Quiénes pueden presentar su solicitud de green card ante USCIS en noviembre de 2026 y cuáles son las fechas de corte

USCIS habilita el uso del cuadro de Fechas de Presentación del Boletín de Visas para noviembre de 2026 (Reuters)

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que, durante noviembre de 2026, todos los solicitantes de ajuste de estatus en categorías de preferencia familiar y por empleo deben usar el cuadro de Fechas de Presentación (Dates for Filing) del Boletín de Visas del Departamento de Estado (DOS).

La determinación abarca todas las categorías, tanto las patrocinadas por familiares como las basadas en empleo.

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Autorización del cuadro de fechas de presentación por excedente de visas

La agencia indicó en su página oficial que, al haber más visas de inmigrante disponibles para el año fiscal que solicitantes conocidos, se habilita el uso de la tabla más favorable. Los peticionarios cuya fecha de prioridad sea anterior a las fechas publicadas en ese cuadro pueden presentar el Formulario I-485 (Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus) ante USCIS aunque su visa no esté aún disponible para acción final.

El cuadro de Fechas de Acción Final (Final Action Dates) es el estándar que USCIS aplica por defecto. Solo cuando la agencia certifica ese excedente de visas autoriza el uso del cuadro de fechas de presentación, cuyos cortes suelen ser más recientes y permiten iniciar el trámite antes.

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Fechas de prioridad en las categorías de preferencia familiar

Todos los solicitantes de ajuste de estatus en categorías de preferencia familiar y por empleo deben regirse por el Dates for Filing del DOS (Reuters)

Para las solicitudes de ajuste de estatus por vínculos familiares, las fechas de presentación vigentes en noviembre son las siguientes:

F1 (Hijos solteros de ciudadanos estadounidenses): 1 de febrero de 2021 para la mayoría de países; 1 de diciembre de 2008 para México y 22 de abril de 2015 para Filipinas .

F2A (Cónyuges e hijos de residentes permanentes): Categoría habilitada (C) para todos los países, es decir, pueden presentar sin importar la fecha de prioridad.

F2B (Hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes): 1 de septiembre de 2020 en general; 22 de marzo de 2011 para México y 1 de octubre de 2014 para Filipinas.

F3 (Hijos casados de ciudadanos): 1 de noviembre de 2015 en general; 1 de diciembre de 2002 para México y 22 de octubre de 2006 para Filipinas.

F4 (Hermanos de ciudadanos adultos): 1 de noviembre de 2012 en general; 1 de febrero de 2007 para India, 30 de abril de 2001 para México y 22 de marzo de 2009 para Filipinas.

Avances y rezagos en las categorías por empleo

USCIS utiliza por norma el cuadro de Fechas de Acción Final, pero permite el de Fechas de Presentación en periodos de excedente de visas (Reuters)

En el ámbito de las preferencias por empleo, el panorama de noviembre muestra una combinación de categorías habilitadas y fechas aún distantes para los nacidos en China e India:

Primera preferencia (EB-1) : Habilitada (C) para todos los países, excepto para nacidos en China e India, cuya fecha es el 1 de julio de 2024 .

Segunda preferencia (EB-2) : 15 de marzo de 2026 para la mayoría; 1 de enero de 2023 para China y 15 de enero de 2015 para India.

Tercera preferencia (EB-3, profesionales y trabajadores calificados) : 1 de agosto de 2024 en general; 1 de abril de 2024 para China; 15 de enero de 2015 para India y 1 de enero de 2024 para Filipinas.

Otros trabajadores (EB-3) : 1 de julio de 2022 en general; 15 de enero de 2015 para India.

Cuarta preferencia (EB-4) y trabajadores religiosos : 1 de enero de 2025 para todos los países.

Quinta preferencia (EB-5) no reservada : Habilitada (C) para la mayoría; 1 de marzo de 2021 para China y 1 de mayo de 2024 para India.

EB-5 reservadas (zonas rurales, alto desempleo e infraestructura): Habilitadas para todos los países, incluidos China e India.

Pasos para determinar si se puede presentar el I-485 este mes

Para radicar el I-485 este mes, el solicitante debe identificar su categoría de visa en la columna izquierda del cuadro correspondiente, moverse a la derecha hasta encontrar su país de nacimiento y verificar si la fecha indicada es “C” (habilitada) o si su fecha de prioridad es anterior a la publicada.

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La fecha de prioridad es, por regla general, la fecha en que el empleador o familiar presentó la petición de visa ante USCIS. Para quienes requirieron certificación laboral del Departamento de Trabajo (DOL), corresponde al momento en que esa solicitud fue aceptada para procesamiento.

El solicitante debe verificar su categoría y país de nacimiento en el boletín para saber si puede radicar el Formulario I-485 ese mes (REUTERS/Shannon Stapleton)

La agencia actualiza esa información en su sitio oficial dentro de la semana siguiente a la publicación del boletín mensual del DOS.