Estados Unidos

Cuánto hay que ganar para alquilar en Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx sin destinar más del 30% del ingreso a la renta

La referencia de Realtor.com situó la renta mensual solicitada en USD 5.375 durante el tercer trimestre de 2026, tras un incremento interanual de 8,3%, equivalente a USD 411 más por mes

El alquiler mediano solicitado alcanzó USD 5.375 mensuales durante el tercer trimestre de 2026, según Realtor.com, tras una suba interanual de 8,3%.
El alquiler mediano solicitado alcanzó USD 5.375 mensuales durante el tercer trimestre de 2026, según Realtor.com, tras una suba interanual de 8,3%.
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Alquilar un departamento en Manhattan exigió un ingreso bruto anual de USD 215.000 durante el tercer trimestre de 2026 para que la renta no superara el 30% de los recursos del hogar. El alquiler mediano solicitado llegó a USD 5.375 por mes, un alza de 8,3% frente al mismo período de 2025, según Realtor.com Economic Research.

Ese valor equivale a USD 64.500 anuales destinados únicamente al alquiler. La estimación no constituye un requisito legal ni una condición universal para acceder a una vivienda: es una referencia financiera basada en la proporción de ingresos que se destina a la renta.

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El distrito registró el mayor incremento porcentual entre los cuatro incluidos en el relevamiento inmobiliario del tercer trimestre.
El distrito registró el mayor incremento porcentual entre los cuatro incluidos en el relevamiento inmobiliario del tercer trimestre.

El cálculo parte de dividir el alquiler mensual por 30%. Para afrontar una renta de USD 5.375 sin superar ese límite, un hogar debería disponer de unos USD 17.917 mensuales antes de impuestos.

La cifra puede corresponder a los ingresos de una sola persona, una pareja o varios convivientes. Dos personas con ingresos anuales de USD 107.500 cada una, por ejemplo, alcanzarían conjuntamente el nivel estimado para el alquiler mediano del distrito.

Para que una renta mensual de USD 5.375 no supere el 30% de los ingresos brutos, un hogar necesitaría disponer de aproximadamente USD 17.917 mensuales.
Para que una renta mensual de USD 5.375 no supere el 30% de los ingresos brutos, un hogar necesitaría disponer de aproximadamente USD 17.917 mensuales.

La distancia con los recursos de buena parte de los residentes es amplia. El ingreso mediano de los hogares de Manhattan se ubicó en USD 106.403, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos citados por la plataforma inmobiliaria.

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Brooklyn, Queens y el Bronx también elevaron sus precios

Manhattan mantuvo el alquiler más alto y el mayor incremento porcentual entre los cuatro distritos analizados. La suba interanual fue de USD 411 mensuales, mientras que Brooklyn, Queens y el Bronx también registraron aumentos en sus valores solicitados.

La referencia de USD 215.000 anuales supera ampliamente el ingreso mediano de los hogares de Manhattan, situado en USD 106.403 según los datos citados por Realtor.com.
La referencia de USD 215.000 anuales supera ampliamente el ingreso mediano de los hogares de Manhattan, situado en USD 106.403 según los datos citados por Realtor.com.

En Brooklyn, la renta mediana llegó a USD 4.197 mensuales, con un incremento de 4,9% interanual. Para mantener ese gasto dentro de la referencia del 30% de los ingresos brutos, un hogar necesitaría ganar USD 167.880 al año.

Queens registró una mediana de USD 3.744 mensuales, un 3,9% más que un año antes. El ingreso anual estimado para sostener ese alquiler fue de USD 149.760.

La combinación de precios altos y aumentos sostenidos dificulta el acceso a la vivienda para personas solas, parejas y familias.
La combinación de precios altos y aumentos sostenidos dificulta el acceso a la vivienda para personas solas, parejas y familias.

El Bronx continuó como el distrito menos costoso de los cuatro incluidos en el relevamiento, aunque su alquiler mediano alcanzó USD 3.233 por mes tras una suba de 2,7%. La referencia de ingresos anuales para ese nivel de renta fue de USD 129.320.

La brecha entre Manhattan y el Bronx fue de USD 2.142 mensuales, o USD 25.704 al año. Staten Island no fue incluido porque sus datos estaban bajo revisión.

Los precios solicitados aumentaron 4,9% interanual, lo que eleva a USD 167.880 el ingreso anual de referencia para destinar como máximo 30% al alquiler.
Los precios solicitados aumentaron 4,9% interanual, lo que eleva a USD 167.880 el ingreso anual de referencia para destinar como máximo 30% al alquiler.

