Estados Unidos

"Les apuesto a que puedo traer a Jensen": el perfil de la presunta espía china que sacude a Nvidia

Ex periodista y banquera, armó una empresa que consiguió chips por más de USD 4.000 millones. Reuters no pudo verificar la acusación de espionaje

Caricatura de un hombre que abre la puerta de una gran bóveda de procesador, una silueta de mujer y una corriente de chips verdes ante un fondo rojo.
Megaspeed obtuvo más de 4.000 millones de dólares en procesadores de Nvidia tras conseguir la condición de socia oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pasada la medianoche, en una fiesta tras una feria tecnológica en Taipei, en junio de 2024, una ejecutiva china les hizo una apuesta a los ejecutivos que la rodeaban. “Les apuesto a que puedo traer a Jensen”, dijo. Jensen Huang, el CEO de Nvidia, apareció enseguida y tomó un whisky con el grupo.

La escena se la contó a The New York Times Parker Schmitt, CEO de la empresa de software NetThunder, que estaba ahí. Una persona cercana a Nvidia le dijo al diario que Huang ya tenía previsto ir.

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Esa mujer es Alice Huang, también conocida como Huang Le. Según el Times, la inteligencia de Estados Unidos concluyó que es una agente china, reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China. El domingo, Jensen Huang admitió que le fue infiel a su esposa, sin mencionar a Alice Huang. No tienen parentesco.

Reuters informó que no pudo verificar de manera independiente la acusación de espionaje. China la niega. Y Alice Huang no dio su versión: no respondió al pedido de comentarios del Times, y Reuters no pudo ubicarla.

Alice Huang ejerció el periodismo de televisión y la banca privada antes de dirigir inversiones en Shanghai. (CTI vía REUTERS)
Alice Huang ejerció el periodismo de televisión y la banca privada antes de dirigir inversiones en Shanghai. (CTI vía REUTERS)

De la televisión a las finanzas de Shanghai

Caricatura de un hombre que abre la puerta de una gran bóveda de procesador, una silueta de mujer y una corriente de chips verdes ante un fondo rojo.
Megaspeed obtuvo más de 4.000 millones de dólares en procesadores de Nvidia tras conseguir la condición de socia oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según su currículum en línea, citado por el Times, fue periodista de televisión durante cuatro años. Después trabajó en la banca privada de HSBC y en un banco de inversión estatal chino.

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Reuters la ubica como directiva de una firma de inversiones de Shanghai. Tendría unos 42 años, según la prensa financiera china que cita la agencia.

En ese mundo aparece Kang Wei, un gestor de fondos de 51 años. El Times cuenta que fue presentado ante inversores y empleados como el marido de ella, aunque el diario no pudo verificar que estén casados.

El gobierno de Estados Unidos restringió la venta de semiconductores avanzados hacia China desde finales de 2022. (CTI vía REUTERS TV)
El gobierno de Estados Unidos restringió la venta de semiconductores avanzados hacia China desde finales de 2022. (CTI vía REUTERS TV)

Según una de sus fuentes, Kang se jactaba de los vínculos de Alice Huang con el CEO de Nvidia y los usaba para conseguir dinero. No respondió a la consulta del diario.

Socia de Nvidia cuatro días después de cambiar de dueños

A fines de 2022, Estados Unidos empezó a restringir la venta de chips avanzados a China. Para comprarlos, una empresa debía estar radicada fuera de ese país y no mostrar vínculos evidentes con dueños chinos.

En 2023, según el Times, Alice Huang compró a través de una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas la filial en Singapur de una empresa china de videojuegos. Pasó a llamarse Megaspeed. Ese mismo año, la empresa quedó a nombre de una sociedad de Singapur, pero ella siguió manejando el día a día.

En diciembre de 2023, Alice Huang se reunió con Jensen Huang y un pequeño grupo de colegas en un restaurante italiano de Singapur. El Times confirmó la foto de ese encuentro, hasta ahora desconocido. Megaspeed fue nombrada socia oficial de Nvidia en la nube cuatro días después del cambio de dueños.

Megaspeed recibió chips de Nvidia por más de USD 4.000 millones y sumó como cliente principal a un gigante chino del comercio electrónico, según el diario.

Las fotos de sus redes, verificadas por el Times, muestran a los dos juntos en Shanghai, en la sede de Nvidia en Silicon Valley, en un campo de golf en California y en Taiwán.

Las cajas sin abrir y la prohibición de salir de Singapur

Una mujer vestida de rosa y un hombre con camiseta negra y anteojos visto de espaldas detrás de una estructura de vidrio
Las autoridades de Singapur vetaron la salida del territorio a Alice Huang ante sospechas sobre declaraciones falsas de importación.

A fines de 2024, el Departamento de Comercio envió a un funcionario a inspeccionar un centro de datos de Megaspeed. Parte del equipo de Nvidia seguía en cajas, lo que hizo sospechar que estaba de paso. Ese año, según una fuente del Times, Taiwán empezó a vigilar sus viajes a la isla por sugerencia de Washington. Entraba con pasaporte de Hong Kong.

En 2025, Singapur le prohibió salir del país y la interrogó por una investigación sobre declaraciones falsas de importación. Según una fuente del Times, no hubo pruebas suficientes de que ella fuera cómplice y la investigación en su contra se cerró. La de Megaspeed sigue abierta.

Después voló a Shanghai. Un nuevo jefe empezó a dar las órdenes en la empresa, que sigue construyendo un centro de datos en Malasia.

Lo que todavía nadie sabe

El Times admite que no se conoce cuándo se conocieron ni cuándo habría sido reclutada. Y Reuters recuerda que, pese a las sospechas de Washington, no hay ninguna conclusión pública de que Megaspeed haya violado las reglas de exportación.

El gestor de fondos Kang Wei utilizó la cercanía con Jensen Huang para conseguir capital entre inversores. (Obtained by Reuters/via REUTERS)
El gestor de fondos Kang Wei utilizó la cercanía con Jensen Huang para conseguir capital entre inversores. (Obtained by Reuters/via REUTERS)

George Chen, socio de la consultora The Asia Group, le dijo a Reuters que el propio Huang “también puede ser visto como una posible víctima” si fue manipulado sin conocer las intenciones de ella.

Alice Huang no se coló en el mundo de Nvidia. Llegó con una empresa recién reorganizada y cuatro días después tenía la credencial de socia. Nvidia dice que le cortó las ventas en junio de 2025. Megaspeed, según Reuters, sigue figurando en su lista de socios oficiales.

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