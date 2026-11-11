Cornell enfrenta otra demanda: dos estudiantes alegan que la universidad no las protegió de abusos sexuales

La universidad enfrenta otro litigio civil por la presunta violación en grupo de una alumna dentro de la fraternidad Chi Phi en 2024 (REUTERS/Lauren Petracca).

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Una demanda civil acusa a la Universidad de Cornell de no haber protegido a dos alumnas que denunciaron agresiones sexuales presuntamente cometidas por un exestudiante. El expediente, iniciado en 2023, se encuentra en la etapa de presentación de pruebas, luego de que un juez rechazara los pedidos de desestimación.

Una de las mujeres declaró bajo juramento que fue agredida en septiembre y octubre de 2018, y que entonces denunció a través del mecanismo previsto por el Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación sexual en instituciones educativas de Estados Unidos.

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La otra denunciante sostuvo que fue atacada el 7 de mayo de 2021 en una residencia universitaria y que también elevó una queja en agosto de ese mismo año, precisó NBC News.

Las acusaciones se conocen mientras Cornell enfrenta otro proceso civil, presentado en septiembre por una exalumna identificada como Jane Doe, quien denunció haber sido drogada y violada en grupo por siete hombres en 2024 en la fraternidad Chi Phi.

Recientemente, el Senado Académico de la institución aprobó una moción de censura contra la administración por su gestión de la crisis de agresiones sexuales en el campus.

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El Senado Académico de Cornell aprobó un voto de censura contra la administración por su gestión de las denuncias sexuales (REUTERS/Matt Burkhartt).

La demanda sostiene que hubo más denuncias contra el mismo exalumno

La acción judicial está dirigida contra la institución, su junta directiva y un exalumno, a quien las demandantes atribuyen agresiones sexuales, físicas y verbales ocurridas en el campus de Ithaca, en el estado de Nueva York.

El escrito presentado ante la Corte Suprema del condado de Tompkins el 10 de noviembre de 2023 describe que, durante su paso por la universidad, el exalumno “abusó sexualmente, agredió sexualmente y perpetró una conducta sexual inapropiada grave contra estudiantes universitarios, específicamente contra las demandantes”.

Al mismo tiempo, se alega que la institución le permitió “un acceso irrestricto y sin supervisión para estar a solas con estudiantes y cometer actos sexuales ilícitos en sus instalaciones” y que “autorizó, permitió y consintió que utilizara sus instalaciones para cometer maltrato físico, agresión, lesiones, agresión sexual facilitada mediante drogas, violación y sodomía contra estudiantes”.

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Una de las denunciantes aseguró, en una declaración jurada fechada el 19 de abril de 2024 y citada por NBC News, que la oficina de Título IX recibió “numerosas” denuncias adicionales contra la misma persona.

La segunda demandante afirmó, en otra presentación judicial de abril de 2024, que, tras su denuncia, “no se tomó ninguna medida” y el acusado continuó matriculado en la universidad.

Sin embargo, una persona al tanto del caso dijo a NBC News que fue suspendido y posteriormente se transfirió a otra institución. No se precisó el motivo de la suspensión.

De acuerdo con PEOPLE, la defensa estima que entre cinco y diez personas más podrían haber sido víctimas de agresiones en el campus. “Se cree que muchas más fueron abusadas pero aún no se han atrevido a denunciarlo”, escribieron.

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Por otro lado, la demanda plantea que la universidad no investigó la denuncia ni notificó a las autoridades.

La querella judicial calcula que entre cinco y diez estudiantes más sufrieron abusos por parte del mismo exalumno en las instalaciones (REUTERS/Lauren Petracca/File Photo).

Cornell rechaza haber omitido investigaciones sobre conducta sexual indebida

Un portavoz de la universidad expresó que Cornell “refuta cualquier afirmación de que no investigó las denuncias de conducta sexual inapropiada y rechaza categóricamente cualquier afirmación de que no hubiera actuado en respuesta a múltiples denuncias de dicha conducta”.

La institución indicó que no haría más comentarios debido a que el litigio está en curso.

Keith White, abogado del exalumno, explicó a PEOPLE que su cliente niega las acusaciones de agresión sexual y lesiones. “Abordaremos los reclamos mediante el proceso judicial”, señaló.

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Por su parte, el abogado de las demandantes, Michael S. Lamonsoff, manifestó que la acción busca obtener justicia para las mujeres. “En Cornell hay un historial de agresiones sexuales y violaciones... existe un problema”, aseveró.