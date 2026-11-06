Estados Unidos

Vientos de Santa Ana: estas son las zonas del sur de California con mayor peligro de incendio este fin de semana

Las alertas de bandera roja cubren sectores de Los Ángeles y Ventura, donde la vegetación está críticamente seca y la humedad podría caer al 8%; cuatro condados más registran riesgo elevado sin declaratoria

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de bandera roja por riesgo crítico de incendios en las montañas de Los Ángeles y Ventura (AP Foto/Damian Dovarganes, archivo)
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de bandera roja por riesgo crítico de incendios en las montañas de Los Ángeles y Ventura (AP Foto/Damian Dovarganes, archivo)
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Las montañas de los condados de Los Ángeles y Ventura concentran el mayor peligro de incendios en el sur de California este fin de semana. Los vientos de Santa Ana alcanzarán su punto máximo el sábado con ráfagas de entre 48 y 72 kilómetros por hora (30 y 45 mph). En zonas montañosas, los golpes aislados de viento podrían llegar a 88 km/h (55 mph), informó Los Angeles Times.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió alertas de bandera roja —señal de riesgo crítico de incendio— para varias áreas a partir del sábado y con vigencia hasta el domingo. Los sectores cubiertos incluyen las montañas San Gabriel occidentales, el valle de Santa Clarita, las montañas Santa Susana y las montañas Santa Mónica, según informó el meteorólogo Rich Thompson, de la oficina del NWS en Oxnard.

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Ráfagas de hasta 88 km/h en las montañas de Ventura y Los Ángeles

Thompson describió el evento como un viento de Santa Ana “débil a moderado” para el conjunto del sur de California, con condiciones que comenzaron a desarrollarse desde el jueves y que se extenderán a lo largo del fin de semana.

Las temperaturas acompañarán al viento con valores generalizados de entre 25 °C y 27 °C (77–80 °F), y podrían rozar los 32 °C (90 °F) en algunas zonas costeras. El centro de Los Ángeles podría alcanzar los 30,5 °C (87 °F) el domingo, mientras que Santa Mónica llegaría a unos 28,8 °C (84 °F).

Santa Ana también eleva el riesgo de incendio en Orange, Riverside, San Bernardino y San Diego

Los vientos de Santa Ana no se limitan a los condados de Los Ángeles y Ventura. La oficina del NWS en San Diego advirtió que los condados de Orange, Riverside, San Bernardino y San Diego también enfrentarán ráfagas de entre 40 y 65 km/h (25 a 40 mph) en pasos de montaña, cañones y laderas costeras, con un 10% de probabilidad de que superen los 56 km/h (35 mph) en zonas propensas al viento. La combinación de viento y baja humedad —que podría caer a valores de entre el 10% y el 20% en algunos valles— eleva el peligro de ignición en esos condados, aunque sin alertas de bandera roja vigentes hasta ahora.

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El calor reforzará las condiciones secas en toda la región. Las temperaturas en las costas de San Diego y Orange podrían superar entre 5,5 °C y 11 °C los valores habituales para noviembre, con máximas proyectadas de 31,6 °C (89 °F) en Irvine y San Diego y 31,1 °C (88 °F) en Oceanside el domingo.

El episodio anterior de Santa Ana y el incendio de 230 hectáreas en San Clemente

El evento anterior de vientos de Santa Ana causó el incendio Norte, que consumió 230 hectáreas en San Clemente (REUTERS/Caroline Brehman)
El evento anterior de vientos de Santa Ana causó el incendio Norte, que consumió 230 hectáreas en San Clemente (REUTERS/Caroline Brehman)

El episodio anterior de vientos de Santa Ana originó varios incendios en el sur de California. El mayor fue el incendio Norte, que arrasó unas 230 hectáreas (570 acres) en San Clemente.

Cada aviso de bandera roja remite a los incendios de 2025 en Los Ángeles —entre ellos los de Eaton y Palisades— y pone a prueba si las autoridades aplicaron las lecciones aprendidas.

Cortes preventivos de luz para hasta 2.660 clientes de Southern California Edison

El riesgo de ignición se agudiza por la sequedad del ambiente: los pronósticos advierten que la humedad relativa podría caer a entre el 8% y el 20% el sábado, con recuperaciones nocturnas insuficientes. El NWS advirtió que “los combustibles vegetales permanecen críticamente secos a pesar del leve reverdecimiento provocado por las lluvias recientes”, lo que eleva la probabilidad de que cualquier chispa derive en un incendio de rápida expansión.

Southern California Edison informó que evalúa cortes preventivos de energía que afectarían a unos 2.660 clientes: 2.363 en el condado de Los Ángeles y 297 en el de Ventura, según el rastreador de interrupciones de la empresa.

Southern California Edison evalúa la aplicación de cortes preventivos de energía eléctrica para 2.660 clientes (REUTERS/Ringo Chiu)
Southern California Edison evalúa la aplicación de cortes preventivos de energía eléctrica para 2.660 clientes (REUTERS/Ringo Chiu)

Las autoridades del condado de Los Ángeles dispusieron además el cierre del bulevar Topanga Canyon entre Mulholland Highway y Pacific Coast Highway desde las 2 a.m. hasta las 6 p.m. del sábado, con acceso restringido a residentes en puntos de control operados por alguaciles, según informó Patch.

El tiempo podría cambiar la semana siguiente: el NWS analiza la posibilidad de que un río atmosférico traiga lluvias al sur de California el fin de semana del 13 y 14 de noviembre, aunque Thompson señaló que los detalles del pronóstico aún son inciertos.

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