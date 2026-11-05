Estados Unidos

Quiénes pueden presentar su solicitud de green card ante USCIS en noviembre de 2026 y cuáles son las fechas de corte

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración confirmó que los solicitantes en todas las categorías de preferencia familiar y laboral pueden usar el cuadro de Fechas de Presentación del Boletín de Visas para radicar el Formulario I-485 este mes

Primer plano de una mano con un anillo sobre un documento blanco que muestra el sello del Departamento de Seguridad Nacional y las palabras USCIS
USCIS habilita el uso del cuadro de Fechas de Presentación del Boletín de Visas para noviembre de 2026 (Reuters)
Guardar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que, durante noviembre de 2026, todos los solicitantes de ajuste de estatus en categorías de preferencia familiar y por empleo deben usar el cuadro de Fechas de Presentación (Dates for Filing) del Boletín de Visas del Departamento de Estado (DOS).

La determinación abarca todas las categorías, tanto las patrocinadas por familiares como las basadas en empleo.

PUBLICIDAD

Autorización del cuadro de fechas de presentación por excedente de visas

La agencia indicó en su página oficial que, al haber más visas de inmigrante disponibles para el año fiscal que solicitantes conocidos, se habilita el uso de la tabla más favorable. Los peticionarios cuya fecha de prioridad sea anterior a las fechas publicadas en ese cuadro pueden presentar el Formulario I-485 (Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus) ante USCIS aunque su visa no esté aún disponible para acción final.

El cuadro de Fechas de Acción Final (Final Action Dates) es el estándar que USCIS aplica por defecto. Solo cuando la agencia certifica ese excedente de visas autoriza el uso del cuadro de fechas de presentación, cuyos cortes suelen ser más recientes y permiten iniciar el trámite antes.

PUBLICIDAD

Fechas de prioridad en las categorías de preferencia familiar

Vista exterior de la entrada principal de un edificio de USCIS con su letrero, el sello del Departamento de Seguridad Nacional y banderas, con personas afuera
Todos los solicitantes de ajuste de estatus en categorías de preferencia familiar y por empleo deben regirse por el Dates for Filing del DOS (Reuters)

Para las solicitudes de ajuste de estatus por vínculos familiares, las fechas de presentación vigentes en noviembre son las siguientes:

  • F1 (Hijos solteros de ciudadanos estadounidenses): 1 de febrero de 2021 para la mayoría de países; 1 de diciembre de 2008 para México y 22 de abril de 2015 para Filipinas.
  • F2A (Cónyuges e hijos de residentes permanentes): Categoría habilitada (C) para todos los países, es decir, pueden presentar sin importar la fecha de prioridad.
  • F2B (Hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes): 1 de septiembre de 2020 en general; 22 de marzo de 2011 para México y 1 de octubre de 2014 para Filipinas.
  • F3 (Hijos casados de ciudadanos): 1 de noviembre de 2015 en general; 1 de diciembre de 2002 para México y 22 de octubre de 2006 para Filipinas.
  • F4 (Hermanos de ciudadanos adultos): 1 de noviembre de 2012 en general; 1 de febrero de 2007 para India, 30 de abril de 2001 para México y 22 de marzo de 2009 para Filipinas.

Avances y rezagos en las categorías por empleo

Una mujer de cabello oscuro, vestida con una camiseta a rayas, abre una puerta de cristal que muestra el sello del DHS y el texto de USCIS
USCIS utiliza por norma el cuadro de Fechas de Acción Final, pero permite el de Fechas de Presentación en periodos de excedente de visas (Reuters)

En el ámbito de las preferencias por empleo, el panorama de noviembre muestra una combinación de categorías habilitadas y fechas aún distantes para los nacidos en China e India:

  • Primera preferencia (EB-1): Habilitada (C) para todos los países, excepto para nacidos en China e India, cuya fecha es el 1 de julio de 2024.
  • Segunda preferencia (EB-2): 15 de marzo de 2026 para la mayoría; 1 de enero de 2023 para China y 15 de enero de 2015 para India.
  • Tercera preferencia (EB-3, profesionales y trabajadores calificados): 1 de agosto de 2024 en general; 1 de abril de 2024 para China; 15 de enero de 2015 para India y 1 de enero de 2024 para Filipinas.
  • Otros trabajadores (EB-3): 1 de julio de 2022 en general; 15 de enero de 2015 para India.
  • Cuarta preferencia (EB-4) y trabajadores religiosos: 1 de enero de 2025 para todos los países.
  • Quinta preferencia (EB-5) no reservada: Habilitada (C) para la mayoría; 1 de marzo de 2021 para China y 1 de mayo de 2024 para India.
  • EB-5 reservadas (zonas rurales, alto desempleo e infraestructura): Habilitadas para todos los países, incluidos China e India.

