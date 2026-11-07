Funcionarios de EEUU destinan USD 280 mil para ayudar a Puerto Rico ante las crisis de agua y energía

Los fondos financiarán la instalación de equipos solares con baterías, cocinas y sistemas para el almacenamiento de agua (EFE/Thais Llorca).

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La Federación Hispana y el Banco Federal de Préstamos Hipotecarios de Nueva York anunciaron un compromiso inicial de USD 280.000 para fortalecer centros comunitarios de resiliencia en Puerto Rico, donde persisten los cortes de electricidad y las interrupciones en el suministro de agua.

La iniciativa fue presentada durante la conferencia anual SOMOS, que reúne en la isla a líderes latinos y neoyorquinos. La alianza contempla mejoras en diez centros de resiliencia gestionados por comunidades, incluidos sistemas de almacenamiento y captación de agua, cocinas y equipos solares con baterías.

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La ayuda llega mientras el archipiélago continúa recuperándose de los daños causados por el huracán María, que destruyó gran parte de la red eléctrica en septiembre de 2017.

La red eléctrica de Puerto Rico mantiene fallas e interrupciones desde el impacto del huracán María en septiembre de 2017 (AP Photo/Stephanie Rojas).

Mamdani y Hochul reclamaron mayor atención federal para Puerto Rico

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, participaron en la jornada y se reunieron con organizaciones comunitarias en San Juan.

Pese a que los puertorriqueños no participaron en los comicios, Mamdani señaló que el resultado favorable para los demócratas en las elecciones de medio mandato crea una oportunidad para atender las necesidades de los trabajadores, precisó Associated Press.

“Lo que escuchamos hoy es que, con frecuencia, lo que se describe como una crisis natural aquí en Puerto Rico es, de hecho, una crisis política, resultado de decisiones políticas”, aseveró el funcionario.

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Por su parte, Hochul cuestionó lo que calificó como un abandono de los compromisos con el territorio durante los últimos dos años y aseguró que espera continuar con los aportes de recursos “para la resiliencia, los proyectos energéticos, el fortalecimiento de la red eléctrica, así como la restauración de la atención médica y los programas de nutrición”.

A su vez, la gobernadora afirmó que los resultados de las elecciones representan “un nuevo día” para Puerto Rico.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, señaló que los problemas de infraestructura en la isla responden a decisiones de origen político (AP Photo/Stephanie Rojas).

El Gobierno federal canceló proyectos solares y reasignó sus fondos a la red eléctrica

El aporte de USD 280.000 se anunció meses después de que la Administración Trump cancelara proyectos destinados a familias de bajos ingresos y personas con necesidades médicas.

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Uno de ellos, con un presupuesto de USD 400 millones, contemplaba la instalación de paneles solares y baterías en miles de hogares, informó Associated Press.

El Departamento de Energía de Estados Unidos indicó que los recursos asignados a esas iniciativas se destinarían al mantenimiento de la red eléctrica de Puerto Rico, afectada por el huracán María.

Asimismo, la semana pasada, seis residentes demandaron al Departamento y a su secretario, Chris Wright, tras la eliminación de un programa federal de USD 1.000 millones destinado a instalar sistemas solares y baterías para quienes más dependen del suministro eléctrico. La demanda solicita que un juez ordene restablecer la subvención.

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Entre los demandantes se encuentra Ileana Ríos, de 63 años y residente de Arecibo, quien necesita mantener refrigerada su insulina debido a la diabetes. Además, su hijo utiliza un nebulizador por asma.

La presentación judicial sostiene que Ríos enfrenta cortes de electricidad incluso con tiempo estable y que, durante las tormentas, las interrupciones pueden prolongarse durante semanas.

El Departamento de Energía señaló en un comunicado que trabaja con el Gobierno de Puerto Rico para estabilizar la red eléctrica y arremetió contra la administración anterior por “priorizar su agenda de la Nueva Estafa Verde en lugar de ayudar a Puerto Rico a construir una red eléctrica asequible, confiable y segura”.

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