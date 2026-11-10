El gobierno de Estados Unidos demanda a Lyft por negar viajes a personas con discapacidades y reclama USD 53 millones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Lyft y exigió el pago de 53 millones de dólares en compensaciones por discriminar a pasajeros con discapacidades (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Guardar

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Lyft por discriminar sistemáticamente a pasajeros con discapacidades, incluidos usuarios de sillas de ruedas y personas que viajan con perros de servicio. La acción legal reclama USD 53 millones en compensaciones para las víctimas.

La demanda fue presentada el lunes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Según el Departamento de Justicia (DOJ), las conductas afectaron a “cientos, y probablemente miles” de personas.

PUBLICIDAD

Lyft y sus conductores, acusados de rechazar pasajeros con animales de servicio y movilidad reducida

La acción judicial alega que Lyft y los conductores que operan en su plataforma incurrieron en violaciones del Título III de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de 1990, que prohíbe a las empresas de transporte privado discriminar por razones de discapacidad.

La norma obliga a Lyft a transportar tanto a usuarios con dispositivos de movilidad plegables como a quienes viajan con animales de servicio —perros entrenados para ejecutar una tarea específica vinculada a la discapacidad de su dueño— y excluye a los perros de apoyo emocional, ya que brindar compañía no es una tarea funcional según la ley.

PUBLICIDAD

Entre las conductas descritas en la demanda figuran el cobro de tarifas de cancelación a usuarios a quienes se les había negado el servicio, cargos adicionales injustificados y la negativa a permitir que personas con discapacidades de movilidad ocuparan el asiento delantero cuando lo necesitaban.

La fiscalía federal del Distrito Norte de California comparó las acusaciones contra Lyft con la acción legal de 125 millones de dólares interpuesta contra Uber (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

“Las personas con discapacidades deben poder contar con los servicios de transporte por aplicación sin ser objeto de discriminación”, afirmó Jesús A. Osete, fiscal general interino adjunto de la División de Derechos Civiles del DOJ, según el comunicado oficial del organismo.

Craig H. Missakian, fiscal federal del Distrito Norte de California, señaló que las alegaciones se toman “con seriedad” y comparó el caso con la demanda presentada el año pasado contra Uber por conductas similares, en la que se reclamaron USD 125 millones.

PUBLICIDAD

El gobierno pide al tribunal que obligue a Lyft a reformar sus políticas y capacitar a sus conductores

Además de la compensación económica para los pasajeros perjudicados, el DOJ solicita una orden judicial que exija a Lyft cesar toda práctica discriminatoria, reformar sus políticas internas para ajustarse a la ADA y capacitar a conductores y representantes de atención al cliente sobre sus obligaciones legales.

El tribunal también podría imponer una sanción civil adicional: según el DOJ, esa penalidad busca reivindicar el interés público en la erradicación de la discriminación por discapacidad, más allá de la compensación individual a cada pasajero afectado.

La compañía rechazó las acusaciones. “La discriminación no tiene lugar en la comunidad de Lyft”, sostuvo la empresa en un comunicado recogido por The Philadelphia Inquirer. Agregó que cuenta con políticas que obligan a los conductores a aceptar pasajeros con animales de servicio o dispositivos de movilidad plegables, y que quienes las incumplen pueden ser desactivados de forma permanente de la plataforma. La empresa también indicó que cooperó con el DOJ durante la revisión del caso.

PUBLICIDAD

Antecedentes de Lyft en acusaciones por discriminación a usuarios con discapacidades

La empresa de transporte fundada en 2012 proyectó alcanzar más de 1.000 millones de viajes en el transcurso del año (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El historial de Lyft en esta materia tiene antecedentes concretos. En 2020, la compañía ya había resuelto denuncias similares —en las que conductores negaban servicio a personas con sillas de ruedas o andaderas— mediante la revisión de sus políticas y el pago de miles de dólares a cuatro pasajeros afectados, más una multa civil de USD 40.000.

Fundada en 2012, Lyft se convirtió en una de las empresas dominantes del transporte por aplicación en Estados Unidos. La semana pasada, la compañía informó que espera superar los 1.000 millones de viajes durante este año.