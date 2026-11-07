Donald Trump afirmó que Israel y Medio Oriente “no existirían” si no hubiera detenido el avance nuclear de Irán

El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla con miembros de los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 6 de noviembre de 2026 (REUTERS/Eric Lee)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que Israel y Medio Oriente “no existirían” si él “no hubiera impedido” que Irán obtuviera un arma nuclear, un argumento que volvió a utilizar para defender los bombardeos contra el régimen persa.

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario sostuvo que se trata de una opinión que “nadie quiere decir, pero todo el mundo sabe que es verdad”. Sus palabras surgieron después de los cuestionamientos formulados por el vicepresidente JD Vance sobre la guerra en Irán.

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Vance escribió el miércoles en X que “la razón” de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato del martes fue el conflicto con Irán y señaló que, de acuerdo con datos internos del Partido Republicano, el problema no radicó en la abstención: parte de quienes votaron por Trump en 2024 eligieron esta vez a candidatos demócratas.

Trump también mantuvo el viernes una conversación telefónica con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, para tratar los esfuerzos dirigidos a evitar una escalada en Medio Oriente. Las autoridades qataríes participan como mediadores en la guerra.

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La oficina del emir catarí informó que ambos abordaron “los últimos avances en las iniciativas internacionales, especialmente los esfuerzos de Catar para acercar las posturas de las partes involucradas y apoyar el proceso de negociación”. El comunicado añadió que el objetivo de esas gestiones consiste en “allanar el camino hacia un acuerdo integral que ponga fin a la crisis y logre la seguridad y la estabilidad en la región”.

El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el martes 27 de octubre de 2026 (Maxim Shipenkov/AP)

Tras conocerse la llamada, el barril de petróleo Brent para entrega en enero cayó un 0,71% y se ubicó en USD 97, luego de superar los USD 100 durante la madrugada del viernes.

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EEUU ofreció USD 20 millones por información sobre el programa nuclear iraní

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ofreció una recompensa de USD 20 millones y una posible reubicación a cambio de información sobre el programa nuclear de Irán.

La convocatoria abarca datos sobre las instalaciones, los equipos y el personal relacionado con ese programa, incluidos integrantes de la comunidad científica iraní. “Esta información puede referirse a sus instalaciones, equipos y personal asociado, como aquellos pertenecientes a la comunidad científica”, señaló el cuerpo militar en un comunicado difundido en X.

El sábado pasado, Trump afirmó que EEUU logró “neutralizado la capacidad nuclear” iraní, aunque reconoció que restaban objetivos por atender. “Todavía tenemos que ocuparnos, diría yo, de uno o dos sitios, pero podemos hacer eso en 10 minutos”, declaró ante periodistas.

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Trump aludió de forma particular a la montaña Pickaxe, un lugar que los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que alberga un complejo nuclear subterráneo. Teherán rechaza que allí existan tareas vinculadas con la actividad nuclear y reivindica su derecho al desarrollo de energía nuclear con fines civiles.

Una vista satelital muestra las entradas de los túneles en la montaña Pickaxe, de la instalación nuclear de Natanz, cerca de Natanz, Irán, 30 de junio de 2026 (Vantor/Handout vía REUTERS)

La oferta del Centcom se conoció mientras continúan las negociaciones para terminar la guerra, bajo mediación de Catar, pese a los bombardeos estadounidenses recientes contra la isla iraní de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz.

EEUU sanciona a ocho entidades financieras vinculadas con Irán

El Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones contra ocho entidades financieras de Canadá a las que acusó de facilitar transferencias de activos desde y hacia Irán para empresas y otros actores ilícitos relacionados con Teherán.

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La medida, dispuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), alcanzó a casas de cambio con sede en Ontario y Columbia Británica. Según el Tesoro, esas firmas ofrecen intercambio de activos digitales y mecanismos para enviar dinero entre Irán y Canadá.

Entre las compañías incluidas en la lista figura Diverse Trade Inc, que opera con el nombre comercial Million Exchange. La cartera estadounidense sostuvo que la empresa permitió transferencias de “cientos de miles de dólares a direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o a otras direcciones relacionadas con el terrorismo”. El Tesoro también acusó a la compañía de “blanquear ingresos procedentes del tráfico de drogas utilizando el efectivo generado por la venta de drogas para comprar activos digitales que luego se devolvían a los traficantes”.

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Ryan Wedding, el exatleta olímpico canadiense acusado de narcotráfico. (Europa Press)

Entre los clientes de la firma estaría el narcotraficante y exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, de acuerdo con la información difundida por Washington.

El departamento que encabeza Scott Bessent afirmó que mantendrá la persecución de las vías financieras del “régimen iraní” en cualquier lugar del mundo y cuestionó que Canadá funcione como refugio para esas estructuras. “Canadá no puede ser un refugio seguro para los facilitadores financieros ilícitos que prestan servicios de elusión de sanciones al régimen iraní y a sus representantes”, señaló el Tesoro.

(Con información de EFE y AFP)