La Cámara de Representantes de EEUU bloqueó el intento de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth

La Cámara de Representantes frenó la iniciativa de juicio político contra el secretario de Defensa Pete Hegseth con 211 votos. (REUTERS/Eric Lee)

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este martes una iniciativa para someter a juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth, por su gestión de las operaciones militares contra Irán y otras decisiones adoptadas al frente del Pentágono. La votación, que terminó con 211 votos en contra y 204 a favor, permitió al oficialismo republicano detener el procedimiento y mantener al funcionario en su cargo, pese a las acusaciones sobre presuntas violaciones legales y consecuencias para la seguridad nacional.

El resultado representó un respaldo legislativo para el jefe del Pentágono en un momento delicado para el Partido Republicano, que acaba de sufrir importantes derrotas en las elecciones de medio término. La guerra contra el régimen iraní y el aumento de los precios de los combustibles figuran entre los factores que generaron malestar entre los votantes y abrieron cuestionamientos dentro de las propias filas oficialistas sobre la estrategia de la administración de Donald Trump.

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La propuesta había sido presentada por el representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, con el respaldo de legisladores demócratas. La maniobra aprobada este martes fue de carácter procedimental: permitió devolver la resolución a comisión y frenar su avance hacia una votación definitiva sobre la destitución. De ese modo, los republicanos evitaron que la Cámara tuviera que pronunciarse sobre los ocho cargos incluidos en el documento.

Los cargos del juicio político señalaron operativos en Yemen y Venezuela, además de recortes en el área que evalúa daños civiles. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Massie sostuvo que el secretario había ejecutado deliberadamente órdenes contrarias a la legislación estadounidense. Uno de sus principales argumentos es que la participación militar en el conflicto iraní se prolongó sin una autorización específica del Congreso. Según el legislador, la normativa establece que las fuerzas estadounidenses deben retirarse de las hostilidades cuando transcurren 60 días sin aprobación parlamentaria.

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“El conflicto lleva 256 días. El Congreso no lo autorizó. Hegseth está violando la ley”, escribió Massie al defender su iniciativa.

Los ocho artículos de acusación también incluyeron decisiones relacionadas con las operaciones militares estadounidenses en Yemen y Venezuela, así como ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en América Latina. Massie cuestionó particularmente la muerte de personas en esas intervenciones y la falta de operaciones para rescatar a sobrevivientes de algunos bombardeos.

Otro de los puntos señalados fue la reducción de personal y recursos de una oficina del Pentágono encargada de prevenir y evaluar daños contra civiles durante las operaciones militares.

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El documento también cuestionó las medidas impulsadas por Hegseth contra el senador demócrata Mark Kelly, expiloto de la Marina, después de que participara en un video en el que se instaba a los integrantes de las Fuerzas Armadas a no cumplir órdenes ilegales.

El congresista Thomas Massie denunció que la ofensiva contra Irán superó el plazo legal de sesenta días sin la aprobación del Congreso. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Durante una conferencia de prensa en el Pentágono, la primera que ofreció en seis meses, Hegseth rechazó las acusaciones y defendió su conducción de las operaciones militares. Sostuvo que los argumentos de Massie expresaban diferencias sobre decisiones políticas y estratégicas, pero no constituían infracciones que justificaran su destitución.

El secretario también acusó a los promotores de la iniciativa de perjudicar a las Fuerzas Armadas en medio de un conflicto internacional. “Esto no es patriotismo. Esto es sabotaje”, afirmó. Además, aseguró que el procedimiento transmitía a los adversarios de Washington el mensaje de que Estados Unidos podía castigar a sus propios militares por ejecutar operaciones que consideraba legales.

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Trump salió en defensa de su secretario antes de la votación. En un mensaje publicado en Truth Social, calificó su desempeño con una nota de “A PLUS, PLUS, PLUS” y atacó a Massie, a quien describió como un legislador derrotado y resentido. El vicepresidente JD Vance también cuestionó la iniciativa y la calificó como un espectáculo político que reemplazaba el trabajo legislativo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, había anticipado que los republicanos impedirían el avance del procedimiento, al que definió como una maniobra política. En cambio, el líder demócrata Hakeem Jeffries respaldó la acusación y sostuvo que Hegseth había abusado de sus atribuciones y debilitado la seguridad nacional. El jefe de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también apoyó el juicio político.

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El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, había anticipado que los republicanos impedirían el avance del procedimiento (REUTERS/Kevin Bartram)

La disputa podría reabrirse en enero, cuando los demócratas asuman el control de ambas cámaras del Congreso tras los resultados electorales. Si la Cámara aprobara entonces una acusación formal, el procedimiento pasaría al Senado, donde se necesitarían dos tercios de los votos para condenar al funcionario y separarlo definitivamente del cargo.