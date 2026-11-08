La cadena de pollo a la parrilla nacida en México que abrirá hasta 30 locales en Estados Unidos y llegará a Nueva York

El Pollo Loco prevé abrir entre 25 y 30 restaurantes en Estados Unidos durante 2027 (Wikipedia)

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El Pollo Loco, la cadena de pollo a la parrilla fundada en México, prevé abrir entre 25 y 30 restaurantes en Estados Unidos durante 2027, con una llegada programada a Nueva York. El primer local de ese mercado estará en Queens y, según el plan de la empresa, abrirá a mediados de año.

La expansión busca extender la presencia nacional de una marca que concentra buena parte de sus operaciones en California.

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Aproximadamente un tercio de las aperturas previstas para 2027 se ubicará en ese estado, mientras que los demás restaurantes se repartirán en otros mercados estadounidenses.

El plan coloca a Nueva York entre los próximos destinos de la compañía y responde de forma directa a la estrategia de llevar el modelo de pollo a la parrilla con hueso fuera de su base histórica en el sur de California. Durante el último año, la cadena ya inauguró establecimientos en Washington y Nuevo México.

Una porción de nachos con pollo junto a quesadillas rellenas, productos con los que la cadena busca ampliar su oferta en Estados Unidos (El Pollo Loco)

Queens recibirá el primer restaurante de El Pollo Loco en Nueva York

La apertura en Queens, prevista para mediados de 2027, marcará el desembarco de El Pollo Loco en el mercado neoyorquino. La compañía no detalló en la información disponible la dirección del local ni la fecha exacta de inauguración.

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La directora ejecutiva de la empresa señaló al Los Angeles Times que la marca aspira a ganar espacio entre el servicio rápido tradicional y los restaurantes rápidos informales.

“Creo que nuestra comida está por encima del servicio rápido tradicional, pero somos más asequibles que el segmento rápido informal”, afirmó.

La propuesta de la cadena se apoya en el pollo marinado en cítricos y cocinado a la parrilla, una categoría con menor presencia entre las grandes cadenas nacionales que las tiras de pollo y otras opciones fritas.

La ejecutiva sostuvo que ese producto permite ofrecer una alternativa para clientes que comparan precios sin dejar de valorar la preparación de los alimentos.

La red superará los 500 restaurantes tras las aperturas de 2026

Antes de ejecutar el calendario de 2027, El Pollo Loco espera terminar 2026 con cerca de 20 nuevos establecimientos. Con esas inauguraciones, su red superaría los 500 restaurantes en Estados Unidos.

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La compañía informó un alza de 5 % en las ventas comparables durante su tercer trimestre más reciente, su cuarto avance consecutivo en ese indicador.

Sin embargo, la ganancia neta descendió de USD 7,4 millones a USD 6,9 millones, en un contexto de mayores costos de alimentos, salarios y expansión.

La presión fue especialmente relevante en California, donde el salario mínimo para empleados de comida rápida alcanzó USD 20 por hora.

El sector también afronta un consumo más cauteloso por la inflación y cambios en los hábitos de parte de los clientes, incluidos quienes reducen sus porciones o preparan más comida en casa.

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Para ampliar su alcance, la empresa incorporó quesadillas, tacos y ensaladas a su menú. La estrategia busca complementar su producto principal sin abandonar el foco en el pollo a la parrilla.

Nachos con pollo, frijoles, guacamole, crema agria y pico de gallo, una de las propuestas de la carta de El Pollo Loco (El Pollo Loco)

La receta surgió en Guasave y llegó a Estados Unidos en 1980

La historia de la cadena comenzó en la década de 1970 en Guasave, Sinaloa, cuando el vendedor Pancho Ochoa inició un negocio con una receta familiar de pollo marinado en cítricos. La marca superó los 80 restaurantes en México antes de cruzar la frontera.

El primer establecimiento estadounidense abrió en Westlake, California, en 1980. Tres años después, Denny’s Inc. adquirió los restaurantes de Estados Unidos de Ochoa y expandió la operación, que durante décadas mantuvo una presencia concentrada en el sur de California. Posteriormente, la cadena pasó a manos de un grupo de capital privado.

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Desde la llegada de su actual directora ejecutiva en 2024, la empresa impulsó remodelaciones y cambios en la carta.

La expansión proyectada para 2027, con Queens como uno de sus hitos, será la próxima prueba de su objetivo de consolidar una presencia más amplia en Estados Unidos.