El pueblo de Washington que construyó un hospital y una escuela con los impuestos de Microsoft, aunque no todos sus vecinos salieron ganando

Los ingresos fiscales de los centros de datos financiaron la construcción de un hospital, una escuela secundaria y un centro acuático en Quincy

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Quincy tenía maíz, tierra barata y energía del río Columbia. Microsoft llegó en 2006 y lo cambió todo. Hoy, esta localidad de unos 8.000 habitantes en el estado de Washington alberga al menos 27 edificios de centros de datos Con los ingresos fiscales que generó ese crecimiento, la ciudad construyó un hospital, una escuela secundaria, una comisaría renovada y un centro acuático. Pero no todo lo que trajo el boom le llegó a la misma gente.

Los campos de maíz y porotos que definían el paisaje de Quincy cedieron terreno —literalmente— a estructuras de hormigón sin ventanas rodeadas de equipos de refrigeración. Microsoft compró 75,5 acres (30,5 hectáreas) en 2006 y abrió el Columbia Data Center en 2007.

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Lo que vino después, el exadministrador municipal Pat Haley lo describió ante el Yakima Herald como “milagroso” y detalló que en quince años, siete grandes operadores se instalaron entre los campos de cultivo y Quincy se convirtió en referencia regional del sector. Un informe de febrero de 2026 del grupo ambiental Columbia Riverkeeper contabilizó al menos 27 edificios en la zona, entre ellos cuatro grandes campus multibloque de Microsoft, Sabey y H5.

Microsoft emplea a 700 personas, el 9% de la población local

El alcalde Paul Worley describió el efecto ante CBS News como “a kind of boom” (una especie de auge). Según Microsoft, la compañía emplea a unas 700 personas en la zona, casi el 9% de los habitantes. Según estimaciones municipales recogidas por KHQ, los centros de datos en conjunto generan alrededor de 1.000 puestos directos a tiempo completo, sin contar contratistas, y cada empleo en el sector crea cuatro adicionales bien remunerados en la economía local.

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El impacto fiscal también fue profundo. El administrador municipal Harris explicó ante KHQ que financiar obras de capital ahora cuesta a los vecinos USD 0,88 por cada USD 1.000 de valor tasado de su propiedad, frente a los USD 3,12 que pagaban antes. El dato figura también en un informe oficial del Departamento de Recaudación del estado de Washington adoptado en octubre de 2025 por el Grupo de Trabajo de Centros de Datos.

Las tarifas de luz subieron un 55%, pero siguen por debajo del promedio nacional

La expansión de los centros de datos quedó frenada por el límite en la capacidad de generación eléctrica de las represas del río Columbia

La atracción original para las empresas fue la energía barata producida por el río Columbia. Desde 2009, las tarifas eléctricas en el condado han sido aproximadamente un tercio del promedio nacional y la mitad del promedio estatal. En 2026, la tarifa residencial del Distrito de Servicios Públicos del condado de Grant (Grant County PUD) es de USD 0,064/kWh, frente a los USD 0,0412/kWh que costaba en 2006: un aumento de aproximadamente el 55% en 20 años.

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Esa suba es, sin embargo, notablemente menor que la que registraron otras regiones. Según datos del Grant County PUD, las tarifas residenciales en el estado de Washington subieron un 105% en el mismo período; a nivel nacional, el incremento fue del 77%. La razón: el Grant County PUD diseñó una estructura tarifaria que carga a los grandes usuarios industriales —incluidos los centros de datos— con los costos de la infraestructura eléctrica nueva, y protege a los clientes residenciales, agrícolas y de pequeñas empresas.

“Sin la contribución de estos grandes industriales, los aumentos de tarifas para los grupos centrales habrían sido mucho mayores a lo largo de los años”, señaló Ty Ehrman, vicepresidente sénior de operaciones minoristas del Grant County PUD, en declaraciones recogidas por el Northwest Public Power Association Bulletin.

