Thomas Markle queda bajo arresto domiciliario tras una acusación federal

Thomas Markle quedó bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico en Florida tras una acusación federal por presunta posesión de material de abuso sexual infantil

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El padre de Meghan Markle, la duquesa de Sussex, quedó bajo arresto domiciliario en Tampa, Florida, tras ser detenido por un cargo federal vinculado a la presunta posesión de material de abuso sexual infantil, informó CNN en Español. La medida fue dispuesta después de su primera comparecencia ante un tribunal federal.

La Justicia ordenó vigilancia electrónica y restringió sus movimientos

Thomas Markle bajo arresto domiciliario (Grosby Group)

Thomas Markle, de 82 años, fue arrestado por agentes federales en Florida y llevado ante el Tribunal Federal de Distrito de Tampa, detalló el medio. El juez magistrado federal Thomas Wilson resolvió que permaneciera en libertad bajo arresto domiciliario, con monitoreo electrónico.

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La disposición judicial, tal como informó CNN en Español, impide a Markle salir del Distrito Medio de Florida y del Distrito Central de California. Además, el proceso penal deberá continuar en California, aunque la fecha de la lectura de cargos todavía no había sido programada.

La Fiscalía Federal para el Distrito Central de California señaló que ese traslado judicial podría demorar varias semanas. Markle aún no se declaró culpable ni inocente ante el cargo que enfrenta, de acuerdo con la información difundida por la cadena.

El medio también informó que el padre de Meghan Markle quedó sujeto a arresto domiciliario luego de su audiencia en Tampa.

La acusación se relaciona con dos depósitos en Los Ángeles

Agentes del FBI confiscaron cerca de 78 elementos con presunto material ilícito en dos depósitos que Markle alquilaba en Los Ángeles desde 2008 (Foto: Especial)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que Thomas Wayne Markle presuntamente conservaba fotografías sexualmente explícitas de sí mismo junto a niñas prepúberes en dos unidades de almacenamiento ubicadas en el área de Los Ángeles, California.

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Las autoridades federales indicaron que Markle había alquilado ambos depósitos desde 2008 y que los pagos más recientes se realizaron el mes pasado mediante débito automático. A partir de órdenes judiciales de registro, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) inspeccionaron los lugares y confiscaron aproximadamente 78 elementos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros con presunto material de abuso sexual infantil.

Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto de la oficina de Los Ángeles, afirmó que la acusación involucra “material de abuso sexual infantil, incluidas fotografías en las que aparece con niñas menores de edad”. También sostuvo que las acusaciones son “extremadamente graves” y que su oficina buscará procesarlo “con todo el peso de la ley federal”.

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La denuncia penal describe tres imágenes que forman parte de la investigación. Dos de ellas, de acuerdo con el Departamento de Justicia, mostrarían a un hombre identificado por un testigo como Markle junto a una niña prepúber desnuda. Una tercera fotografía exhibiría a una menor desnuda en una habitación que parece pertenecer a una cadena de moteles en Filipinas.

La investigación comenzó con información surgida en Filipinas

La pesquisa se activó en octubre de 2026, cuando las autoridades recibieron una declaración jurada sobre el supuesto hallazgo de material de abuso sexual infantil entre pertenencias de Markle en Filipinas, explicó el Departamento de Justicia.

Luego, los investigadores entrevistaron a otra persona que aportó datos sobre una unidad de almacenamiento alquilada por Markle en el área de Los Ángeles. Esa pista permitió localizar un segundo depósito, precisó la dependencia.

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Kash Patel, director del FBI, aseguró que la investigación determinó que Markle estaba en posesión de material de abuso sexual infantil. “El señor Markle presuntamente atacó a niños inocentes y buscó arrebatarles su inocencia mediante sus actos delictivos”, declaró el funcionario en un comunicado recogido por las autoridades.

El Departamento de Justicia subrayó que una denuncia penal contiene alegaciones y no constituye una condena. Si Markle fuera declarado culpable del cargo de posesión de pornografía infantil, podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión federal.

CNN en Español indicó que buscó la versión del abogado de Markle. Por el momento, no se conocía una respuesta pública de su defensa.