Beyoncé, de estrella pop a caso de estudio: una universidad analizará su carrera empresarial

El profesor Shaun Harper diseñó la materia para ampliar los referentes empresariales más allá del predominio tradicional de hombres blancos en los casos de estudio (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo).

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La Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California (USC) ofrecerá una asignatura de maestría en Administración de Empresas centrada en la trayectoria empresarial de Beyoncé, ganadora de 35 premios Grammy.

Con el cupo agotado, la asignatura “El negocio de Beyoncé” comenzará en enero de 2027 y se dictará los lunes durante 15 semanas. Los alumnos analizarán decisiones relacionadas con la propiedad, las alianzas, la mercadotecnia, la innovación y la gestión a largo plazo de una carrera artística, precisó USA Today.

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El curso fue diseñado por Shaun Harper, profesor de Educación, Negocios y Políticas Públicas de USC. “Durante años, me ha preocupado la abrumadora presencia de hombres blancos en los estudios de caso de negocios en la mayoría de los programas de MBA de élite”, explicó sobre su motivación.

La asignatura busca que los estudiantes apliquen el análisis de la trayectoria de la cantante a sus propios proyectos profesionales y se preparen para carreras en la industria del entretenimiento, la gestión musical y el desarrollo de marcas, según Los Angeles Times.

La asignatura The Business of Beyoncé agotó sus vacantes disponibles y se impartirá los días lunes durante quince semanas (EFE/EPA/SARAH YENESEL).

El programa analizará las empresas y las decisiones estratégicas de la artista

El temario recorrerá la trayectoria de Beyoncé, desde sus primeras presentaciones y su etapa en Destiny’s Child hasta su carrera como solista y sus emprendimientos empresariales.

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Para ello, los estudiantes analizarán informes financieros, estrategias corporativas, tendencias de la industria y otros materiales, además de su música y registros de sus actuaciones, detalló USA Today.

Entre los negocios que serán objeto de análisis se encuentran Parkwood Entertainment, la firma de gestión y producción; la marca de ropa deportiva Ivy Park; la línea de cuidado capilar Cécred; el whisky SirDavis y la antigua firma de indumentaria House of Deréon.

Por otro lado, el curso abordará el estudio de artistas infantiles, intérpretes negros, mujeres en la música, parejas célebres, privacidad y escándalos, detalló Los Angeles Times.

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Asimismo, incluirá clases sobre bandas como The Supremes, BTS, Backstreet Boys, NSYNC y Pussycat Dolls, así como sobre el papel del sello discográfico Motown en la proyección de artistas negros.

El profesor Harper, admirador de la artista, aseguró a USA Today: “Esto no es, ni mucho menos, un club de fans de Beyoncé disfrazado de curso de MBA”. Luego agregó: “Son lecciones de negocios que vale la pena estudiar”.

El curso de la Universidad del Sur de California analizará desde los inicios de Beyoncé en Destiny’s Child hasta la expansión de sus negocios (Foto AP/Nick Ut/Archivo).

Los alumnos deberán elaborar un ensayo y una recomendación de negocios para la artista

Una de las primeras consignas invitará a cada estudiante a elegir qué canción de Beyoncé lo representa y justificar su respuesta en un texto titulado “BeyEssay”.

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Otra tarea consistirá en seguir la trayectoria de un artista infantil hasta alcanzar la fama en la adultez. Un caso sugerido será el de Janet Jackson.

Los alumnos también deberán redactar un documento de entre 700 y 1.000 palabras con recomendaciones empresariales para Beyoncé, bajo la premisa de que el texto será entregado directamente a la cantante, informó Los Angeles Times.

Harper resumió el enfoque de la materia al señalar que, aunque él conducirá las clases, la experiencia de la artista será el eje del programa: “Yo seré su profesor, pero Beyoncé será su maestra”.

Los estudiantes analizarán empresas de la artista como Parkwood Entertainment, la firma de cuidado capilar Cécred y la marca Ivy Park (Parkwood Entertainment/Handout vía REUTERS).

La hermana de Beyoncé dictará otra materia en USC a partir de 2027

La universidad también contará con una propuesta académica de la cantante Solange Knowles, hermana de Beyoncé, quien fue designada en octubre de 2025 como la primera investigadora residente y profesora visitante de la Escuela de Música Thornton de USC, reportó USA Today.

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Allí realizará una residencia de tres años, y su curso, “Registros de descubrimiento: Metodologías para la música y las prácticas curatoriales culturales”, comenzará en el otoño de 2027.

Al anunciar su incorporación, explicó: “Mi objetivo es impulsar los marcos educativos que reflejen la amplitud de los paisajes sonoros, visuales, espirituales y psicológicos que rodean la expresión musical”.

Harper vinculó ambas experiencias con la trayectoria de la familia Knowles fuera de los escenarios: “Ofrece valiosas lecciones sobre emprendimiento, negocios familiares, desarrollo de marcas, independencia creativa, gestión estratégica e influencia generacional”.