Estados Unidos podría perder su estatus de país libre de sarampión por primera vez en 26 años

La Organización Panamericana de la Salud evalúa si retira a Estados Unidos la certificación de país libre de sarampión tras más de dos décadas (Europa Press)

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Estados Unidos enfrenta la pérdida de su estatus de país libre de sarampión después de más de dos décadas. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la doctora Erica Schwartz, confirmó el martes, en declaraciones a Reuters, que la agencia no cambiará su estrategia de respuesta ante los brotes, sin importar lo que decida la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en los próximos días.

La OPS convocó del 10 al 13 de noviembre de 2026 una reunión de la Comisión Regional de Verificación y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC), un organismo independiente de expertos en epidemiología, salud pública, virología y pediatría.

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La comisión evaluará si la transmisión del virus en Estados Unidos se sostuvo de forma ininterrumpida durante 12 meses o más, condición que determina la pérdida del estatus de eliminación. Schwartz anticipó que la OPS daría a conocer su decisión a principios de la semana siguiente.

Más de 5.200 casos en 2026 y la eliminación en riesgo

El país acumula casi 5.200 casos confirmados de sarampión en 2026, según datos del CDC al 5 de noviembre, una cifra que más que duplica los 2.289 registrados durante todo 2025 y contrasta con los apenas 85 del año 2000, cuando se declaró la eliminación de la enfermedad. Desde comienzos de 2025, 11 muertes fueron confirmadas por los departamentos de salud estatales, en su mayoría en personas no vacunadas o demasiado jóvenes para recibir la vacuna.

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Los primeros casos de esta oleada se detectaron en enero de 2025 en un pequeño municipio del oeste de Texas. El brote se concentró inicialmente en el suroeste del país antes de ser declarado concluido en agosto de ese año. En paralelo y de forma independiente, otros estados —entre ellos Utah, Arizona, Carolina del Sur y Pensilvania— registraron sus propios focos, que contribuyeron al aumento sostenido de casos a nivel nacional.

Para que el estatus de eliminación se pierda formalmente, los datos de secuenciación genómica deben mostrar que los brotes registrados en distintas partes del país fueron causados por la misma cepa viral. Si esa continuidad no puede establecerse, el país podría conservar su certificación, aunque varios expertos advierten que eso equivaldría a quedar amparado por un tecnicismo.

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“El sarampión volvió”, afirmó el doctor Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Universidad de Baylor, en declaraciones a ABC News. “Si conectas o no los puntos entre esos brotes particulares, me importa menos que el hecho de que tenemos tanta transmisión generalizada en distintas partes del país”.

El CDC mantiene su estrategia con o sin el certificado

Estados Unidos acumuló casi 5.200 casos de sarampión en 2026 y 11 muertes confirmadas desde comienzos del año anterior (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

Schwartz describió lo que seguirá igual: el trabajo coordinado con los estados, la vigilancia epidemiológica y el énfasis en la vacuna triple viral MMR —que combina sarampión, paperas y rubéola— como principal herramienta de prevención. “Supongamos que perdemos el estatus de eliminación de sarampión. Vamos a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo hoy, que es trabajar con los estados”, dijo en la entrevista con Reuters.

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Confirmada como directora del CDC en agosto de 2026, Schwartz asumió el cargo en medio de un brote activo que se agudizó respecto del año anterior. Señaló que la agencia garantizará que los estados cuenten con apoyo para concienciar sobre la enfermedad y reforzar la cobertura de vacunación, con especial atención a comunidades cerradas con bajas tasas de inmunización.

Consecuencias simbólicas, sanitarias y económicas de perder la certificación

Perder el estatus de eliminación no modifica la forma en que el virus se transmite ni los protocolos clínicos, pero tiene consecuencias simbólicas, políticas y sanitarias de largo alcance. La epidemióloga Jennifer Nuzzo, directora del Centro de Pandemias de la Universidad de Brown, explicó a CIDRAP News: “Es una pérdida simbólica. Es una pérdida de posición. Es una pérdida de estatura. Es una pérdida de logro”.

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En términos concretos, la pérdida del estatus indica que el sarampión volvió a ser endémico: el país ya no puede contener cada brote antes de que genere nuevos focos de transmisión. El doctor Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, sostuvo que el sarampión ya es endémico en Estados Unidos independientemente de lo que resuelva la OPS, porque la proporción de personas vacunadas cayó de forma pronunciada en los últimos años.

Además, los brotes de 2026 generaron un costo económico estimado de casi USD 83 millones, según una herramienta desarrollada por la Universidad Johns Hopkins e informada por CNBC. De ese total, unos USD 56 millones corresponden a la respuesta de salud pública, casi USD 25 millones a pérdida de productividad y más de USD 1,8 millones a gastos médicos directos. Las personas expuestas al virus que no puedan acreditar su vacunación pueden enfrentar análisis de sangre o cuarentenas de 21 días.

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Otros países de referencia ya perdieron su certificación

Los brotes de sarampión generaron un costo económico superior a los 80 millones de dólares en respuesta sanitaria, gastos médicos y pérdida de productividad. (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

Canadá perdió su estatus de eliminación en noviembre de 2025, tras un brote prolongado que la RVC evaluó en su reunión anual. España y el Reino Unido también perdieron esa certificación en fecha reciente. En esa misma reunión de 2025, el estatus de Estados Unidos fue clasificado como “sostenido con preocupaciones mayores”, junto con el de México, Honduras y Venezuela.

Existe un precedente de recuperación: Brasil perdió su estatus en 2019 y lo recuperó en 2024 tras aumentar sostenidamente sus tasas de vacunación. Para que Estados Unidos pueda revertir su situación, los expertos coinciden en que el camino pasa por incrementar la cobertura de la vacuna MMR, que con dos dosis tiene una efectividad del 97%.

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La decisión final recae en el director de la OPS, Jarbas Barbosa, cuyo pronunciamiento se esperaba para la semana del 17 de noviembre.