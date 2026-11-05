Estados Unidos

La derrota republicana aceleró la carrera presidencial de 2028 y Trump puso en duda la candidatura de JD Vance: "Tal vez no se postule"

Gobernadores y legisladores de ambos partidos comenzaron a explorar sus posibilidades electorales. Marco Rubio, Ron DeSantis, Josh Shapiro y Gavin Newsom figuran entre los dirigentes que buscan ganar protagonismo en el nuevo escenario político

JD Vance atribuyó la pérdida del control republicano en el Senado al impacto de la guerra contra Irán. (Tom Brenner/Pool via REUTERS)
JD Vance atribuyó la pérdida del control republicano en el Senado al impacto de la guerra contra Irán. (Tom Brenner/Pool via REUTERS)
Guardar

La victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos reconfiguró el escenario político y aceleró los movimientos de quienes aspiran a suceder a Donald Trump. El mandatario evitó confirmar su respaldo al vicepresidente JD Vance, mientras gobernadores, senadores y dirigentes de ambos partidos comenzaron a posicionarse para la próxima contienda por la Casa Blanca.

Aunque todavía continúa el escrutinio de los comicios de medio mandato, la pérdida del control del Congreso para los republicanos debilitó a los aliados de Trump y abrió una etapa de competencia interna en la que JD Vance, hasta ahora uno de los principales favoritos para representar al oficialismo, enfrenta nuevas incertidumbres.

PUBLICIDAD

Consultado en la Casa Blanca acerca de una eventual postulación de Vance, Trump respondió: “Veremos qué pasa. No sabemos quién se presentará. Hay mucha gente. Tal vez nadie lo haga. Tal vez él no se presente, no lo sé”. Tampoco confirmó que vaya a respaldarlo.

Durante la campaña legislativa, Vance había manifestado que todavía no tenía una decisión tomada sobre sus aspiraciones, aunque confiaba en contar con el apoyo del presidente si resolvía competir. Sin embargo, ambos no habían mantenido conversaciones sobre esa posibilidad, según reconoció el mandatario.

Donald Trump evitó respaldar de manera pública una eventual candidatura del vicepresidente JD Vance. (REUTERS/Evan Vucci)
Donald Trump evitó respaldar de manera pública una eventual candidatura del vicepresidente JD Vance. (REUTERS/Evan Vucci)

La situación del vicepresidente quedó condicionada por el revés electoral y por el debate dentro del Partido Republicano sobre las consecuencias de las decisiones de la administración. Vance publicó un mensaje en el que atribuyó las pérdidas a la guerra contra Irán y cuestionó el costo político de esa estrategia.

PUBLICIDAD

La razón por la que perdimos es la guerra”, escribió en X. También planteó una discusión sobre las consecuencias legislativas de esa política: “Si quieren argumentar que valió la pena, que valió la pena perder el Senado durante los próximos 6 años, entonces háganlo”. En el mismo mensaje sostuvo que cualquier evaluación sincera sobre el rumbo del país debía comenzar por ese debate.

Los demócratas buscan capitalizar el resultado

En el Partido Demócrata, los resultados fortalecieron a una generación de dirigentes que ya comenzó a construir proyección nacional. Varios gobernadores consiguieron triunfos contundentes y aprovecharon sus apariciones públicas para presentar sus prioridades, en un contexto en el que la formación busca definir quién encabezará su proyecto presidencial.

Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, sobresalió por su desempeño en uno de los estados decisivos para las elecciones nacionales. Además de imponerse con amplitud, contribuyó a que su partido recuperara terreno en el Congreso y obtuviera el control de la legislatura estatal.

El gobernador Josh Shapiro fortaleció su posición tras conseguir el control demócrata de la legislatura en Pensilvania. (REUTERS/Hannah Beier)
El gobernador Josh Shapiro fortaleció su posición tras conseguir el control demócrata de la legislatura en Pensilvania. (REUTERS/Hannah Beier)

Interrogado sobre una posible candidatura presidencial durante una entrevista televisiva, evitó anunciar sus intenciones. En cambio, puso el acento en las demandas de los votantes: “La gente quiere un cambio fundamental, una reforma real. Y, más importante, quiere que sus líderes hagan que las cosas sucedan; quieren resultados reales”.

También quedaron fortalecidos Wes Moore, de Maryland, y JB Pritzker, de Illinois, quienes consiguieron la reelección. Gavin Newsom, gobernador de California, tuvo un papel destacado en la estrategia nacional demócrata, especialmente por su impulso a una iniciativa de redistribución electoral que permitió a su partido responder a los cambios promovidos por los republicanos en Texas.

Otros nombres que podrían ganar protagonismo son el senador de Georgia Jon Ossoff y el senador electo por Michigan Abdul El-Sayed. Este último despertó especial interés entre los sectores progresistas, que buscan una figura capaz de suceder políticamente a Bernie Sanders, quien ya descartó volver a competir por la presidencia. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez también permanece entre las posibles referentes de ese espacio.

El senador Cory Booker, de Nueva Jersey, ofreció otra señal de sus ambiciones durante su celebración electoral. “Hemos terminado una elección, pero esto tiene que ser el inicio de un movimiento”, afirmó. El legislador dispone, además, de más de 20 millones de dólares en fondos federales de campaña, un recurso relevante para comenzar a organizar una eventual candidatura.

