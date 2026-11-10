Estados Unidos

Inflación en Estados Unidos: qué gastos aumentaron más en octubre y qué puede pasar con las tasas

El índice de precios al consumidor subió 0,4% en el mes, por encima de las proyecciones del mercado, con alimentos, vivienda y electricidad como los rubros de mayor impacto

El Índice de Precios al Consumidor en Estados Unidos subió un 0,4% en octubre y superó las proyecciones del mercado (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)
El Índice de Precios al Consumidor en Estados Unidos subió un 0,4% en octubre y superó las proyecciones del mercado (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)
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La inflación en Estados Unidos volvió a subir en octubre por encima de lo previsto. Los precios al consumidor avanzaron 0,4% mensual, según el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido este martes por el Departamento de Trabajo.

Los economistas consultados por FactSet y Dow Jones anticipaban un aumento de 0,3% mensual. El resultado fue más moderado que el 0,6% de septiembre. La Fed lleva más de cinco años y medio con los precios por encima de su meta del 2%.

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Alimentos con mayor alza: snacks, carne vacuna y huevos

Los precios de los alimentos aceleraron 0,5% en octubre tras haber permanecido sin variación en septiembre. Los snacks subieron 1%, la carne vacuna 0,9% y el conjunto de carnes, aves, pescados y huevos avanzó 0,5%.

Los precios en restaurantes crecieron 0,5%, su mayor alza desde enero de 2024, según el organismo. Los mayores costos de transporte vinculados al diésel presionan las cuentas de supermercados y restaurantes, que trasladan parte de ese gasto a los consumidores.

La vivienda explicó más del 30% del aumento mensual total

Los costos de vivienda avanzaron 0,3% y representaron más del 30% del incremento mensual total del IPC, informó el Departamento de Trabajo.

Los servicios de transporte subieron 0,8%. Las tarifas aéreas aumentaron 0,4%. La indumentaria, sector sensible a los aranceles, subió apenas 0,1%. Los productos de salud avanzaron 0,5%. Los vehículos usados, en cambio, bajaron 1,2%.

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La energía moderó su ritmo, pero sigue empujando otros precios

El precio promedio del galón de combustible descendió por debajo de los cuatro dólares por primera vez en casi cuatro meses (REUTERS/Alyssa Pointer/File Photo)
El precio promedio del galón de combustible descendió por debajo de los cuatro dólares por primera vez en casi cuatro meses (REUTERS/Alyssa Pointer/File Photo)

La energía, que había sido el principal motor inflacionario en meses anteriores, moderó su impacto: subió 0,7% en octubre frente al 5,2% de septiembre. El precio de la nafta aumentó 1%, mientras que el gas natural cayó 0,8%.

Este martes, el promedio nacional del galón de combustible bajó por primera vez en casi cuatro meses por debajo de USD 4, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA). La desaceleración se atribuye en parte a la transición hacia la mezcla de invierno, más económica, y a las expectativas de un acuerdo diplomático entre Estados Unidos e Irán.

La electricidad se encareció 0,9%, su mayor incremento desde abril, impulsada en parte por la inversión en infraestructura de inteligencia artificial. Los precios de las computadoras subieron 0,5% en octubre, después de haber acumulado casi 10% de aumento en los 12 meses anteriores, lo que revirtió una tendencia de años de descenso asociada a mejoras de eficiencia tecnológica.

La inflación subyacente no cede y una firma elevó su proyección para fin de año

La inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— subió 0,3% por tercer mes consecutivo, por encima del 0,2% que preveían los economistas. Andrew Davis, de Bryn Mawr Trust, gestora de activos estadounidense, señaló que las presiones de fondo “aún no ceden de manera significativa”. Josh Hirt, de Vanguard, gestora de fondos estadounidense, advirtió que el impacto prolongado de los altos precios de energía sobre los precios subyacentes llevó a la firma a elevar su proyección de inflación subyacente para fin de 2026 a 3,2%.

El Departamento de Trabajo aclaró que no publicó una variación interanual del IPC para octubre de 2026 porque el cierre del gobierno de 2025 impidió recopilar datos comparables de ese mes del año anterior.

El dato sella una nueva suba de tasas para diciembre

La herramienta FedWatch del CME Group, operador bursátil estadounidense, mostró tras la publicación del IPC una probabilidad de 85% de que la Fed suba las tasas 25 puntos básicos en diciembre, con 15% de probabilidades de un alza de 50 puntos básicos. James McCann, de Edward Jones, firma de servicios financieros estadounidense, afirmó que el dato “muy probablemente sella el alza de tasas para cerrar el año”. La mayor incógnita, dijo, es si el banco central optará por 25 o 50 puntos básicos.

En su reunión de octubre, la Fed votó 10 a 2 por mantener su tasa de referencia en el rango de 3,75%-4,00%. Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores, dijo en una conferencia en Londres que un alza de solo 25 puntos básicos “pondría en riesgo nuestra credibilidad”.

Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas, señaló que ve necesidad de dos aumentos adicionales de un cuarto de punto, con una pausa posterior para evaluar el impacto. “Podría ser posible moverse más rápido este invierno de lo que el Comité se ha movido hasta ahora en el otoño”, afirmó.

Los consumidores siguen gastando y las empresas planean nuevas subidas de precios

El mercado financiero estimó en un 85% la probabilidad de que la Reserva Federal eleve las tasas de interés en diciembre (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)
El mercado financiero estimó en un 85% la probabilidad de que la Reserva Federal eleve las tasas de interés en diciembre (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

Las ventas minoristas crecieron 0,8% en septiembre, según el Departamento de Comercio, lo que indica que el consumo no frenó pese a los precios altos. El 37% de las empresas encuestadas en octubre por la Federación Nacional de Negocios Independientes (NFIB) dijo que planea subir precios en los próximos tres meses, el porcentaje más alto desde julio de 2022.

Según funcionarios de la Fed, los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump y la guerra con Irán se están arraigando en la economía y alimentan las dudas sobre cuándo cederán las presiones inflacionarias.

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