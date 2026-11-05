Los Demócratas en el Congreso preparan investigaciones contra la administración de Donald Trump

FOTO DE ARCHIVO: El Capitolio de EE. UU., visto desde el National Mall, durante la hora azul en Washington, D. C., EE. UU., el 1 de septiembre de 2026. REUTERS/Kylie Cooper/Foto de archivo

Guardar

Los demócratas usarán el control de la Cámara de Representantes y del Senado, que ganaron en las elecciones legislativas del martes, para abrir investigaciones sobre el Gobierno de Donald Trump, votar contra la guerra con Irán y revertir los aranceles. El líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, dijo el miércoles que el cambio será inmediato y que los responsables de lo que describió como corrupción masiva tendrán que rendir cuentas.

Trump, de 80 años, gobernará por primera vez desde su regreso a la presidencia, en enero de 2025, con un Congreso en manos de la oposición.

PUBLICIDAD

Los demócratas tienen asegurados al menos 54 de los 100 escaños del Senado, siete más que en la legislatura saliente. Arrebataron a los republicanos las bancas de Kansas, Iowa, Texas, Ohio, Maine, Carolina del Norte y Carolina del Sur, según el recuento de NBC News.

En la Cámara, de 435 miembros, las proyecciones les dan al menos 250 escaños, la mayor mayoría de su partido en casi dos décadas. Los republicanos no han quitado un solo cargo a los demócratas en el Senado, la Cámara, las gobernaciones ni las legislaturas estatales, según el cómputo de CNBC.

Quedan dos bancas por decidir. En Misisipi, la republicana Cindy Hyde-Smith y el demócrata Scott Colom fiscal de distrito disputan una carrera ajustada. En Alaska, el senador republicano Dan Sullivan y la demócrata Mary Peltola, ex representante federal, siguen sin resultado definitivo.

PUBLICIDAD

Antes de la elección, Jeffries encargó a los demócratas de mayor rango en los comités de Supervisión y de Justicia de la Cámara que prepararan investigaciones sobre Trump, su familia y su Administración. El plan del partido prevé votar sobre la guerra y los aranceles en las primeras 100 horas de la nueva legislatura, que empieza en enero.

Donald Trump advirtió que vetará las iniciativas opositoras y afirmó que un nuevo juicio político destruiría al Partido Demócrata. (REUTERS/Umit Bektas/File Photo)

Trump dijo que se llevará bien con los demócratas, pero advirtió que vetará las iniciativas opositoras que no le gusten. Para anular un veto hacen falta dos tercios de cada cámara, una mayoría que los demócratas no alcanzan por sí solos. Sobre un eventual tercer juicio político, después de los de 2019 y 2021, advirtió que destruiría al Partido Demócrata.

PUBLICIDAD

El resultado llega tras más de ocho meses de guerra. Trump lanzó la ofensiva contra Irán el 28 de febrero. En junio firmó un acuerdo provisional, y en septiembre Irán disparó contra Kuwait en represalia por nuevos bombardeos estadounidenses. El galón de gasolina costaba en promedio USD 4 en abril.

El vicepresidente JD Vance dijo el miércoles que “la guerra con Irán fue la razón de la derrota republicana”. En 2024 había afirmado, en el podcast de Tim Dillon, que una guerra con Irán no convenía a Estados Unidos, y en abril viajó a Islamabad para negociar con Teherán.

PUBLICIDAD

Trump reconoció que lo dicho por Vance es en gran medida cierto, porque la guerra elevó el precio de la gasolina, pero aseguró que la repetiría. Dijo que, a largo plazo, es la única forma de impedir que el régimen iraní tenga un arma nuclear. La noche del martes había dicho a Fox News que los resultados no eran un referendo sobre él, según NBC News.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que el resultado se acerca a “un evento de extinción para los republicanos”, como probablemente no se veía en un siglo, y que durará mucho más de dos años.

PUBLICIDAD

En Alaska, el Departamento de Justicia demandó al estado el 23 de octubre para impedir la certificación de la elección si Sullivan perdía. Argumentó que Daniel J. Sullivan Jr., un maestro jubilado sin afiliación partidaria que obtuvo el 2,5% en las primarias, se presentó para confundir a los votantes. The New York Times informó de que un operador demócrata que trabajó con la campaña de Peltola lo animó a postularse. La campaña lo niega.

Trump pidió en Truth Social que los votos de ese candidato se entreguen al senador y que así termine la elección. La jueza federal Sharon Gleason desestimó la demanda el 1 de noviembre por considerar inviable lo que pedía el Gobierno, dado que muchos electores habían votado. El Departamento de Justicia anunció que apelará.

PUBLICIDAD

Con Misisipi y Alaska pendientes, la bancada demócrata en el Senado, hoy de 54 escaños, puede llegar a 56.