El voto latino le costó 14 puntos al Partido Republicano en las elecciones de medio mandato

El respaldo al Partido Republicano cayó 14 puntos porcentuales en 64 condados con mayoría hispana. (REUTERS/Mike Segar)

Guardar

El respaldo republicano cayó 14 puntos porcentuales en 64 condados de mayoría latina de Estados Unidos durante las elecciones de mitad de mandato celebradas el martes, un retroceso que reconfiguró el mapa electoral frente a 2024.

El cambio se concentró con particular intensidad en Texas. En el condado de Hidalgo, ubicado en el valle del río Grande, el apoyo al Partido Republicano descendió unos 25 puntos respecto de las presidenciales de 2024. En el condado vecino de Starr, el desplazamiento alcanzó los 72 puntos a favor de los demócratas, la variación más pronunciada registrada en todo el estado, de acuerdo con cifras del Houston Chronicle.

PUBLICIDAD

Ese movimiento definió además el resultado de varias contiendas por la Cámara de Representantes. En el distrito 23, que recorre buena parte de la frontera con México, la demócrata Katy Padilla Stout superó al republicano Brandon Herrera por 52,1% contra 44%. Junto con el triunfo de Bobby Pulido en el distrito 15 y el de otros aspirantes demócratas, la fuerza se quedó con cuatro de los cinco escaños que el oficialismo había rediseñado en el estado con la intención de ampliar su presencia en el Congreso.

La concurrencia a las urnas alcanzó los 14,5 millones de electores latinos en los comicios legislativos, según datos de la organización UnidosUS (REUTERS/Mike Segar)

El giro alcanzó también a otras regiones del país. En el suroeste de Kansas, los condados de Ford, Finney y Seward, de larga tradición republicana y con numerosos trabajadores inmigrantes empleados en la industria ganadera, se inclinaron hacia los demócratas en la disputa por una banca del Senado. Allí la campaña estuvo marcada por operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que incluyeron detenciones y entorpecieron la actividad de plantas procesadoras de carne. La organizadora comunitaria Angélica Plata, de la entidad local New Frontiers, señaló que “se nota que la gente está enojada”.

PUBLICIDAD

A escala nacional, el fenómeno quedó reflejado en la encuesta AP Voter Poll, realizada por la firma SSRS entre más de 100.000 personas consultadas: seis de cada diez votantes hispanos optaron por el candidato demócrata a la Cámara baja, mientras que apenas un tercio se inclinó por el republicano. La proporción se invierte en comparación con los comicios presidenciales anteriores, cuando Trump había capturado cerca de cuatro de cada diez votos latinos, según AP VoteCast. A ello se suma una concurrencia de hasta 14,5 millones de electores latinos, la cifra más alta registrada, de acuerdo con la organización UnidosUS.

En Florida, la tendencia se hizo presente aunque sin alterar el resultado final. Miami-Dade y Osceola, condados con fuerte presencia hispana que Trump había ganado en 2024, se desplazaron 19 puntos hacia el campo demócrata en la contienda por el Senado. Pese al corrimiento, los republicanos retuvieron el control y conservaron el estado.

PUBLICIDAD

Los análisis difundidos antes y después de los comicios coinciden en que este desplazamiento no equivale necesariamente a una realineación duradera del electorado. En un trabajo publicado el 30 de octubre por el Miller Center de la Universidad de Virginia, la investigadora Cristina López-Gottardi Chao había anticipado que las preferencias de los votantes latinos se volvían cada vez más difíciles de prever, y advirtió que el repunte demócrata en las encuestas no debía leerse como un regreso consolidado a ese partido.

ARCHIVO. Una mujer sostiene un cartel contra el ICE durante un homenaje en Houston, Texas. (AP Foto/Mark Felix, Archivo)

Esa lectura encontró respaldo en un relevamiento posterior a la elección, divulgado el 4 de noviembre por UnidosUS junto con la Latino Community Foundation, elaborado a partir de una encuesta de BSP Research a 3.014 votantes latinos. El trabajo atribuyó el corrimiento sobre todo al descontento con la economía y al rechazo a las políticas migratorias vigentes, antes que a una identificación partidaria firme, y remarcó que este segmento del electorado espera definiciones concretas de ambas fuerzas políticas.

PUBLICIDAD

En Fort Worth, Texas, Geronimo Perez, de 56 años, relató que votó por toda la boleta demócrata después de que un conocido suyo fuera deportado apenas una semana antes de los comicios. Aunque reconoció su preocupación por el costo de vida, explicó que lo determinante fue el endurecimiento de la política migratoria: “Representé a mi familia, a mi cultura. Estados Unidos está formado por inmigrantes de distintos colores”.

Beatriz López, directora ejecutiva de Voto Latino, organización nacional dedicada a registrar y movilizar votantes hispanos, sostuvo que el enojo del electorado se mantuvo evidente durante todo el año y planteó que ningún partido tiene asegurado su apoyo: “Si quieren lograrlo en 2028, si quieren mantener este impulso, si quieren obtener estas grandes victorias, inviertan en nosotros; inviertan en el voto latino”.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE y Reuters)