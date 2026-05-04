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La decisión de la madre de Beyoncé que marcó la relación entre la cantante y su hermana Solange

Tina Knowles compartió detalles sobre la crianza de sus hijas y los problemas que surgieron por la diferencia de edad entre ellas

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Tina Knowles revela que llevó a Beyoncé y Solange a terapia durante su infancia. (Instagram)
Tina Knowles revela que llevó a Beyoncé y Solange a terapia durante su infancia. (Instagram)

Tina Knowles compartió nuevos detalles sobre una decisión tomada durante la crianza de sus hijas, Beyoncé y Solange Knowles, relacionada con la dinámica entre ambas durante su infancia.

La empresaria y diseñadora habló del tema durante su participación en el L.A. Times Festival of Books 2026. Durante una conversación en el marco del evento, Knowles abordó el proceso de crecimiento de sus hijas bajo el mismo hogar y cómo las diferencias de edad influyeron en su relación.

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Según explicó, la cantante destacó desde temprana edad en competencias de talento, mientras que la llegada de su hermana menor generó cambios en la dinámica familiar.

“Beyoncé era esta pequeña superestrella a los 7 u 8 años. Ganaba todos estos concursos de talento”, señaló.

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Beyoncé mostró su talento para el canto desde una edad temprana. (Captura de video)
Beyoncé mostró su talento para el canto desde una edad temprana. (Captura de video)

Asimismo, aseguró que, con el tiempo, la atención en torno a la carrera temprana de la mayor coincidió con el crecimiento de Solange, lo que generó percepciones distintas dentro del hogar.

La empresaria también explicó que las diferencias de edad pueden influir en la relación entre hermanos.

Su hermana sentía que todo giraba en torno a ella. En todas las familias, si tienes hijos con diferencia de edad, especialmente dos niñas, empiezan a separarse alrededor de los 10 años”, indicó.

Tina Knowles explicó que, en ese periodo, notó tensiones entre ambas. Según su relato, Beyoncé mostraba momentos de irritación, mientras que Solange experimentaba tristeza por la distancia emocional que percibía. “Cuanto más no quería estar con ella, más triste se volvía Solange”, dijo.

Tina Knowles se dio cuenta que la relación entre Beyoncé y Solange era difícil. (George Pimentel/WireImage)
Tina Knowles se dio cuenta que la relación entre Beyoncé y Solange era difícil. (George Pimentel/WireImage)

Ante esa situación, Tina decidió buscar apoyo profesional y consultó a una clienta de su salón de belleza que trabajaba como terapeuta para recibir recomendaciones sobre un especialista en psicología infantil.

A partir de esa orientación, organizó sesiones de terapia para ambas niñas con el objetivo de mejorar su relación. Sin embargo, la decisión no fue recibida de manera uniforme dentro de su entorno familiar.

Mi esposo en ese momento decía: ‘Tienen 5 y 10, o 11 y 6 años. ¿Para qué necesitan terapia?’”, recordó.

Tina Knowles recordó que el padre de sus hijas no estaba totalmente de acuerdo con llevarlas a terapia. (REUTERS/Aude Guerrucci)
Tina Knowles recordó que el padre de sus hijas no estaba totalmente de acuerdo con llevarlas a terapia. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Pero, la experiencia tuvo un impacto en la forma en que las hermanas comprendieron su vínculo. Beyoncé habría interiorizado la importancia de su relación familiar, mientras que Solange pudo procesar los cambios en la dinámica entre ambas.

“Fue el mejor paso que pude haber dado para ellas. Les hizo entender que está bien no ser perfectas, no saber hacerlo todo, que necesitan hablar con la gente. Hasta el día de hoy, mis hijas crecieron sabiendo que está bien tener a alguien con quien hablar y compartir cosas, y no reprimir sus sentimientos”, afirmó.

En el mismo encuentro, Knowles mencionó que después su divorcio del productor Mathew Knowles, finalizado en 2011 tras más de tres décadas de matrimonio, también recurrió a apoyo emocional durante un periodo personal complejo.

Tina Knowles admitió que tomó terapia tras divorciarse en 2011. (REUTERS/Daniel Cole)
Tina Knowles admitió que tomó terapia tras divorciarse en 2011. (REUTERS/Daniel Cole)

“Le doy gracias a Dios por esos lugares, pero yo solo quería ir a algún sitio donde alguien me hiciera sentir mejor conmigo misma, y ​​no había nada disponible. Aunque solo sea tu grupo de apoyo de la iglesia o algunas amigas con las que te reúnes para hablar de lo que te pasa y de cómo puedes sanar, es fundamental no estigmatizarla", expresó

Tina Knowles publicó en 2025 el libro “Matriarch”, una autobiografía en la que repasa su vida en Texas y su experiencia criando a sus hijas. La obra alcanzó el primer lugar en la lista de los libros más vendidos del New York Times.

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