Estados Unidos

El diner más antiguo de Los Ángeles reabre con una misión social inédita y recupera a los trabajadores que fueron expulsados por la policía

Cerrado en medio de un escándalo laboral en 2025, el Original Pantry Cafe vuelve el 19 de noviembre bajo nuevos dueños que destinarán todas sus ganancias a programas de asistencia a personas sin hogar

Fachada de un edificio de una planta con el letrero Original Pantry Cafe, toldos a rayas, rascacielos al fondo y automóviles en la calle
Todas las ganancias de The Original Pantry Cafe financiarán programas y refugios para personas en situación de calle a través de Hope the Mission (Captura Google Maps)
Guardar

El Original Pantry Cafe cerró en marzo de 2025 con un escándalo. Los administradores del fideicomiso del exalcalde Richard Riordan —fallecido en 2023 y propietario histórico del local— arrojaron los cheques de pago sobre una mesa en medio de un conflicto sindical y llamaron a la policía, informó Los Angeles Times.

Kurt Petersen, copresidente del sindicato Unite Here Local 11, fue esposado y escoltado fuera del establecimiento; nadie fue procesado. Ahora el restaurante vuelve bajo una nueva propiedad y con un propósito inédito: todas sus ganancias irán a programas de asistencia a personas en situación de calle.

PUBLICIDAD

13 de los 21 empleados originales, con seguro médico y pensión

Ahora, 13 de los 21 empleados que trabajaban al momento del cierre regresarán, esta vez bajo un contrato que incluye seguro médico familiar gratuito, pensión y seguridad laboral. “Esos trabajadores merecen esto porque pelearon muy fuerte”, afirmó Petersen en declaraciones recogidas por el Los Angeles Times. Las negociaciones con el nuevo propietario, el desarrollador inmobiliario Leo Pustilnikov, se resolvieron en cuestión de semanas, en contraste con el año o dos años de fricciones con los antiguos dueños.

El nuevo dueño compró el edificio por USD 5,5 millones y destinó otros USD 800.000 en reformas

Pustilnikov, quien adquirió el edificio de casi 740 m² (8.000 pies cuadrados) en septiembre de 2025, nunca había comido en el pantry, aunque su padre lo frecuentaba. Poco después de que Pustilnikov recibiera las llaves, un automóvil embistió la pared del local, lo que sumó seis meses adicionales de permisos y reparaciones. Las demoras de la burocracia municipal postergaron la apertura originalmente prevista para Nochevieja hasta el mes en curso.

PUBLICIDAD

La operación del restaurante quedó en manos de Hope the Mission, una organización sin fines de lucro del Valle de San Fernando que prepara más de 10.000 comidas diarias para personas sin hogar. Pustilnikov eligió a la organización por su capacidad logística para cocinar y servir en grandes volúmenes. Las ganancias del restaurante irán íntegramente a los programas, refugios y personal de la organización, mientras que sus cocinas y equipos ayudarán al relanzamiento del pantry.

Paso de peatones, automóviles en una calle, el restaurante The Original Pantry Cafe y varios rascacielos en el fondo bajo el cielo azul
El cierre del establecimiento ocurrió en marzo de 2025 tras un conflicto sindical con los administradores del fideicomiso del exalcalde Richard Riordan (Captura Google Maps)

Platos clásicos renovados con influencias de la escena culinaria de Los Ángeles

La renovación del menú fue uno de los trabajos más delicados del proceso. El chef ejecutivo Daniel Hur y el director sénior de servicios de alimentación Jason Moniz pasaron meses recorriendo el límite entre la modernización y la nostalgia. En la tortilla Denver, los pimientos morrones cedieron su lugar a los chiles poblanos; el sándwich de pollo frito incorpora kimchi; y el cinnamon toast se reinventa con pan de leche esponjoso, crema agria con ralladura de naranja y pepitas.

Los platos más arriesgados quedarán en la pizarra de especiales del día, con la posibilidad de incorporarse al menú permanente según la respuesta del público. Los clásicos irreemplazables —la ensalada de col y los pancakes— volvieron a la carta, aunque reconstruidos desde cero. “Ninguna decisión aquí se tomó a la ligera”, señaló Hur al Los Angeles Times.

La sección de pastelería estará a cargo de Natalie Barcena, exintegrante del equipo de Milk Bar, quien ofrecerá desde cookies de arándano hasta tarta de manzana y un café de canela con miso. “Venía al pantry de niña, así que para mí es un momento de cierre de ciclo”, dijo Barcena, nacida y criada en Los Ángeles.

El pan de masa madre, sin cambios, con planes de producción propia

Pese a los cambios, algunos elementos permanecerán intactos. El Pantry seguirá comprando su pan de masa madre a Frisco Baking Co., el mismo proveedor de décadas, aunque Moniz planea comenzar a producirlo en el propio local. El registro de caja enjaulado seguirá en la puerta de entrada —uno de los íconos visuales del lugar—, aunque el Pantry dejará de ser exclusivamente cash: la mayor parte de los clientes podrá pagar desde la mesa.