El candidato demócrata al Senado estadounidense, Abdul El-Sayed, sonríe tras su victoria en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, durante un mitin (REUTERS/Brian Snyder)
El candidato demócrata al Senado estadounidense, Abdul El-Sayed, sonríe tras su victoria en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, durante un mitin (REUTERS/Brian Snyder)

La interna republicana también suma competidores

Entre los republicanos, el resultado abrió espacio para dirigentes que podrían disputar el liderazgo del partido después de Trump. Ron DeSantis, gobernador saliente de Florida y antiguo rival del mandatario en las primarias de 2024, describió las pérdidas como “casi un evento de nivel de extinción para los republicanos en muchas partes del país”.

El senador texano Ted Cruz, quien contempla volver a competir por la nominación presidencial, también aparece entre los posibles aspirantes. Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey y crítico de Trump, evalúa otra candidatura.

En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio constituye otra alternativa dentro del oficialismo. Las encuestas ubican tanto a Vance como a Rubio entre los principales nombres republicanos, aunque ninguno anunció formalmente que participará.

La sucesión presidencial todavía está lejos de resolverse, pero los movimientos iniciales ya comenzaron.

Marco Rubio se posiciona junto a JD Vance en las encuestas sobre posibles candidatos republicanos para la Casa Blanca. (REUTERS/Evan Vucci)
Marco Rubio se posiciona junto a JD Vance en las encuestas sobre posibles candidatos republicanos para la Casa Blanca. (REUTERS/Evan Vucci)

Con Trump impedido constitucionalmente de buscar un tercer mandato, la disputa de 2028 tendrá como uno de sus principales escenarios la definición de quién podrá heredar su base electoral y conducir al Partido Republicano.

Temas Relacionados

Donald TrumpJD VanceEstados UnidosPartido DemócrataPartido RepublicanoElecciones Estados Unidos 2026Últimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un venezolano de Miami lavó más de USD 1.000 millones para narcotraficantes y fue condenado a 12 años de prisión

Jorge Figueira operó una red que canalizó fondos ilícitos mediante criptomonedas, cuentas bancarias y empresas fantasma hacia Colombia, China, Panamá y México

Un venezolano de Miami lavó más de USD 1.000 millones para narcotraficantes y fue condenado a 12 años de prisión

Por primera vez, seis estados de EEUU eligieron a representantes transgénero para cargos públicos

Las victorias en Georgia, Alabama, Florida, Michigan, Washington y Wisconsin marcaron hitos en la política estadounidense, con campañas enfocadas en acceso a la salud, salarios, vivienda y derechos civiles

Por primera vez, seis estados de EEUU eligieron a representantes transgénero para cargos públicos

Una tortuga marina puso huevos en California y creó el nido más al norte registrado para su especie

La golfina depositó la puesta cerca del muelle de Ventura, donde autoridades federales vigilan la zona durante un periodo de incubación estimado entre 45 y 60 días

Una tortuga marina puso huevos en California y creó el nido más al norte registrado para su especie

Nueva York designa a una exfiscal del caso Diddy para dirigir la causa penal por violación en Cornell

Jacqueline Kelly, egresada de la propia universidad e integrante del estudio Boies Schiller Flexner, tomará las riendas de una investigación que sacude los campus universitarios y cuestiona las leyes de agresión sexual del estado

Nueva York designa a una exfiscal del caso Diddy para dirigir la causa penal por violación en Cornell

Alerta ambiental en Estados Unidos: murieron casi 19 millones de murciélagos por turbinas eólicas en los últimos 40 años

Un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos combinó registros de cadáveres hallados en parques eólicos con modelos estadísticos para estimar el impacto real de los aerogeneradores sobre estos mamíferos, con mayor incidencia en las especies migratorias

Alerta ambiental en Estados Unidos: murieron casi 19 millones de murciélagos por turbinas eólicas en los últimos 40 años

TECNO

Qué se debería priorizar al elegir un celular: cámara, batería o rendimiento

Qué se debería priorizar al elegir un celular: cámara, batería o rendimiento

Qué alimentos no se deben meter a la licuadora, según fabricantes

ChatGPT ya crea GIF animados a partir de texto o fotos y permite editarlos cuadro por cuadro

La metamorfosis silenciosa de las fintech: evolucionar el ‘core’ bancario en plena operación

Apple revisará lo que los usuarios compartan por enlace abierto en iCloud y podrá bloquear cuentas

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Erivo interpretará a la madre de Tupac en la nueva película biográfica de Snoop Dogg

Cynthia Erivo interpretará a la madre de Tupac en la nueva película biográfica de Snoop Dogg

Entre herencias, música y hallazgos inesperados: así luce la casa de Emma Chamberlain por dentro

Dylan Sprouse afirma que solo recibió “5 centavos” por las retransmisiones de ‘Zack y Cody’

De crear música para Dragon Ball Z a ganar las elecciones en Texas: la insólita historia del compositor que será fiscal general

Melanie Lynskey desmiente que haya ganado millones en ‘Two and a Half Men’ y revela su sueldo real

MUNDO

El jefe del SBU destituyó a dos altos funcionarios investigados por corrupción en Ucrania

El jefe del SBU destituyó a dos altos funcionarios investigados por corrupción en Ucrania

Eisenkot recibe el respaldo de Israel Beitenu para intentar formar el próximo gobierno israelí

Zelensky reclamó avances “a toda máquina” en las negociaciones antes de la reunión con Rusia en Abu Dabi

Ataques rusos dejaron sin agua ni electricidad a varios sectores de Kiev durante horas

Entre mover las orejas y estirar la trompa: qué revelan los 41 gestos que usan los elefantes para comunicarse