Pasos para determinar si se puede presentar el I-485 este mes

Para radicar el I-485 este mes, el solicitante debe identificar su categoría de visa en la columna izquierda del cuadro correspondiente, moverse a la derecha hasta encontrar su país de nacimiento y verificar si la fecha indicada es “C” (habilitada) o si su fecha de prioridad es anterior a la publicada.

La fecha de prioridad es, por regla general, la fecha en que el empleador o familiar presentó la petición de visa ante USCIS. Para quienes requirieron certificación laboral del Departamento de Trabajo (DOL), corresponde al momento en que esa solicitud fue aceptada para procesamiento.

El solicitante debe verificar su categoría y país de nacimiento en el boletín para saber si puede radicar el Formulario I-485 ese mes (REUTERS/Shannon Stapleton)
El solicitante debe verificar su categoría y país de nacimiento en el boletín para saber si puede radicar el Formulario I-485 ese mes (REUTERS/Shannon Stapleton)

La agencia actualiza esa información en su sitio oficial dentro de la semana siguiente a la publicación del boletín mensual del DOS.

Temas Relacionados

USCISVisa Estados UnidosInmigraciónEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Amazon Prime suma Uber Eats en Estados Unidos: habrá entrega sin cargo en pedidos superiores a USD 25

La nueva alianza permite a los suscriptores solicitar comida preparada desde la plataforma de compras, utilizar sus datos registrados y acceder al beneficio cuando el consumo alcance el mínimo establecido

Amazon Prime suma Uber Eats en Estados Unidos: habrá entrega sin cargo en pedidos superiores a USD 25

Tiroteo en una oficina postal de Iowa deja tres heridos y una trabajadora detenida

Una empleada del Servicio Postal disparó contra dos colegas en Des Moines; las autoridades la arrestaron once minutos después del hecho gracias al aviso de un testigo

Tiroteo en una oficina postal de Iowa deja tres heridos y una trabajadora detenida

"Texas no está en venta": el mensaje de James Talarico a Elon Musk tras los USD 158 millones que gastó para frenar el triunfo demócrata en el Senado

Con su victoria sobre Ken Paxton, el representante estatal rompió tres décadas de hegemonía republicana y prometió reformar el sistema de financiamiento electoral para limitar la influencia de magnates como el fundador de SpaceX

"Texas no está en venta": el mensaje de James Talarico a Elon Musk tras los USD 158 millones que gastó para frenar el triunfo demócrata en el Senado

El médico de la ejecución fallida de Christa Pike no colocaba una vía intravenosa desde 2013

El profesional ya había intervenido meses antes en el procedimiento suspendido del condenado Tony Carruthers, pese a que una declaración de 2025 señala que carecía de privilegios hospitalarios y de autorización para insertar catéteres

El médico de la ejecución fallida de Christa Pike no colocaba una vía intravenosa desde 2013

El Senado de Estados Unidos espera definición en Alaska y Misisipi: el pedido de Donald Trump

Ambas contiendas siguen abiertas tras el amplio triunfo legislativo que consolidó el control demócrata del Congreso

El Senado de Estados Unidos espera definición en Alaska y Misisipi: el pedido de Donald Trump

TECNO

Google lanza nuevas herramientas para pequeñas empresas, podrán aumentar ventas y organizar finanzas

Google lanza nuevas herramientas para pequeñas empresas, podrán aumentar ventas y organizar finanzas

El laboratorio chino Moonshot buscó alquilar en Europa chips de Nvidia vetados por Estados Unidos

Muse, la IA de Meta, llega a México para hacer tareas del trabajo y la casa: es el primer país latino en tenerla

Nvidia perdió casi USD 1,4 billones de valor en un mes tras su récord del 6 de octubre

OpenAI lanzó un modelo de IA que halló 81 fallas graves en Firefox y lo limitó a clientes verificados

ENTRETENIMIENTO

Matt Damon revela el problema de salud de su esposa que marcó la noche en que ‘Oppenheimer’ triunfó en los Oscar

Matt Damon revela el problema de salud de su esposa que marcó la noche en que ‘Oppenheimer’ triunfó en los Oscar

La particular historia de amor de Nicolas Cage y Riko Shibata: 30 años de diferencia y el quinto matrimonio del actor

El extraño mundo de Jack se transforma en una colección de accesorios de lujo firmada por Tim Burton

Hilary Duff admitió que estaba harta de Lizzie McGuire cuando terminó la película de 2003: “Esto ya no es divertido”

Un beso en los labios entre Kylie y Kendall Jenner causa revuelo en redes sociales

MUNDO

Entre juegos y convivencia armoniosa: un hallazgo derribó la creencia sobre los jaguares solitarios

Entre juegos y convivencia armoniosa: un hallazgo derribó la creencia sobre los jaguares solitarios

Así es el curioso método que usan ciertas polillas para bloquear el radar de los murciélagos

La Unión Europea impulsa un plan integral para transformar el modelo turístico continental

Las listas árabes respaldaron a Eisenkot para formar el próximo gobierno en Israel

Las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur subieron un 9% en los primeros cuatro meses del acuerdo