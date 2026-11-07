El Servicio Secreto arrestó a un venezolano armado cerca de la Casa Blanca que amenazó con matar a Trump

Ronny Yordrix Guanipa Chrinos ingresó a Estados Unidos en marzo de 2024 y quedó libre tras un control inicial de la Patrulla Fronteriza (REUTERS/Kevin Mohatt).

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El Servicio Secreto de Estados Unidos detuvo a un venezolano acusado de transportar tres armas de fuego y municiones en un vehículo robado cerca de la Casa Blanca, luego de que presuntamente afirmara haber viajado a Washington para matar al presidente Donald Trump.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el arresto ocurrió la noche del jueves 5 de noviembre. El detenido fue identificado como Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, quien ingresó a Estados Unidos por Texas en marzo de 2024. En ese momento, fue detenido por la Patrulla Fronteriza y posteriormente quedó en libertad.

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El acusado enfrenta cargos por portar un rifle fuera de una vivienda o negocio, tres cargos por transporte ilegal de armas, tres por tenencia de armas no registradas y tres por posesión de municiones no registradas.

Asimismo, fue imputado por posesión de determinadas armas peligrosas, portar una pistola sin licencia, uso no autorizado de un vehículo, robo y recepción de propiedad robada.

Guanipa Chrinos permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Las autoridades no informaron una posible fecha para su próxima comparecencia judicial.

El acusado enfrenta múltiples cargos por transporte ilegal de armas de fuego, tenencia de municiones no registradas y robo de vehículos (Department of Homeland Security).

El acusado dijo escuchar voces antes de que los agentes hallaran tres armas en el vehículo

De acuerdo con el comunicado del DHS, los agentes lo abordaron después de observar un comportamiento que consideraron sospechoso dentro de un automóvil estacionado en la avenida Constitución, en Washington.

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Durante el contacto con los agentes, Guanipa Chrinos manifestó que escuchaba voces que le ordenaron viajar a la capital estadounidense y asesinar a Trump.

Posteriormente, los agentes del Servicio Secreto comprobaron que el vehículo estaba denunciado como robado y el hombre reconoció que llevaba armas en su interior.

Durante la inspección, hallaron un rifle estilo AR-15 y dos pistolas, además de decenas de cartuchos. La dependencia identificó las armas como un rifle, una Mac-10 y una Glock 43X.

Tras la detención, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de retención migratoria ante el Servicio de Alguaciles.

Las fuerzas de seguridad confiscaron un rifle estilo AR-15, dos pistolas y decenas de cartuchos ocultos en el coche robado (Department of Homeland Security).

Seguridad Nacional advierte sobre amenazas armadas en torno a la Casa Blanca

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, atribuyó a los agentes el haber evitado que el sospechoso causara daños.

“Este es solo un ejemplo del increíble trabajo que realizan a diario los hombres y mujeres del Servicio Secreto, quienes arriesgan sus vidas para proteger a los líderes de nuestra nación”, declaró en el comunicado del DHS.

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Por su parte, el director del Servicio Secreto, Sean Curran, sostuvo que el caso refleja un escenario de riesgo y una creciente presencia de “individuos armados que se sienten atraídos por el complejo de la Casa Blanca”.

“Si bien nuestro personal está capacitado para responder a situaciones como esta y mantenemos la confianza en nuestras tácticas, nos alarma el aumento de casos de amenazas que siguen surgiendo. El Servicio Secreto continuará intensificando sus esfuerzos para investigar e identificar de forma proactiva a las personas que amenazan a nuestros protegidos, con el fin de neutralizar las amenazas antes de que lleguen a Washington”, concluyó el funcionario.

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