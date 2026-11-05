Quién es Melat Kiros, la abogada nacida en Etiopía que se convirtió en la primera mujer de la Generación Z en llegar a Washington

El martes por la noche, el Partido Demócrata sumó una figura que no salió de sus filas tradicionales. Melat Kiros ganó el 1.° Distrito Congresional de Colorado y rompió una barrera que nadie había cruzado antes: ninguna mujer de la Generación Z había llegado al Congreso de Estados Unidos.
La Associated Press confirmó su triunfo en la noche electoral en un distrito de sólido historial demócrata que abarca la mayor parte de Denver.
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Lo que hace singular su caso no es solo la edad. NPR destacó que Kiros llegó a esta elección sin el respaldo de los líderes de su partido, sin grandes donantes corporativos y con una agenda que incomoda a buena parte de la dirigencia demócrata.
Su triunfo refleja una tensión que el partido arrastra desde 2024: la distancia entre su cúpula y una franja del electorado que reclama un cambio de fondo.
La sorpresa que nadie esperaba en las primarias demócratas
El primer obstáculo fue más difícil que la elección general. En julio, Kiros venció en las primarias demócratas a Diana DeGette, una representante que llevaba 15 períodos en el Congreso —exactamente los mismos años que Kiros tiene de vida desde su nacimiento, en 1997, el año en que DeGette asumió por primera vez.
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La derrota de DeGette fue parte de una ola de victorias de la izquierda insurgente que sacudió al partido durante la primavera y el verano.
La campaña de Kiros giró en torno a la crisis de accesibilidad económica y al cambio generacional. Catalogó a DeGette como una legisladora atada a donantes corporativos.
DeGette, por su parte, cuestionó la inexperiencia de su contrincante y advirtió que “este no es el momento de apostar y enviar a alguien sin experiencia a Washington”, tal como recogió CBS News.
El camino que la llevó a postularse
Kiros llegó a Estados Unidos de bebé, cuando su familia emigró a Denver. Estudió ciencias políticas y economía en el Washington College de Maryland y obtuvo su título en derecho en la Universidad de Notre Dame en 2022.
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Al año siguiente, fue despedida de un importante estudio jurídico en Nueva York tras negarse a retirar una carta abierta en la que defendía el derecho a criticar al gobierno de Israel sin que eso implicara una acusación de antisemitismo.
Después del despido, regresó a Colorado. Allí retomó los estudios —un doctorado en políticas públicas que hoy tiene pausado— y trabajó de barista para sostenerse económicamente. Fue la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2024 lo que la llevó a considerar la posibilidad de postularse.
“Esa no es una elección que deberíamos haber perdido, y creo que una parte importante de por qué perdimos es porque el Partido Demócrata perdió el contacto con sus votantes”, afirmó en declaraciones a CBS News.
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Antes de lanzar su propia candidatura, se incorporó como directora de comunicaciones a la campaña congresional del demócrata John Padora en 2024.
Padora afirmó que no estaba “ni un poco sorprendido por su ascenso a la política nacional” y que Kiros supo canalizar “la profunda frustración y el desprecio que muchos estadounidenses sienten hacia un establishment político desconectado”, en declaraciones a CBS News.
Una generación que llega al poder de a poco
Kiros se convierte en el segundo miembro de la Generación Z —la cohorte nacida entre 1997 y 2012— en llegar al Congreso, y en la primera mujer de esa generación. El primero fue Maxwell Frost, representante demócrata de Florida, elegido en 2022.
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El martes también triunfó Michael Alfonso, un republicano de 26 años de Wisconsin, quien será el primer congresista nacido en la década de 2000.
La presencia joven en el Capitolio es todavía escasa por razones constitucionales: la edad mínima para integrar la Cámara de Representantes es de 25 años, y la del Senado, de 30. Eso excluye automáticamente a la mayor parte de la generación.
Future Caucus informó que 117 candidatos de la Generación Z se presentaron al Congreso en las elecciones de mitad de período de 2026, pero solo 24 llegaron a las papeletas de noviembre.
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La noche también fue histórica para la izquierda del partido: Kiros es uno de al menos cinco candidatos ganadores que contaron con el respaldo de los Socialistas Democráticos de América (DSA) o sus capítulos locales, lo que triplicó la representación del movimiento en el Congreso.
Qué quiere hacer desde el Congreso
Para cuando asuma en enero, Kiros tiene previsto concentrarse en revertir los recortes al programa Medicaid y al Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) que el gobierno de Trump incluyó en la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act.
También impulsará el fin de la ayuda militar a Israel, la abolición del Immigration and Customs Enforcement (ICE), el avance hacia el Medicare for All y el cuidado universal de niños y adultos mayores.
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Su postura sobre el conflicto en Gaza generó tensión durante la campaña. El candidato independiente Shimon Blau la acusó de difundir retórica antisemita, acusación que ella rechazó: su crítica, insistió, apunta al Estado de Israel y no al pueblo judío.
La legisladora electa describió su juventud como “una de mis mayores ventajas”. “No cargo con el peso de las tradiciones y las normas del pasado”, aseguró en declaraciones a CBS News.
Al mismo tiempo, reconoció los desafíos que implica asumir el cargo: “Lo que intimida es la enorme cantidad de conocimiento que se necesita para ser efectivo en el Congreso, y eso va a llevar tiempo”.
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Kiros también habló de las barreras estructurales que enfrentó durante la campaña. “Es increíblemente difícil para los jóvenes hacer campaña a cualquier nivel. La forma en que organizamos nuestro sistema electoral en este país es extremadamente prohibitiva para los jóvenes y para la gente de clase trabajadora”, dijo a CBS News.
Hacia el final de la contienda, tuvo que reducir sus turnos como barista y vivir con una amiga que le cobró un alquiler por debajo del precio de mercado.
“Lo que hemos ofrecido antes simplemente no es suficiente —dijo tras su victoria—. Y para mantener este impulso, vamos a tener que entregarle algo verdaderamente significativo y tangible al pueblo estadounidense”.
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