Vio al tirador entrar a la escuela de sus hijas y decidió enfrentarlo: el relato del hombre que evitó una masacre en Oregón

Kaylub Giamanco abatió al tirador que irrumpió armado en la escuela primaria Silver Rail de Oregón (Deschutes County Sheriff's Office)

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Kaylub Giamanco, un carpintero de 36 años, mató al atacante en la escuela primaria Silver Rail, en Oregón, el 15 de octubre. Dos de sus hijas estudian allí. Lo que pudo ser una masacre mayor quedó frenada por su intervención.

Giamanco concedió su primera entrevista a una cadena de televisión nacional, CBS Mornings, emitida este lunes. Volvía a su casa para almorzar cuando vio al atacante, identificado como Griffin J. John II, de 16 años, disparar con una escopeta contra una camioneta que circulaba por la calle. El joven entró a la fuerza al edificio. Giamanco llamó al 911, avisó que seguía al tirador y entró detrás de él.

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La maestra que frenó al tirador y le dio la oportunidad a Giamanco

Dentro del edificio, Giamanco se arrastró por el suelo y miró por la ventana de un aula. Vio al tirador forcejear con una maestra que, desarmada, le había arrojado su celular y lo había derribado. Eso le dio la oportunidad que necesitaba.

“No me prestaba atención, así que tuve la oportunidad de abrir la puerta de golpe, entrar y completar mi misión”, dijo Giamanco en declaraciones a CBS Mornings.

Después del primer disparo, el atacante seguía vivo y trataba de recuperar el control de su arma. También intentó decir algo. Giamanco no lo escuchó.

“Dije ‘Andate a la mierda’. No sé qué iba a decir y no importaba. Había tomado las vidas de bebés inocentes, de 5, 8 y 11 años”, afirmó.

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El ataque mató a niños y a una docente

El tiroteo en Silver Rail Elementary causó la muerte de una docente y de varios niños (REUTERS/David Ryder)

El tiroteo en Silver Rail Elementary mató a varios estudiantes de entre 5 y 11 años y a una maestra. Otra docente y un niño de 7 años resultaron heridos.

Tras confirmar que el atacante estaba muerto, Giamanco fue a auxiliar a la otra maestra, que huyó de él al creerlo un segundo tirador. Cuando llegó la policía, levantó las manos y pidió ayuda.

Mientras disparaba no sintió miedo; el miedo llegó después

“Durante la situación no tuve miedo. Se activó el modo combate y cumplí mi misión”, dijo Giamanco. El temor llegó más tarde, cuando llamó a su esposa y a su madre. Fue entonces cuando sintió el peso de lo ocurrido y tuvo palpitaciones.

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Kelsey Giamanco, su esposa, había notado que algo estaba mal antes de que él llamara. Lo seguía por el GPS del teléfono, vio que se había detenido frente a la escuela y no entendía por qué. Cuando Kaylub le contó lo que había pasado, fue al lugar a encontrarse con él.

Giamanco manifestó secuelas emocionales tras el incidente y no retomó su trabajo como carpintero (Facebook: Kaylub Giamanco)

El reencuentro con sus hijas

Al abrazar a sus hijas —de 5 y 10 años—, Giamanco sintió alivio y culpa al mismo tiempo. “Estaba muy triste porque otros padres no pudieron abrazar a sus hijos esa noche. Pero fue muy bueno apretarlas y saber que iban a seguir aquí”, dijo.

Hablarles a las hijas sobre lo ocurrido no fue sencillo. Con la mayor, de 10 años, tuvo pequeñas conversaciones. “Le dije: ‘Hice lo que sentí que era correcto’”, contó.

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Desde el ataque no volvió al trabajo y piensa crear una ONG

Giamanco no regresó a su trabajo como carpintero. Duerme mal: cuando cierra los ojos, escucha los gritos de los niños. “Sé exactamente qué es ese audio en mi cabeza. A veces, cuando estoy solo de noche listo para dormir, no duermo. Me quedo atrapado en mi cabeza”, afirmó.

Evalúa cambiar de carrera y crear una organización sin fines de lucro dedicada a la salud mental y la seguridad escolar.

Para ordenar lo que vivió, recurrió a una cita de Spider-Man. “Si tenés estas habilidades en la vida para ser un protector y no las usás, y la gente sale lastimada, eso es culpa tuya. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Genuinamente siento que ahora tengo algo que hacer”, señaló a CBS Mornings.

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