Estados Unidos

Wall Street cerró en rojo tras el dato de inflación en Estados Unidos que reforzó las expectativas de una suba de tasas

El Dow Jones perdió un 0,30%, hasta 52.231,89 puntos; el S&P 500 retrocedió un 0,38%, y el Nasdaq, un 0,74%

FOTO DE ARCHIVO: Se ve una señal de tráfico que indica «Wall Street» frente a la Bolsa de Nueva York (NYSE), en la ciudad de Nueva York, Nueva York (EE. UU.), el 19 de julio de 2021. REUTERS/Andrew Kelly/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Se ve una señal de tráfico que indica «Wall Street» frente a la Bolsa de Nueva York (NYSE), en la ciudad de Nueva York, Nueva York (EE. UU.), el 19 de julio de 2021. REUTERS/Andrew Kelly/Foto de archivo
Guardar

La Bolsa de Nueva York cerró en rojo este martes después de que el índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos subiera un 0,4% en octubre, 0,1 punto porcentual más de lo esperado por los economistas. El dato, sumado al tono restrictivo de varios miembros de la Reserva Federal (Fed), llevó a los inversores a descontar por completo una suba de tasas en diciembre.

El Dow Jones perdió un 0,30%, hasta 52.231,89 puntos; el S&P 500 retrocedió un 0,38%, y el Nasdaq, un 0,74%.

PUBLICIDAD

Es el tercer mes seguido con un avance de al menos 0,4%, tras el 0,4% de agosto y el 0,6% de septiembre, según la Oficina de Estadísticas Laborales. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, subió un 0,3%. No hay tasa interanual, porque el cierre del Gobierno federal impidió recoger precios en octubre de 2025; en septiembre fue del 3,7%.

El gobernador de la Fed Christopher Waller había defendido un alza de tasas en diciembre aunque los precios se moderen, y considerar un alza de medio punto si la inflación se agrava. Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas, sostuvo que hacen falta al menos dos alzas de tasas más de un cuarto de punto. Jeff Schmid, de la Fed de Kansas City, describió la política actual como “bastante acomodaticia”.

PUBLICIDAD

FedWatch, la herramienta FedWatch de CME Group pasó a dar prácticamente por segura un alza de al menos 25 puntos básicos, frente al 84% del lunes. La probabilidad de una subida de medio punto, casi nula antes del dato, superó el 10%. El rendimiento del bono del Tesoro a dos años subió casi 19 puntos básicos, hasta el 4,736%, su mayor alza diaria desde el 9 de abril de 2025, en plena sacudida por los aranceles de Donald Trump.

Fotografía de archivo que muestra a un trabajador del parqué de la Bolsa de Nueva York, en Nueva York (EE.UU). EFE/ Ángel Colmenares
Fotografía de archivo que muestra a un trabajador del parqué de la Bolsa de Nueva York, en Nueva York (EE.UU). EFE/ Ángel Colmenares

La Fed retomó las alzas de tasas el 16 de septiembre, cuando las elevó un cuarto de punto, hasta el rango de 3,75%-4%; fue el primer aumento desde julio de 2023. El 28 de octubre las mantuvo en una votación de 10 a 2, con dos miembros a favor de otra alza de tasas. El componente energético del IPC se disparó un 5,2% en septiembre y avanzó un 0,7% en octubre.

Jason Ware, director de inversiones de Albion Financial Group, consideró irracional la reacción. “Lo que ha hecho subir el IPC en los últimos seis meses, lo que tiene a la Fed algo más preocupada y por eso ha vuelto a subir los tipos, es que el petróleo, la energía y el diésel se han trasladado a la inflación”, dijo a Reuters. El crudo tocó este martes mínimos de dos meses después de que funcionarios estadounidenses restaran peso a una acción militar inminente contra el régimen iraní.

El sector tecnológico del S&P 500 cayó un 1,4%, y Nvidia acumula un descenso del 9,6% en dos sesiones. El domingo, su consejo de administración abrió una investigación independiente por las informaciones de que el consejero delegado, Jensen Huang, fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera. The New York Times informó de que funcionarios estadounidenses concluyeron que Alice Huang, ex directiva de Megaspeed, una empresa de Singapur que compra chips a Nvidia, recababa información para Beijing. El consejo afirma no tener motivos para creer que se hayan comprometido secretos ni la seguridad nacional, y el Gobierno chino niega las acusaciones.