El mobiliario original, descrito internamente como “sostenido por chicle de 50 años”, será reemplazado por sillas y mesas de estilo vintage que permitirán agregar más cubiertos en el salón principal. Las piezas antiguas podrían subastarse para recaudar fondos. Durante la limpieza previa, el gerente general Kenneth Small encontró menús, fotografías, folletos y dibujos originales del restaurante, muchos de los cuales ya están enmarcados en las paredes.

Reapertura con horario diurno y nocturno, con la mira en las 24 horas

Personas hacen fila frente a un restaurante con toldos a rayas rojas y blancas, con automóviles en la calle y rascacielos detrás
El restaurante fundado en 1924 reanudará su actividad el 19 de noviembre con turnos diurno y nocturno previo a recuperar el esquema de 24 horas continuas (Captura Google Maps)

El restaurante, que abrió sus puertas por primera vez en 1924 con cinco empleados y una hornalla, creció hasta convertirse en un punto de referencia del centro de Los Ángeles al que acudieron figuras como el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. Su lema histórico de no cerrar nunca quedó en suspenso antes del cierre de 2025; ahora, la reapertura comenzará con horario diurno y nocturno, con la ambición de recuperar el formato de 24 horas a medida que el restaurante se consolide.

El nuevo eslogan del Pantry resume la apuesta: “Entrá por la comida. Salí habiendo hecho algo bueno”. La ceremonia de inauguración está prevista para las 10:00 del 19 de noviembre en la sede del restaurante, ubicada en 877 S. Figueroa St., en Los Ángeles.

Temas Relacionados

Los ÁngelesHabitantes de calleCaféEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más trenes y vagones para el Día de Acción de Gracias: la recomendación para quienes viajarán por Estados Unidos

La operadora ferroviaria incorporará servicios adicionales en noviembre y aconseja asegurar los asientos ante el aumento de pasajeros previsto para el feriado

Más trenes y vagones para el Día de Acción de Gracias: la recomendación para quienes viajarán por Estados Unidos

Tras la derrota en las elecciones, Donald Trump nombró a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete

Miller ha sido durante mucho tiempo un miembro clave del círculo íntimo de Trump y es uno de los principales artífices de las políticas migratorias de línea dura de la administración

Tras la derrota en las elecciones, Donald Trump nombró a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete

Una jueza frenó temporalmente la construcción del arco triunfal de Trump en Washington

Pese a que la comisión federal dio luz verde al proyecto, una medida cautelar suspendió las obras durante 14 días mientras avanzan las demandas de Virginia, el Distrito de Columbia y organizaciones de veteranos

Una jueza frenó temporalmente la construcción del arco triunfal de Trump en Washington

Llevó heroína a una cárcel en latas de Pringles: condenaron a prisión a un exagente del sheriff de Los Ángeles

La fiscalía federal probó que Michael Meiser recibió USD 15.000 en efectivo y transferencias digitales de reclusos del North County Correctional Facility de Castaic a cambio del cargamento

Llevó heroína a una cárcel en latas de Pringles: condenaron a prisión a un exagente del sheriff de Los Ángeles

Sigue sin definición la elección al Senado en Misisipi con el 96% contabilizado

Las autoridades estatales revisan miles de sufragios por correo y provisionales, tres días después de los comicios legislativos, mientras los 82 condados tienen hasta el 13 de noviembre para certificar los resultados

Sigue sin definición la elección al Senado en Misisipi con el 96% contabilizado

TECNO

Empresas de IA ofrecen hasta USD 2 millones por los correos y archivos internos de otras compañías

Empresas de IA ofrecen hasta USD 2 millones por los correos y archivos internos de otras compañías

Khaby Lame: con sus memes y videos logró una comunidad de millones de personas y ahora es gemelo digital

Nvidia exigirá rastrear sus chips a los socios de nube del sudeste asiático para frenar el contrabando a China

Casi el 40% de las respuestas de chatbots sobre las elecciones en Estados Unidos tenía un error factual

Desarrollan un sistema que identifica drones defectuosos antes del despegue y la NASA podría sumarlo a sus protocolos

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone recuerda su vieja enemistad con Arnold Schwarzenegger: “Eramos muy confrontacionales”

Sylvester Stallone recuerda su vieja enemistad con Arnold Schwarzenegger: “Eramos muy confrontacionales”

Netflix confirma dos temporadas de ‘Sol de medianoche’, la nueva serie animada del universo de ‘Crepúsculo’

Maluma armó un show sorpresa en el aeropuerto de Miami y anunció su gira mundial de más de 60 fechas

Cómo murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’: los detalles que revela el informe forense

Murió Sebastián Lelio, director chileno ganador del Oscar por 'Una mujer fantástica'

MUNDO

Nvidia exigirá rastrear sus chips a los socios de nube del sudeste asiático para frenar el contrabando a China

Nvidia exigirá rastrear sus chips a los socios de nube del sudeste asiático para frenar el contrabando a China

Teniendo el control del Senado, los Demócratas podrán bloquear nominados de Trump a Corte Suprema

Volodimir Zelensky volvió a cuestionar al alcalde Vitali Klitschko y alertó que Kiev atraviesa una situación “crítica”

Un ataque contra un mercado de Taiz deja al menos 30 muertos y ocho heridos

Anguila lidera los destinos del Caribe para las vacaciones de fin de año