Estados Unidos

Al menos un muerto y múltiples heridos tras el colapso de un edificio en Brooklyn

Bomberos, perros y drones continúan desplegados en Flatbush para localizar a una persona que permanece bajo los escombros

El inmueble afectado albergaba un comercio en la planta baja y departamentos en los niveles superiores. (REUTERS/Angelina Katsanis)
El inmueble afectado albergaba un comercio en la planta baja y departamentos en los niveles superiores. (REUTERS/Angelina Katsanis)
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Al menos una persona murió y diez resultaron heridas este miércoles tras el colapso de un edificio de tres pisos en Flatbush, en el distrito neoyorquino de Brooklyn. Entre los afectados había trabajadores de la construcción trasladados a hospitales.

El derrumbe ocurrió poco después de las 4 de la tarde, junto a una obra en la intersección de las avenidas Flatbush y Bedford. El inmueble albergaba un comercio en la planta baja y, al menos, un departamento en los pisos superiores, según un funcionario del Departamento de Bomberos de Nueva York citado por CNN.

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Varios trabajadores de la construcción figuran entre las víctimas trasladadas a centros hospitalarios con lesiones graves. (REUTERS/Angelina Katsanis)
Varios trabajadores de la construcción figuran entre las víctimas trasladadas a centros hospitalarios con lesiones graves. (REUTERS/Angelina Katsanis)

El derrumbe llenó con escombros la excavación de la obra vecina

El edificio que cayó estaba junto al límite de un terreno donde había sido demolida otra construcción de una planta para iniciar un proyecto. La excavación quedó cubierta por los restos del inmueble, informó Associated Press.

Una estructura contigua, que compartía pared con el edificio derrumbado, permanece en pie. Sin embargo, parte de su muro quedó destruida y dejó a la vista habitaciones, un dormitorio y armarios con ropa.

Durante el operativo, los equipos de emergencia utilizan drones, perros y linternas. A su vez, apartan objetos del interior, entre ellos almohadas y un horno dañado, para despejar el acceso a las zonas cubiertas por los restos.

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El siniestro provocó la rotura de la pared de una estructura contigua y dejó al descubierto habitaciones privadas. (REUTERS/Angelina Katsanis)
El siniestro provocó la rotura de la pared de una estructura contigua y dejó al descubierto habitaciones privadas. (REUTERS/Angelina Katsanis)

Las autoridades inspeccionan la estabilidad de los edificios cercanos

El Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York indicó que sus inspectores acudieron al lugar para colaborar con las tareas de recuperación y realizar inspecciones de estabilidad estructural en los inmuebles cercanos.

La causa del colapso aún no ha sido determinada. La legisladora estatal Rodneyse Bichotte Hermelyn, cuya oficina está a pocas cuadras del lugar, dijo a NY1, recogido por CNN, que el solar vecino había albergado un centro diurno para adultos y esperaba permisos para levantar viviendas asequibles.

No conocemos los detalles de por qué se derrumbó el edificio, pero lo único que sé es que probablemente ha sido descuidado”, afirmó.

Por su parte, la concejala de Nueva York Farah Louis, representante de Flatbush, calificó las imágenes del lugar de “desgarradoras” en un comunicado recogido por ABC News. “Estamos devastados al saber que al menos una vida se ha perdido, con varias personas atrapadas y varios heridos”, lamentó.

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