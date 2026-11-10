Estados Unidos frustró un complot terrorista de Irán que incluía ataques contra judíos en Europa y una base aérea británica

La investigación apunta a una estructura que habría empleado contactos en el Reino Unido para organizar las acciones y mantener la coordinación entre sus integrantes (Reuters)

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Las autoridades de Estados Unidos acusaron a tres hombres de participar en una presunta campaña de atentados terroristas coordinada por organizaciones vinculadas al régimen iraní, que contemplaba casi 20 ataques contra comunidades judías en territorio estadounidense y europeo, además de una operación contra una instalación militar británica utilizada por las fuerzas norteamericanas. La investigación apunta a una estructura que habría empleado contactos en el Reino Unido para organizar las acciones y mantener la coordinación entre sus integrantes.

Los acusados son Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, ciudadano con doble nacionalidad iraní e iraquí; Mohsen Mohajeri, de nacionalidad iraní; y Mohammad Ali al-Hassani, ciudadano iraquí. Los cargos fueron incorporados a una nueva acusación formal presentada ante un tribunal federal de Manhattan.

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De los tres señalados, solamente Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi permanece detenido en Estados Unidos (Departamento de Justicia de Estados Unidos)

El fiscal federal de Nueva York, Jamie McDonald, sostuvo que los sospechosos actuaban en beneficio de agrupaciones terroristas relacionadas con Teherán y que sus actividades no se limitaban a objetivos civiles. La investigación también los vincula con un plan para atacar RAF Fairford, una base de la Real Fuerza Aérea británica situada en el oeste de Inglaterra y utilizada por personal y aeronaves militares estadounidenses.

“Estos acusados ayudaron a organizar una campaña de terror en nombre de organizaciones terroristas afiliadas a Irán que tuvo como objetivos a comunidades judías en Europa y Estados Unidos, así como la base militar británica RAF Fairford, que alberga a militares estadounidenses”, declaró McDonald.

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El fiscal federal de Nueva York, Jamie McDonald, sostuvo que los sospechosos actuaban en beneficio de agrupaciones terroristas relacionadas con Teherán (Reuters)

El funcionario advirtió además que la amenaza representa un riesgo concreto para Washington y sus aliados. “La amenaza que representan Irán y los grupos terroristas respaldados por Irán para Estados Unidos y nuestros aliados no es hipotética: es muy real”, afirmó.

La acusación incorporó detalles sobre el episodio ocurrido el 27 de septiembre, cuando cinco hombres fueron detenidos en el Reino Unido después de que las autoridades detectaran tres vehículos sospechosos que se desplazaban en dirección a RAF Fairford. Las detenciones se produjeron durante la madrugada, en el marco de una investigación por posibles delitos relacionados con explosivos y terrorismo.

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Días después, la Policía británica arrestó a un sexto sospechoso, un ciudadano con doble nacionalidad británica e iraní. Los seis quedaron posteriormente en libertad bajo fianza mientras continuaban las actuaciones judiciales.

La base se encuentra a unos 160 kilómetros al oeste de Londres y constituye una instalación estratégica para las operaciones militares estadounidenses. Durante décadas, Washington la utilizó como punto de apoyo para el despliegue de bombarderos en distintos conflictos en Medio Oriente.

Un video publicado en abril mostró a al-Saadi y al-Hassani mientras coordinaban y registraban en imágenes un ataque terrorista en territorio europeo (Departamento de Justicia de Estados Unidos)

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, subrayó que la Justicia perseguirá a quienes preparen operaciones contra instalaciones que albergan personal militar estadounidense. “Cualquier persona que planifique un complot terrorista contra una base militar que aloja a militares estadounidenses será procesada por el Gobierno de Estados Unidos”, afirmó.

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Todd Blanche advirtió que Estados Unidos investigará y procesará a quienes planifiquen ataques contra instalaciones militares del país (Reuters)

Las comunicaciones desde prisión

Uno de los elementos centrales de la investigación se refiere al papel que habría desempeñado Al-Saadi después de su detención. Según los fiscales, el acusado mantuvo contactos con sus dos presuntos colaboradores y utilizó mensajes codificados para transmitir instrucciones a familiares desde la cárcel.

Mediante ese sistema, habría indicado que se entregara dinero a otras personas que podían encargarse de ejecutar los ataques. Los investigadores sostienen que continuó coordinando actividades con los demás acusados incluso durante los días previos al intento de operación contra RAF Fairford, en septiembre.

La acusación identifica como parte de la estructura investigada a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a Kataib Hezbollah, una organización armada iraquí respaldada por Teherán. Ambas agrupaciones están incluidas por el Gobierno estadounidense en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.

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Para Washington, Kataib Hezbollah mantiene vínculos con la Fuerza Quds iraní y figura desde 2009 en su lista de organizaciones terroristas extranjeras (Reuters)

Los fiscales sostienen que Al-Saadi ocupaba una posición de mando dentro de Kataib Hezbollah y que los tres hombres utilizaron una red de colaboradores en el Reino Unido para preparar las acciones violentas.

El caso no comenzó con las detenciones de septiembre. En junio, Al-Saadi ya se había declarado inocente de los cargos que le atribuían la planificación de al menos 18 ataques en Europa. Según la investigación inicial, esas operaciones respondían a una represalia por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Durante aquel procedimiento judicial, el acusado se definió como un “prisionero de guerra”.