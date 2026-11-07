Una protesta frenó los trabajos de construcción de un centro de datos en Países Bajos

La policía neerlandesa arrestó a entre 150 y 200 personas tras la irrupción en la obra de Microsoft en Ámsterdam (Reuters)

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Cientos de activistas irrumpieron el viernes en la obra de un centro de datos de Microsoft en Ámsterdam y obligaron a detener los trabajos durante una protesta contra la expansión de la infraestructura para inteligencia artificial.

La acción se desarrolló en el distrito de Sloterdijk y abrió dos jornadas de movilizaciones convocadas en 16 países por la coalición Stop Dirty Data Centres. Las organizaciones reclamaron una moratoria para los grandes proyectos hasta que los gobiernos establecieran reglas sobre sus efectos ambientales, energéticos y sociales.

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Integrantes de Geef Tegengas y Fossielvrij se concentraron frente al predio antes de escalar las vallas y entrar en la construcción, pese a la presencia policial. Más de un centenar de personas participó de la protesta. Algunos manifestantes subieron a grúas, colgaron globos y encendieron bengalas; otros marcharon tomados de los brazos.

La policía retiró del lugar a parte de los participantes durante la tarde y otros se fueron por su cuenta. Por la noche, las autoridades holandesas precisaron que arrestaron a entre 150 y 200 personas por presunto ingreso ilegal al terreno.

Microsoft comunicó que respeta la libre expresión de los ciudadanos, pero rechazó los actos ilegales que pongan en riesgo la seguridad (Reuters)

Nathan Timmer, portavoz de Geef Tegengas, dijo que la protesta buscó frenar la construcción. “No queremos que se construya. Nadie lo necesita”, declaró. También afirmó que el complejo se usaría para “basura de IA”, “guerra de IA”, vigilancia de datos y acciones vinculadas con el genocidio en Gaza.

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Timmer señaló que la instalación concentraba reclamos de distintos sectores. “Son muchas cosas, muchas luchas que se juntan en este centro de datos”, expresó. Sostuvo que el proyecto consumiría una cantidad de energía equivalente a la de todos los hogares de Ámsterdam y requeriría grandes volúmenes de agua para su funcionamiento.

Pure Data Centres, propietario del terreno, proyectó una inversión superior a USD 1.000 millones y contó con el respaldo de Oaktree, firma perteneciente a Brookfield. La empresa pidió a quienes seguían dentro de la obra que salieran sin incidentes y ofreció dialogar sobre el desarrollo.

“Pedimos respetuosamente a quienes están en el sitio que se retiren de forma segura y dialoguen con nosotros sobre el desarrollo y cualquier preocupación que puedan tener”, indicó.

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Grupos de activistas organizaron movilizaciones simultáneas frente a centros de datos y sedes legislativas en Alemania, Polonia e Italia (Reuters)

La protesta de Ámsterdam integró una campaña europea contra nuevos centros de datos. En Dublín se programó una marcha y en Dinamarca se organizó una acción contra otra instalación de Microsoft. En las afueras de Berlín, una docena de personas se reunió frente a un centro de datos.

“Queremos poner fin a esta construcción ciega de centros de datos por toda Alemania, sin importar las preocupaciones ambientales”, sostuvo Caro Weber, portavoz de esa movilización. “Esto es realmente, realmente peligroso para nuestro futuro”.

Alrededor de 100 personas también protestaron frente al Parlamento polaco en representación de comunidades cercanas a Varsovia, donde se planearon nuevos proyectos. En Italia, la oposición se concentró en Lombardía, uno de los principales polos nacionales de infraestructura digital. El 10 de octubre, más de 1.000 personas y representantes de unos 40 comités locales reclamaron en Milán una moratoria y una estrategia estatal que ordenara el crecimiento de la industria.

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Los grupos que impulsaron las movilizaciones también plantearon reparos por la concentración de datos y capacidad tecnológica en manos de grandes empresas privadas, así como por los riesgos que atribuyeron a esa concentración para la seguridad personal y nacional.

Los centros de datos alojan equipos que procesan y almacenan información para servicios en la nube y sistemas de inteligencia artificial. Las compañías tecnológicas defendieron estas instalaciones como infraestructura necesaria para empresas, gobiernos y usuarios.

La comisaria europea de Tecnología, Henna Virkkunen, afirmó que Europa necesita ampliar su capacidad de centros de datos para impulsar el desarrollo de inteligencia artificial, aunque pidió contemplar sus consecuencias.

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Países Bajos cuentan con alrededor de 200 centros de datos en funcionamiento, en construcción o proyectados. Europa concentraría inversiones acumuladas por USD 5,6 billones en ese sector entre 2026 y 2050, cerca del 18% del gasto mundial previsto para ese período.

(Con información de AP y AFP)