Este martes, el portal The Information publicó que la relación entre Jensen Huang y Alice Huang facilitó el envío de chips de Nvidia por al menos USD 7.500 millones a través de empresas chinas.

Los inversores siguen también la salida a bolsa de Anthropic, prevista para finales de mes. La empresa de inteligencia artificial calcula que la oferta podría recaudar hasta USD 64.400 millones, con una valoración de hasta USD 1,4 billones. La Fed anunciará su próxima decisión el 9 de diciembre.

Temas Relacionados

Wall StreetReserva FederalInflaciónTipos de interés

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una ciudad de California aprueba una ordenanza que permite registrar legalmente relaciones poliamorosas de tres o más adultos

La iniciativa contempla garantías específicas en materia de vivienda, visitas médicas y acceso a personas detenidas, aunque no modifica las leyes estatales sobre matrimonio

Una ciudad de California aprueba una ordenanza que permite registrar legalmente relaciones poliamorosas de tres o más adultos

El gobierno de Estados Unidos demanda a Lyft por negar viajes a personas con discapacidades y reclama USD 53 millones

La acción judicial acusa a la empresa y sus conductores de rechazar pasajeros con sillas de ruedas y perros de servicio, cobrarles cargos indebidos y no adecuar sus políticas a la ley federal

El gobierno de Estados Unidos demanda a Lyft por negar viajes a personas con discapacidades y reclama USD 53 millones

Veterans Day 2026: qué cierra y qué permanece abierto este miércoles en Estados Unidos

El 11 de noviembre se conmemora el fin de la Primera Guerra Mundial y es uno de los 11 feriados federales reconocidos por el gobierno de Estados Unidos

Veterans Day 2026: qué cierra y qué permanece abierto este miércoles en Estados Unidos

California rechazó un impuesto a las grandes fortunas de los multimillonarios

La medida habría gravado patrimonios superiores a USD 1.000 millones con una tasa del 5 %, según los términos de la propuesta sometida a consideración

California rechazó un impuesto a las grandes fortunas de los multimillonarios

La FDA advierte sobre un posible riesgo de pérdida de visión asociado a los medicamentos para la diabetes y el peso

Una revisión de 126 ensayos clínicos identificó diferencias en la frecuencia de una afección poco común que puede provocar daños permanentes en el nervio óptico

La FDA advierte sobre un posible riesgo de pérdida de visión asociado a los medicamentos para la diabetes y el peso

TECNO

España pidió suspender TikTok hasta que elimine los videos de abuso sexual infantil de su plataforma

España pidió suspender TikTok hasta que elimine los videos de abuso sexual infantil de su plataforma

Microsoft solicita una patente para modificar voz y labios en emisiones en directo mediante IA

SpaceX presenta Starlink Mini 2: batería intercambiable de 4,5 horas y conexión Wi-Fi 6

Microsoft superó brevemente a Nvidia como la segunda empresa más valiosa del mundo por primera vez desde junio de 2025

Muse, el asistente de compras con IA de Meta, dejó de poder navegar en eBay

ENTRETENIMIENTO

Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, reveló que estuvo hospitalizada por un trastorno alimenticio

Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, reveló que estuvo hospitalizada por un trastorno alimenticio

Johnny Depp explica cómo vive su regreso al cine tras ocho años fuera de Hollywood

La hija de Bruce Willis estalla contra quien habría filtrado información sobre su padre: “Aléjate de mi familia”

Catherine Bach, estrella de ‘Los Dukes de Hazzard’, comparte actualizaciones de su salud tras haber sufrido una embolia: “Fue muy serio”

La vez que Dustin Hoffman fumó marihuana con Paul McCartney y lo inspiró a escribir una canción

MUNDO

Zelensky calificó de “constructivas” las negociaciones con Rusia y pidió a Trump endurecer la presión sobre Putin

Zelensky calificó de “constructivas” las negociaciones con Rusia y pidió a Trump endurecer la presión sobre Putin

En el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, el canciller alemán advirtió por el aumento del antisemitismo

Terminó la primera jornada de reuniones en Abu Dhabi: EEUU planteó ante Rusia un nuevo marco de seguridad para Europa

Encuentran tronos tallados en roca y una jarra casi intacta durante un operativo de emergencia en una necrópolis etrusca de Italia

Estados Unidos evacuó aviones cisterna de una base en el Reino Unido tras una nueva amenaza vinculada a Irán