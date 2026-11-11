El distrito escolar de Los Ángeles aprobó nuevas medidas contra los insultos racistas tras denuncias de docentes y alumnos

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles aprobó una resolución unánime para enfrentar los insultos racistas en sus planteles (REUTERS/Daniel Cole)

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El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) aprobó por unanimidad una resolución que refuerza su respuesta frente a los insultos racistas en las escuelas, tras denuncias de docentes y alumnos negros sobre agresiones reiteradas.

La medida contempla orientación para estudiantes, formación del personal y un informe de avances ante el consejo educativo en marzo.

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La decisión responde a testimonios de educadores que relataron el uso de la palabra con N y otros agravios raciales dentro de las aulas.

La resolución fue aprobada el martes por el consejo del distrito, que atiende una población en la que los estudiantes negros representan aproximadamente el 7 % de la matrícula.

La resolución ordena capacitación, orientación y un informe de avances

La resolución fue presentada por la integrante del consejo escolar Karla Griego y copatrocinada por Sherlett Hendy Newbill, Rocío Rivas, Scott Schmerelson, Nick Melvoin, Tanya Ortiz Franklin y la estudiante Lesly Avila.

La medida del LAUSD contempla orientación estudiantil, formación del personal y un informe de avances previsto para marzo (REUTERS/Daniel Cole)

El texto reconoce la historia de racismo, violencia, discriminación e intimidación contra las personas negras y plantea reforzar la enseñanza sobre el daño que provocan las expresiones de odio, además de mejorar los mecanismos de denuncia y la actuación del personal.

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Entre las medidas previstas figuran una mayor orientación para alumnos, capacitación para empleados del distrito y un reporte que deberá presentarse al consejo educativo en marzo.

El documento busca que las escuelas respondan de forma consistente ante incidentes de acoso racial y que las políticas existentes se apliquen de manera efectiva.

Gonez dijo que se reunió durante más de un año con educadores negros de su distrito. “Aunque tenemos políticas y protecciones sólidas, necesitábamos hacer más”, afirmó ante el consejo, según Los Angeles Times.

Docentes y alumnos describieron insultos y obstáculos para denunciar

Shelly Castillo, profesora de historia de San Fernando Middle School, contó que varios estudiantes negros le dijeron que habían sido llamados con la palabra con N, “mono” y otros términos degradantes.

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Los estudiantes negros representan cerca del siete por ciento de la matrícula total atendida por el distrito (REUTERS/Daniel Cole)

Según la docente, muchos no informan estos hechos porque temen que no les crean, que los señalen o que queden aislados.

Los testimonios de educadores también describieron respuestas institucionales que, en algunos casos, no derivaron en sanciones o dejaron a los docentes expuestos a apercibimientos y a asignaciones de cursos menos favorables, informó Los Angeles Times.

Una maestra relató que encontró escrita la palabra con N en una pared de su aula por quinto año consecutivo. Otra recibió un correo electrónico con el siguiente mensaje: “De verdad te odio, [palabra con N]. Ser negro es feo, y tú también”.

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En otro caso, un alumno gritó “estúpida [palabra con N]” cuatro veces a una profesora. La docente aplicó una suspensión de dos días, pero el director devolvió al estudiante al aula sin otras consecuencias, de acuerdo con un testimonio compartido en un foro virtual durante el verano.

El reverendo James Thomas leyó en ese encuentro otros relatos de docentes. Una maestra afirmó que tres alumnos fueron hasta la puerta de su salón durante la merienda y la insultaron; también dijo que halló la palabra con N escrita en su escritorio y que un estudiante la repitió tres veces cuando se presentó ante una clase. De acuerdo con su testimonio, el administrador se negó a intervenir.

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El distrito mantendrá el enfoque restaurativo y evaluará la rendición de cuentas

La versión final de la iniciativa contó con el respaldo de Black Educator Advocates Network, Community Coalition, Watts of Power Foundation y Black Teacher Project.

Las organizaciones señalaron que los docentes y estudiantes negros deben contar con condiciones de enseñanza y aprendizaje que resguarden su dignidad, identidad y seguridad.

Algunos defensores consideraron, sin embargo, que la resolución no atendió plenamente sus reclamos. El texto abarca todas las formas de discurso de odio y retoma buena parte de las políticas que ya rigen en el LAUSD, aunque concentra una mayor atención en los perjuicios para los alumnos que en las situaciones que enfrentan los educadores.

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Bruce Gerard Brown Jr., docente de varias materias en San Fernando High School, rechazó que el uso de la palabra con N se trate como una mera grosería. “La palabra con N no es aceptable. Es un insulto racial”, declaró durante las intervenciones recogidas en el debate.

La docente Denisha Jordan contó que sufrió racismo durante su infancia y en su trabajo. También relató que su hija le habló de una broma escuchada en la escuela: “¿Cómo salvas a un niño negro de morir ahogado? No lo haces”.

Las acciones de rendición de cuentas para estudiantes quedarán sujetas a la política de justicia restaurativa del distrito, que busca reducir al mínimo las suspensiones.

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Bajo ese enfoque, los alumnos deben comprender por qué su conducta fue inapropiada y, cuando sea posible, reparar el daño causado, sin que la respuesta implique necesariamente una sanción directa.

Griego sostuvo que la resolución no debe derivar en medidas punitivas automáticas. “Los alumnos deben ser educados para entender las implicaciones y el daño, especialmente por el uso de la palabra con N y otros insultos raciales”, dijo.

La integrante del consejo Tanya Ortiz Franklin propuso talleres para las familias sobre las razones por las que esa expresión se considera discurso de odio en las escuelas.

Hendy Newbill, la única integrante negra del consejo, señaló que la iniciativa deberá traducirse en respuestas y seguimiento cuando se produzcan incidentes o no se cumplan las políticas del distrito.

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