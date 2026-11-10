Wall Street cerró en rojo tras el dato de inflación en Estados Unidos que reforzó las expectativas de una suba de tasas

FOTO DE ARCHIVO: Se ve una señal de tráfico que indica «Wall Street» frente a la Bolsa de Nueva York (NYSE), en la ciudad de Nueva York, Nueva York (EE. UU.), el 19 de julio de 2021. REUTERS/Andrew Kelly/Foto de archivo

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La Bolsa de Nueva York cerró en rojo este martes después de que el índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos subiera un 0,4% en octubre, 0,1 punto porcentual más de lo esperado por los economistas. El dato, sumado al tono restrictivo de varios miembros de la Reserva Federal (Fed), llevó a los inversores a descontar por completo una suba de tasas en diciembre.

El Dow Jones perdió un 0,30%, hasta 52.231,89 puntos; el S&P 500 retrocedió un 0,38%, y el Nasdaq, un 0,74%.

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Es el tercer mes seguido con un avance de al menos 0,4%, tras el 0,4% de agosto y el 0,6% de septiembre, según la Oficina de Estadísticas Laborales. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, subió un 0,3%. No hay tasa interanual, porque el cierre del Gobierno federal impidió recoger precios en octubre de 2025; en septiembre fue del 3,7%.

El gobernador de la Fed Christopher Waller había defendido un alza de tasas en diciembre aunque los precios se moderen, y considerar un alza de medio punto si la inflación se agrava. Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas, sostuvo que hacen falta al menos dos alzas de tasas más de un cuarto de punto. Jeff Schmid, de la Fed de Kansas City, describió la política actual como “bastante acomodaticia”.

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FedWatch, la herramienta FedWatch de CME Group pasó a dar prácticamente por segura un alza de al menos 25 puntos básicos, frente al 84% del lunes. La probabilidad de una subida de medio punto, casi nula antes del dato, superó el 10%. El rendimiento del bono del Tesoro a dos años subió casi 19 puntos básicos, hasta el 4,736%, su mayor alza diaria desde el 9 de abril de 2025, en plena sacudida por los aranceles de Donald Trump.

Fotografía de archivo que muestra a un trabajador del parqué de la Bolsa de Nueva York, en Nueva York (EE.UU). EFE/ Ángel Colmenares

La Fed retomó las alzas de tasas el 16 de septiembre, cuando las elevó un cuarto de punto, hasta el rango de 3,75%-4%; fue el primer aumento desde julio de 2023. El 28 de octubre las mantuvo en una votación de 10 a 2, con dos miembros a favor de otra alza de tasas. El componente energético del IPC se disparó un 5,2% en septiembre y avanzó un 0,7% en octubre.

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Jason Ware, director de inversiones de Albion Financial Group, consideró irracional la reacción. “Lo que ha hecho subir el IPC en los últimos seis meses, lo que tiene a la Fed algo más preocupada y por eso ha vuelto a subir los tipos, es que el petróleo, la energía y el diésel se han trasladado a la inflación”, dijo a Reuters. El crudo tocó este martes mínimos de dos meses después de que funcionarios estadounidenses restaran peso a una acción militar inminente contra el régimen iraní.

El sector tecnológico del S&P 500 cayó un 1,4%, y Nvidia acumula un descenso del 9,6% en dos sesiones. El domingo, su consejo de administración abrió una investigación independiente por las informaciones de que el consejero delegado, Jensen Huang, fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera. The New York Times informó de que funcionarios estadounidenses concluyeron que Alice Huang, ex directiva de Megaspeed, una empresa de Singapur que compra chips a Nvidia, recababa información para Beijing. El consejo afirma no tener motivos para creer que se hayan comprometido secretos ni la seguridad nacional, y el Gobierno chino niega las acusaciones.

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Este martes, el portal The Information publicó que la relación entre Jensen Huang y Alice Huang facilitó el envío de chips de Nvidia por al menos USD 7.500 millones a través de empresas chinas.

Los inversores siguen también la salida a bolsa de Anthropic, prevista para finales de mes. La empresa de inteligencia artificial calcula que la oferta podría recaudar hasta USD 64.400 millones, con una valoración de hasta USD 1,4 billones. La Fed anunciará su próxima decisión el 9 de diciembre.