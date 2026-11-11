Estados Unidos

Comunidades de Florida siguen inundadas una semana después de las lluvias récord que afectaron a miles de viviendas

Palm Beach enfrenta calles anegadas, vehículos abandonados y residentes atrapados, mientras una planta sanitaria trabaja con capacidad reducida por daños causados durante el temporal

Las precipitaciones acumularon cerca de 61 centímetros de agua en tres días sobre sectores de Palm Beach y Brevard (REUTERS/Chris Urso)
Las precipitaciones acumularon cerca de 61 centímetros de agua en tres días sobre sectores de Palm Beach y Brevard (REUTERS/Chris Urso)
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Una semana después de las lluvias récord en la costa este de Florida, varias comunidades del condado de Palm Beach aún mantienen calles anegadas, residentes aislados y servicios esenciales bajo presión.

Las precipitaciones descargaron cerca de 61 centímetros de agua en tres días en sectores de los condados de Palm Beach y Brevard.

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El episodio inundó viviendas, interrumpió caminos, activó rescates y dejó expuestas las limitaciones de la infraestructura de drenaje ante lluvias de esta magnitud.

Además de las pérdidas materiales, la persistencia del agua complicó la rutina de miles de personas. En algunos vecindarios, los residentes todavía tenían dificultades para salir de sus casas, asistir al trabajo o llevar a sus hijos a la escuela.

El nivel del agua alcanzó los alféizares de las ventanas en el vecindario de Lone Pine y aisló a adultos mayores en RiverWalk (REUTERS/Chris Urso)
El nivel del agua alcanzó los alféizares de las ventanas en el vecindario de Lone Pine y aisló a adultos mayores en RiverWalk (REUTERS/Chris Urso)

Barrios de Palm Beach permanecieron aislados tras el temporal

El comisionado del condado de Palm Beach, Gregg Weiss, recorrió el lunes el vecindario de Briar Bay, donde observó agua acumulada sobre los cordones de varias calles.

La situación fue más grave en Lone Pine, en Riviera Beach. De acuerdo con el funcionario, en algunas viviendas el nivel del agua llegó hasta los alféizares de las ventanas.

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La gente no puede ir a la escuela, al trabajo ni salir de sus casas”, declaró Weiss al Miami Herald. El comisionado señaló que las inundaciones paralizaron la actividad cotidiana en comunidades enteras del condado.

En RiverWalk, varios adultos mayores permanecieron atrapados durante días. Vecinos de la zona les acercaron alimentos y otros suministros hasta que el agua descendió lo suficiente para permitir el acceso.

No obstante, Weiss reconoció que adaptar las ciudades para soportar episodios extremos supone un desafío técnico y financiero.

Los estándares de drenaje vial se definen según variables como la intensidad prevista de las lluvias, el período de retorno de las tormentas y las condiciones específicas del terreno. Por ello, la capacidad de respuesta puede variar entre comunidades y proyectos de infraestructura.

El comisionado Gregg Weiss señaló que la adaptación del drenaje vial ante temporales representa un desafío técnico y financiero para Palm Beach (REUTERS/Marco Bello)
El comisionado Gregg Weiss señaló que la adaptación del drenaje vial ante temporales representa un desafío técnico y financiero para Palm Beach (REUTERS/Marco Bello)

Brevard registró lluvias intensas y operaciones de rescate

En Brevard, la tormenta dejó hasta 58 centímetros de lluvia en un día. Tras el episodio, las autoridades informaron dos muertes y hasta 160 rescates.

Las precipitaciones también dañaron carreteras y afectaron zonas rurales de los condados de St. Lucie y Broward.

Aunque no superaron los casi 66 centímetros registrados en Fort Lauderdale durante una jornada de 2023, su intensidad bastó para desbordar sistemas de drenaje en áreas urbanas y rurales.

El Niño eleva la preocupación por nuevas tormentas durante el invierno

Los meteorólogos relacionaron la seguidilla de tormentas con el patrón de El Niño, que favorece condiciones más húmedas en Florida.

Brandon Wright, meteorólogo sénior de ICEYE, explicó que la configuración atmosférica presentaba una elevada disponibilidad de humedad.

El especialista indicó que el episodio ofrece una señal de las lluvias que el estado podría enfrentar durante el invierno.

Las autoridades de Brevard confirmaron dos muertes y hasta 160 rescates tras una jornada de 58 centímetros de lluvia (REUTERS/Marco Bello)
Las autoridades de Brevard confirmaron dos muertes y hasta 160 rescates tras una jornada de 58 centímetros de lluvia (REUTERS/Marco Bello)

El fenómeno también puede aumentar el riesgo de tornados, mientras que la saturación de los suelos y las redes de drenaje incrementa la exposición de los barrios más afectados.

El aumento del nivel del mar agrava el problema en el sur de Florida. Las mareas y las aguas subterráneas más altas reducen la capacidad del terreno y de la infraestructura urbana para absorber o evacuar el excedente de agua.

Fue una anomalía frente a lo que vimos en el pasado”, afirmó Weiss. El funcionario añadió que este tipo de eventos parece presentarse con una frecuencia cada vez mayor.

Broward proyecta hasta un 20 % más de lluvia extrema hacia mitad de siglo

Los meteorólogos atribuyeron la seguidilla de tormentas en Florida a la disponibilidad de humedad asociada al patrón de El Niño (REUTERS/Marco Bello)
Los meteorólogos atribuyeron la seguidilla de tormentas en Florida a la disponibilidad de humedad asociada al patrón de El Niño (REUTERS/Marco Bello)

El condado de Broward estima que las tormentas extremas podrían dejar entre un 13 % y un 20 % más de lluvia hacia mitad de siglo, en comparación con los registros actuales.

Con esa previsión, las autoridades locales estudian ampliar la capacidad de las calles, las bombas de drenaje y los espacios de retención de agua. El objetivo es reducir el impacto de futuros temporales sobre las viviendas y los servicios esenciales.

El Florida Flood Hub, con sede en la Universidad del Sur de Florida, advirtió que establecer con precisión qué ciudades recibirán más o menos lluvia requiere grandes volúmenes de datos y capacidad de cálculo.

Si bien los investigadores no identificaron una tendencia uniforme en todo el estado, observaron una mayor frecuencia de tormentas intensas en el sur de Florida.

La advertencia adquiere relevancia mientras numerosos barrios de Palm Beach continúan con agua acumulada una semana después de un temporal que superó la capacidad de drenaje de sus comunidades.

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