el objetivo de “proteger las operaciones centrales y garantizar que podamos seguir cumpliendo con todas las obligaciones esenciales”.

Recortes posibles desde enero de 2027 si el Congreso no actúa

El USPS prevé el inicio de recortes operativos estructurales para enero de 2027 si el Congreso no interviene. (REUTERS/Jason Redmond/File Photo)

Las proyecciones publicadas en junio indican que, en el escenario base —con pagos diferidos—, el efectivo disponible caería por debajo de cero en 2035. En el escenario más pesimista, ese umbral se alcanzaría en 2032, con un déficit acumulado de USD 39.400 millones al cierre de ese ejercicio, según las proyecciones del USPS.

Steiner anticipó que la agencia no pondrá en marcha los recortes de carácter estructural antes de enero de 2027. Aunque hizo esa previsión, advirtió que el cumplimiento de esa fecha dependerá de que el Congreso actúe durante el presente año legislativo. Entre las posibles medidas figura también un nuevo aumento del precio del sello de primera clase, que podría alcanzar los 90 centavos o incluso una cifra superior.

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