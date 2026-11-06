El diner más antiguo de Los Ángeles reabre con una misión social inédita y recupera a los trabajadores que fueron expulsados por la policía

Todas las ganancias de The Original Pantry Cafe financiarán programas y refugios para personas en situación de calle a través de Hope the Mission (Captura Google Maps)

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El Original Pantry Cafe cerró en marzo de 2025 con un escándalo. Los administradores del fideicomiso del exalcalde Richard Riordan —fallecido en 2023 y propietario histórico del local— arrojaron los cheques de pago sobre una mesa en medio de un conflicto sindical y llamaron a la policía, informó Los Angeles Times.

Kurt Petersen, copresidente del sindicato Unite Here Local 11, fue esposado y escoltado fuera del establecimiento; nadie fue procesado. Ahora el restaurante vuelve bajo una nueva propiedad y con un propósito inédito: todas sus ganancias irán a programas de asistencia a personas en situación de calle.

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13 de los 21 empleados originales, con seguro médico y pensión

Ahora, 13 de los 21 empleados que trabajaban al momento del cierre regresarán, esta vez bajo un contrato que incluye seguro médico familiar gratuito, pensión y seguridad laboral. “Esos trabajadores merecen esto porque pelearon muy fuerte”, afirmó Petersen en declaraciones recogidas por el Los Angeles Times. Las negociaciones con el nuevo propietario, el desarrollador inmobiliario Leo Pustilnikov, se resolvieron en cuestión de semanas, en contraste con el año o dos años de fricciones con los antiguos dueños.

El nuevo dueño compró el edificio por USD 5,5 millones y destinó otros USD 800.000 en reformas

Pustilnikov, quien adquirió el edificio de casi 740 m² (8.000 pies cuadrados) en septiembre de 2025, nunca había comido en el pantry, aunque su padre lo frecuentaba. Poco después de que Pustilnikov recibiera las llaves, un automóvil embistió la pared del local, lo que sumó seis meses adicionales de permisos y reparaciones. Las demoras de la burocracia municipal postergaron la apertura originalmente prevista para Nochevieja hasta el mes en curso.

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La operación del restaurante quedó en manos de Hope the Mission, una organización sin fines de lucro del Valle de San Fernando que prepara más de 10.000 comidas diarias para personas sin hogar. Pustilnikov eligió a la organización por su capacidad logística para cocinar y servir en grandes volúmenes. Las ganancias del restaurante irán íntegramente a los programas, refugios y personal de la organización, mientras que sus cocinas y equipos ayudarán al relanzamiento del pantry.

El cierre del establecimiento ocurrió en marzo de 2025 tras un conflicto sindical con los administradores del fideicomiso del exalcalde Richard Riordan (Captura Google Maps)

Platos clásicos renovados con influencias de la escena culinaria de Los Ángeles

La renovación del menú fue uno de los trabajos más delicados del proceso. El chef ejecutivo Daniel Hur y el director sénior de servicios de alimentación Jason Moniz pasaron meses recorriendo el límite entre la modernización y la nostalgia. En la tortilla Denver, los pimientos morrones cedieron su lugar a los chiles poblanos; el sándwich de pollo frito incorpora kimchi; y el cinnamon toast se reinventa con pan de leche esponjoso, crema agria con ralladura de naranja y pepitas.

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Los platos más arriesgados quedarán en la pizarra de especiales del día, con la posibilidad de incorporarse al menú permanente según la respuesta del público. Los clásicos irreemplazables —la ensalada de col y los pancakes— volvieron a la carta, aunque reconstruidos desde cero. “Ninguna decisión aquí se tomó a la ligera”, señaló Hur al Los Angeles Times.

La sección de pastelería estará a cargo de Natalie Barcena, exintegrante del equipo de Milk Bar, quien ofrecerá desde cookies de arándano hasta tarta de manzana y un café de canela con miso. “Venía al pantry de niña, así que para mí es un momento de cierre de ciclo”, dijo Barcena, nacida y criada en Los Ángeles.

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El pan de masa madre, sin cambios, con planes de producción propia

Pese a los cambios, algunos elementos permanecerán intactos. El Pantry seguirá comprando su pan de masa madre a Frisco Baking Co., el mismo proveedor de décadas, aunque Moniz planea comenzar a producirlo en el propio local. El registro de caja enjaulado seguirá en la puerta de entrada —uno de los íconos visuales del lugar—, aunque el Pantry dejará de ser exclusivamente cash: la mayor parte de los clientes podrá pagar desde la mesa.

El mobiliario original, descrito internamente como “sostenido por chicle de 50 años”, será reemplazado por sillas y mesas de estilo vintage que permitirán agregar más cubiertos en el salón principal. Las piezas antiguas podrían subastarse para recaudar fondos. Durante la limpieza previa, el gerente general Kenneth Small encontró menús, fotografías, folletos y dibujos originales del restaurante, muchos de los cuales ya están enmarcados en las paredes.

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Reapertura con horario diurno y nocturno, con la mira en las 24 horas

El restaurante fundado en 1924 reanudará su actividad el 19 de noviembre con turnos diurno y nocturno previo a recuperar el esquema de 24 horas continuas (Captura Google Maps)

El restaurante, que abrió sus puertas por primera vez en 1924 con cinco empleados y una hornalla, creció hasta convertirse en un punto de referencia del centro de Los Ángeles al que acudieron figuras como el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. Su lema histórico de no cerrar nunca quedó en suspenso antes del cierre de 2025; ahora, la reapertura comenzará con horario diurno y nocturno, con la ambición de recuperar el formato de 24 horas a medida que el restaurante se consolide.

El nuevo eslogan del Pantry resume la apuesta: “Entrá por la comida. Salí habiendo hecho algo bueno”. La ceremonia de inauguración está prevista para las 10:00 del 19 de noviembre en la sede del restaurante, ubicada en 877 S. Figueroa St., en Los Ángeles.

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