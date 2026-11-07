La peor inundación en mil años arrasó Palm Bay, mató a dos personas y dejó barrios enteros sin salida

Las inundaciones en el condado de Brevard causaron la muerte de dos personas atrapadas dentro de sus vehículos (WKMG News 6 ClickOrlando)

Guardar

Palm Bay registró al menos dos muertos y cientos de rescatados tras las inundaciones que el 1 y 2 de noviembre arrasaron el sur del condado de Brevard, en Florida, según informaron Florida Today y WKMG ClickOrlando. Días después, con el agua aún en retirada, la ciudad intenta medir el alcance real de los daños.

Dos hombres atrapados por el agua en sus vehículos

Las víctimas fueron identificadas como Joshua Bennett, de 34 años, padre de cuatro hijos, quien cayó con su camioneta a un canal en la calle San Filippo mientras hablaba por teléfono con su esposa; y David Richards, de 78 años, cuyo cuerpo fue hallado el martes dentro de su camioneta azul en Richards Lane, en Malabar, luego de una búsqueda extensa por parte de la policía de Palm Bay y la oficina del alguacil del condado de Brevard, según confirmaron autoridades locales e informó Florida Today.

PUBLICIDAD

Más de 200 rescatados en botes, hidrodeslizadores y camiones

La respuesta de emergencia movilizó a múltiples agencias. La Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) evacuó a 190 residentes, con efectivos llegados desde Miami y Jacksonville. En total, entre bomberos, policías y voluntarios, más de 200 personas fueron sacadas de zonas anegadas en botes, hidrodeslizadores, camiones con tracción elevada y drones, según el diario. Algunos rescatistas trabajaron turnos de 24 horas.

Los equipos de emergencia evacuaron a más de 200 personas mediante botes, hidrodeslizadores y camiones (WKMG News 6 ClickOrlando)

Los testimonios de los socorristas dan cuenta de escenas extremas. Niños fueron sacados por ventanas; adultos mayores fueron cargados en brazos a través de aguas mezcladas con basura, combustible y efluentes de pozos sépticos que afloraron desde los patios. Uno de los vecinos relató al diario que, al intentar cruzar un patio para llegar a su hija, quedó atrapado sobre una tapa de pozo séptico y tuvo que arrastrarse para salir.

PUBLICIDAD

Un socavón cierra el único acceso a Palm Bay Estates

En Palm Bay Estates, una comunidad de residentes mayores de 55 años, un socavón de grandes dimensiones devoró el tramo de calle que funcionaba como única entrada y salida. Terry Stuhlmiller, presidente de la junta de la comunidad, estimó que entre 80 y 100 personas quedaron aisladas al otro lado de la brecha. “Parecían las Cataratas del Niágara”, declaró Stuhlmiller a WKMG ClickOrlando. “El agua no paraba de llegar”, agregó.

La avenida Port Malabar, donde colapsaron múltiples carriles, también permaneció intransitable varios días. El miércoles, la avenida Fallon ya era accesible nuevamente luego de que las aguas arrancaran la calzada, pero otras arterias seguían en evaluación.

PUBLICIDAD

Lluvias de probabilidad de una vez en mil años en Malabar

Un socavón bloqueó la única vía de acceso a la comunidad Palm Bay Estates y aisló a decenas de residentes (WKMG News 6 ClickOrlando)

Las lluvias comenzaron el domingo 1 de noviembre y se extendieron hasta el lunes 2. En Malabar, la estación más castigada del sur de Brevard, se registraron 60,96 centímetros (24 pulgadas) de precipitación en 24 horas, según datos del Servicio Meteorológico Nacional citados por el diario. El conjunto de canales, zanjas y lagunas de retención que atraviesan el área contribuyó a que el agua se acumulara con rapidez. La tormenta no recibió nombre oficial.

Vecinos sin seguro ante daños de decenas de miles de dólares por vivienda

Maritza Canela, residente sobre el tramo de Fallon Boulevard que cedió durante las peores horas del temporal, señaló que el canal detrás de su casa se desbordó y que el crujido del asfalto al hundirse sonó “como una explosión”. Ella, como muchos de sus vecinos, no tiene seguro contra inundaciones porque su propiedad no está en una zona de riesgo oficial, según el diario. Las estimaciones preliminares apuntan a daños de decenas de miles de dólares por vivienda, sin posibilidad de recurrir al seguro estándar ni al de inundación.

PUBLICIDAD

“Era una bomba de tiempo”, afirmó Canela. Varias familias se trasladaron de forma temporal a casas de familiares o a casas rodantes mientras evalúan cómo financiar las reparaciones.

Visita del vicegobernador y fondos de emergencia municipales

Jay Collins, vicegobernador de Florida, se trasladó el martes a Palm Bay para recorrer las áreas afectadas. “Esto es devastador”, declaró Collins a WKMG ClickOrlando. “Me recuerda a otras inundaciones, las de otros huracanes”. Collins también reconoció las pérdidas humanas: “Una sola muerte ya es desgarradora para una comunidad. Sabemos que son dos”.

El vicegobernador Jay Collins recorrió las zonas anegadas de Palm Bay tras el impacto del temporal (REUTERS/Octavio Jones)

El alcalde Rob Medina anunció la liberación de fondos de emergencia del propio presupuesto municipal. “Ya conseguimos financiamiento de emergencia que vamos a liberar desde nuestro propio presupuesto para que el impacto sobre los residentes sea el menor posible”, afirmó Medina en declaraciones recogidas por el canal local.

PUBLICIDAD

Las autoridades emitieron advertencias para que los conductores no intenten cruzar tramos cubiertos de agua, dado que el asfalto erosionado por debajo de la superficie puede colapsar sin previo aviso. Las aguas acumuladas seguían drenando hacia el río San Juan, donde los organismos de gestión de emergencias evaluaban el riesgo de nuevas inundaciones.