Estados Unidos

Veterans Day 2026: qué cierra y qué permanece abierto este miércoles en Estados Unidos

El 11 de noviembre se conmemora el fin de la Primera Guerra Mundial y es uno de los 11 feriados federales reconocidos por el gobierno de Estados Unidos

El feriado conmemora el armisticio de 1918 de la Primera Guerra Mundial y adoptó la denominación de Veterans Day en 1954 (REUTERS/Joel Angel Juarez)
El feriado conmemora el armisticio de 1918 de la Primera Guerra Mundial y adoptó la denominación de Veterans Day en 1954 (REUTERS/Joel Angel Juarez)
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Este miércoles 11 de noviembre, Estados Unidos conmemora el Día de los Veteranos (Veterans Day). El feriado federal cerrará oficinas del gobierno, suspenderá el correo postal y clausurará la mayoría de los bancos. Los mercados bursátiles y los comercios minoristas, en cambio, operarán con normalidad, según confirmó el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS).

El Servicio Postal suspende entregas y cierra sus oficinas

USPS no entregará correo ni paquetes el miércoles, y todas sus oficinas permanecerán cerradas. Las operaciones regulares se reanudarán el jueves 12 de noviembre. Los clientes podrán acceder a ciertos servicios en línea, como el rastreo de paquetes y herramientas de envío.

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UPS mantendrá sus servicios de retiro y entrega con normalidad, al igual que sus locales UPS Store. FedEx operará bajo un esquema modificado: sus servicios de entrega estándar continuarán activos, aunque FedEx Office, FedEx Custom Critical y FedEx Logistics permanecerán abiertos.

Los bancos cierran, pero los cajeros y la banca digital siguen disponibles

La mayoría de los bancos estadounidenses cerrarán sus sucursales el miércoles, ya que el feriado federal también aplica a las instituciones reguladas por la Reserva Federal (Fed). Entre los afectados se encuentran entidades como Chase y Wells Fargo. Los cajeros automáticos y los servicios de banca móvil y en línea permanecerán accesibles, aunque algunas transacciones pueden demorar en reflejarse hasta el siguiente día hábil.

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A diferencia de los bancos, Wall Street no cerrará: la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq operarán durante su horario habitual de negociación.

Las oficinas federales y los juzgados, sin actividad

Los edificios del gobierno federal, los juzgados y las bibliotecas públicas permanecen sin actividad durante la jornada (REUTERS/Kylie Cooper)
Los edificios del gobierno federal, los juzgados y las bibliotecas públicas permanecen sin actividad durante la jornada (REUTERS/Kylie Cooper)

Todos los edificios del gobierno federal estarán cerrados este miércoles, incluidos juzgados, municipalidades y bibliotecas públicas. Las agencias gubernamentales locales y estatales también podrán suspender actividades, aunque esto varía según cada jurisdicción.

En Nueva Jersey, por ejemplo, los centros del Departamento de Vehículos Motorizados (MVC) no atenderán al público, aunque su portal de internet estará disponible las 24 horas.

Comercios, restaurantes y farmacias con horario normal

La mayoría de los comercios minoristas y supermercados funcionarán con normalidad este 11 de noviembre. Cadenas como Walmart y Target abrirán en sus horarios habituales, aunque se recomienda verificar con cada local ante posibles ajustes. Los restaurantes de cadena también permanecerán abiertos en su gran mayoría. Las farmacias estarán operativas, aunque algunas podrían funcionar con horarios reducidos.

Los parques nacionales ofrecen entrada gratuita

El Servicio de Parques Nacionales confirmó que todos los parques nacionales del país estarán abiertos el Día de los Veteranos sin cobrar tarifa de ingreso. Algunas tarifas adicionales, como las de reservas con tiempo programado, podrían seguir aplicándose según el parque.

Escuelas sin cierre uniforme: cada distrito decide

Cada distrito escolar determina de forma independiente si suspende las clases o mantiene las actividades académicas (REUTERS/Joel Angel Juarez)
Cada distrito escolar determina de forma independiente si suspende las clases o mantiene las actividades académicas (REUTERS/Joel Angel Juarez)

El cierre de las escuelas este miércoles no es uniforme en todo el país: cada distrito educativo determina de manera independiente si observa el feriado. Universidades y colegios también aplican sus propios calendarios académicos, por lo que se recomienda consultar directamente con cada institución.

Veterans Day se observa cada año el 11 de noviembre, independientemente del día de la semana en que caiga, y es uno de los 11 feriados federales reconocidos por el gobierno de Estados Unidos. El feriado tiene sus raíces en el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial: las hostilidades cesaron a las 11 del 11 de noviembre de 1918.

En 1938, el Congreso lo instituyó como feriado federal bajo el nombre de Armistice Day; en 1954, la denominación cambió a Veterans Day para honrar a los veteranos de todas las guerras del país.

La edición 2026 lleva como lema oficial “Veterans Helping Veterans and Their Families” y coincide con el 250.º aniversario de la fundación de Estados Unidos, según designaron el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) y el Comité Nacional del Día de los Veteranos.

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