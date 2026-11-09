Marco Rubio confirmó que Venezuela tendrá nuevos magistrados del TSJ en diciembre y avanzará con la reforma del CNE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la renovación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para mediados de diciembre. (Brendan Smialowski/REUTERS)

Guardar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que Venezuela podría tener una nueva composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a mediados de diciembre y que, poco después, se establecerá un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Ambos cambios forman parte del proceso impulsado por Washington para reorganizar las instituciones del país y crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones presidenciales tras la captura del narco dictador Nicolás Maduro.

“Avanzamos según lo previsto. Si todo continúa conforme al cronograma, Venezuela contará con nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para mediados del próximo mes, en diciembre. Poco después, se conformará el nuevo Consejo Nacional Electoral. Estos dos pasos son fundamentales”, afirmó Rubio ante periodistas en París.

PUBLICIDAD

El funcionario estadounidense sostuvo que las conversaciones entre las partes involucradas continúan y que existe margen para cumplir con los tiempos establecidos.

“Creo que estamos haciendo un buen progreso. Solo tenemos que mantenernos al tanto y asegurarnos de que podemos cumplir con estos plazos”, expresó.

La renovación de los dos organismos constituye una de las etapas centrales del esquema de transición que impulsa la administración de Donald Trump. Washington considera que la reorganización del Poder Judicial y de la autoridad electoral es indispensable para avanzar hacia una convocatoria presidencial con garantías institucionales.

La administración de Donald Trump promueve una reorganización institucional en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. (Brendan Smialowski/Pool via REUTERS)

Rubio también identificó otros elementos necesarios para que ese proceso tenga credibilidad. Entre ellos mencionó la existencia de un sistema judicial renovado, una autoridad electoral con funciones administrativas y no subordinada a intereses partidarios, y medios de comunicación que puedan trabajar sin restricciones. “Estos dos pasos son fundamentales”, remarcó al referirse a los cambios en el TSJ y el CNE.

PUBLICIDAD

La vacancia presidencial y el plazo para convocar elecciones

La hoja de ruta contempla que, una vez constituidas las nuevas autoridades judiciales y electorales, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, declare vacante la Presidencia de Venezuela. Esa decisión abriría un período de seis meses para organizar y celebrar elecciones presidenciales.

Su ejecución permitiría establecer un calendario para la renovación del Poder Ejecutivo mediante las urnas. Sin embargo, todavía quedan cuestiones políticas y operativas por resolver antes de alcanzar esa instancia.

Una de ellas es la participación de los venezolanos que viven fuera del país. Rubio advirtió que deben establecerse mecanismos para que los más de siete millones de ciudadanos que residen en el exterior puedan ejercer su derecho al voto. La cuestión fue abordada durante el encuentro que mantuvo la semana pasada en Washington con el canciller venezolano, Oliver Blanco.

PUBLICIDAD

La hoja de ruta institucional prevé que la presidenta interina Delcy Rodríguez declare la vacancia de la Presidencia de Venezuela. (EFE/Miguel Gutiérrez)

El secretario de Estado puso especial atención en la situación de los residentes en Estados Unidos, donde actualmente no funcionan consulados venezolanos. “Necesitamos consulados abiertos en Estados Unidos para que los que se encuentren en Estados Unidos puedan votar. Ahora no tienen consulados abiertos en Estados Unidos”, explicó.

El regreso de María Corina Machado

Durante su intervención en París, Rubio también se refirió a la situación de la oposición venezolana y destacó que María Corina Machado y otros dirigentes hayan podido permanecer en el país durante más de dos semanas sin ser detenidos.

“Creo que ha sido muy bueno que María Corina y otros miembros de la oposición hayan estado en el país durante más de dos semanas. Nadie ha sido arrestado. Están dando conferencias de prensa. Tienen acceso total a internet”, declaró.

PUBLICIDAD

Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2025, regresó a Venezuela el 25 de octubre después de permanecer casi diez meses fuera del territorio nacional.

El jefe de la diplomacia estadounidense realizó estas declaraciones en la capital francesa, donde participó en una reunión del G7. Sus comentarios se produjeron después de los contactos diplomáticos mantenidos entre Washington y las autoridades venezolanas.