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La red eléctrica está al límite y la expansión está frenada

Los centros de datos representaron en 2025 el 37% del consumo eléctrico total del condado de Grant, según datos del propio Grant County PUD. La carga total del sistema pasó de 341 megavatios promedio en 2004 a 757 megavatios en 2025, según el Grant County PUD y el Northwest Public Power Association Bulletin. El pico histórico se alcanzó en el verano de 2024, con 1.015 megavatios durante una ola de calor.

La expansión de los centros de datos está hoy paralizada porque la región está cerca de agotar la capacidad de generación de las represas cercanas. “Estamos llegando al punto en que empezamos a usar más electricidad de la que producimos en esas represas. Estamos buscando energía en otras fuentes”, dijo Ehrman.

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El Grant County PUD aprobó un proyecto de USD 260 millones para construir seis nuevas líneas de transmisión que duplicarían la capacidad de suministro hacia Quincy, de 372 a 750 megavatios. Los centros de datos más nuevos, además, optaron por sistemas de enfriamiento mecánico de circuito cerrado que usan menos agua pero más electricidad que los modelos de evaporación directa que predominaron en la primera generación de instalaciones.

Vecinos desplazados y agua bajo presión

No todos los efectos del boom fueron bienvenidos. Para alojar los cerca de dos docenas de centros de datos que llegaron en las últimas dos décadas, algunos residentes debieron abandonar sus viviendas, según informó CBS News. Los centros de datos usan actualmente entre el 5% y el 8% del agua de la ciudad, según datos de la propia Quincy y estimaciones de funcionarios locales que varían según las tecnologías de enfriamiento instaladas.

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La llegada de más de dos docenas de centros de datos provocó el desplazamiento de residentes de sus viviendas en Quincy

Para responder al crecimiento esperado, la ciudad necesita nuevas fuentes: agua reciclada, suministro del Distrito de Riego de la Cuenca del Columbia o del río Columbia directamente, según Bob Davis, responsable del programa de agua de Quincy, en declaraciones a KHQ.

Microsoft financió la construcción de una planta de reutilización de agua industrial que abrió en 2021 y que provee agua tratada para los centros de datos y otros usos no potables. La empresa afirma que esa instalación redujo el consumo de agua potable en la región en aproximadamente un 75% en el año fiscal 2025, lo que equivale a un millón de m³ anuales.

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Brad Smith propone Quincy como modelo para otras ciudades

Ante el crecimiento del rechazo a los centros de datos —que fue un factor en las elecciones de mitad de mandato del 4 de noviembre de 2026, según una encuesta de salida de CBS News— el presidente de Microsoft, Brad Smith, señaló a Quincy como modelo de convivencia. “Básicamente, pondremos a la comunidad primero. No haremos nada que aumente las tarifas eléctricas de nuestros vecinos. Nos aseguraremos de reponer más agua de la que usamos”, afirmó Smith en declaraciones a CBS News.

Smith reconoció que las tensiones son inevitables, pero las encuadró como gestionables. “No podés hacer desaparecer los problemas, pero podés ser de mente abierta, podés comprometerte y podés tomar medidas para manejar bien el crecimiento”, dijo.

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El presidente de Microsoft, Brad Smith, propuso a Quincy como un modelo de convivencia frente al rechazo hacia los centros de datos (REUTERS/Yves Herman/Archivo)

Para los que se oponen a la llegada de centros de datos a sus comunidades, Smith tiene un mensaje directo: “Dennos la oportunidad de explicar lo que queremos hacer y de demostrar que podemos hacerlo de una manera que ponga a la comunidad primero. Tenemos que convencerlos. Pero las personas que eligieron son las que tomarán la decisión, no nosotros.”

El profesor de economía ambiental y energética de la Universidad de Yale Kenneth Gillingham señaló que la experiencia de Quincy no es universalmente replicable: la ciudad contó con hidroenergía barata, tierra disponible y un proceso de expansión gradual de dos décadas. Esas condiciones, advirtió, no están presentes en la mayoría de las comunidades que hoy evalúan recibir centros de datos impulsados por la inteligencia artificial.

El Port of Quincy desarrolla una planta de generación eléctrica a partir de plásticos reciclados llegados en tren, que se espera que entre en funcionamiento en 2029, el mismo año en que los centros de datos de la zona proyectan duplicar su tamaño —si la red eléctrica lo permite.