Los distritos históricamente más accesibles también acumularon aumentos pronunciados en los últimos siete años. El Bronx registró una suba de 64,6%, seguido por Brooklyn con 50,5% y Queens con 49,2%, mientras que Manhattan acumuló un incremento de 35,6%.

En el conjunto de Nueva York, el alquiler mediano solicitado alcanzó USD 3.785 mensuales durante el tercer trimestre. El valor aumentó USD 162, equivalente a 4,5%, respecto del mismo período de 2025 y fue el más alto desde que Realtor.com comenzó a recopilar estos datos en el segundo trimestre de 2019.

El distrito experimentó un incremento interanual de 3,9%, con un ingreso familiar de referencia de USD 149.760 anuales para sostener la renta mediana.
El distrito experimentó un incremento interanual de 3,9%, con un ingreso familiar de referencia de USD 149.760 anuales para sostener la renta mediana.

Los alquileres de la ciudad quedaron 27,5% por encima de los niveles previos a la pandemia, una diferencia de USD 816 mensuales. Las viviendas de cero a dos dormitorios mostraron una presión mayor: su mediana fue de USD 3.662, tras un aumento interanual de 7,1%.

Las unidades de tres o más dormitorios alcanzaron una renta mediana de USD 5.089 mensuales y subieron 2,9%. La diferencia en la evolución de ambos segmentos afecta especialmente a quienes buscan departamentos más pequeños, como personas solas, parejas jóvenes y hogares que intentan reducir sus gastos habitacionales.

El alquiler mediano llegó a USD 3.233 mensuales, con una suba de 2,7% respecto del mismo período de 2025.
El alquiler mediano llegó a USD 3.233 mensuales, con una suba de 2,7% respecto del mismo período de 2025.

Salarios con subas menores y una compra todavía más cara

Los ingresos laborales no crecieron al mismo ritmo que los alquileres en varios sectores de la economía estatal. Los salarios medios por hora de los trabajadores privados aumentaron 4,2% interanual en agosto de 2026, según cifras del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York incluidas en el análisis.

La variación fue menor que el aumento de 7,1% en los alquileres de propiedades de hasta dos dormitorios. En manufactura, los ingresos por hora crecieron apenas 1%, mientras que en educación privada y servicios de salud permanecieron prácticamente sin cambios.

La brecha entre ambos distritos alcanzó USD 2.142 por mes, equivalente a USD 25.704 anuales.
La brecha entre ambos distritos alcanzó USD 2.142 por mes, equivalente a USD 25.704 anuales.

La construcción y la producción de bienes registraron caídas interanuales en los ingresos por hora. Cuando la renta avanza por encima de los salarios, los hogares pueden destinar una porción mayor de sus recursos a la vivienda, optar por alquileres compartidos, mudarse a zonas más alejadas o sostener contratos anteriores con precios más bajos.

Comprar una propiedad en Nueva York implicó una carga mensual todavía superior. El costo estimado para adquirir una vivienda de precio mediano fue de USD 10.737 mensuales, frente a los USD 3.785 del alquiler mediano solicitado para toda la ciudad.

La mediana de toda la ciudad se ubicó en USD 3.785 mensuales, un 27,5% por encima de los valores anteriores a la pandemia.
La mediana de toda la ciudad se ubicó en USD 3.785 mensuales, un 27,5% por encima de los valores anteriores a la pandemia.

La diferencia entre ambas alternativas ascendió a USD 6.952 por mes. Esa comparación corresponde al conjunto de Nueva York y no exclusivamente a Manhattan, además de tomar propiedades medianas que no necesariamente coinciden en ubicación, tamaño o características.

El precio mediano solicitado para una vivienda en venta fue de USD 1.409.792, un 2% menos que un año antes. La estimación de compra contempló un anticipo de 10%, una hipoteca a 30 años, impuestos inmobiliarios, seguros y cuotas de mantenimiento.

Las viviendas de cero a dos dormitorios registraron un alquiler mediano de USD 3.662, con un aumento interanual de 7,1%.
Las viviendas de cero a dos dormitorios registraron un alquiler mediano de USD 3.662, con un aumento interanual de 7,1%.

La tasa hipotecaria promedio utilizada para el tercer trimestre fue de 6,68%, por encima del 6,57% registrado un año antes. Hacia finales de septiembre, las tasas superaron 7%, un nivel que elevaría el costo mensual estimado de comprar la misma propiedad hasta USD 11.008.

Los valores de alquiler corresponden a propiedades anunciadas entre julio y septiembre de 2026, entre ellas departamentos, condominios, casas adosadas y viviendas unifamiliares. Reflejan precios solicitados por propietarios y administradores, no necesariamente los montos finales negociados ni los alquileres que pagan residentes con contratos antiguos, unidades reguladas o programas de vivienda asequible.

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