Estados Unidos

Un joven de Massachusetts enfrenta un cargo federal por amenazar con matar al presidente Donald Trump

Trenton Touch, de 18 años, quedó bajo custodia estatal después de que una investigación del FBI le atribuyera cuatro perfiles de Instagram con mensajes violentos

Composición con el retrato de un joven con gafas y una persona que sostiene un rifle con mira telescópica en una sala de estar
Trenton Touch permanece bajo custodia estatal con una fianza fijada en USD 50.000 dólares (Tewksbury Police Department/U.S. Attorney's Office/District of Massachusetts).
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Un joven de 18 años de Tewksbury, Massachusetts, fue acusado de amenazar con matar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que las autoridades vincularan sus cuentas de Instagram con mensajes violentos y hallaran armas y equipo de tipo militar en su poder.

La denuncia penal identifica al acusado como Trenton Touch, quien permanece bajo custodia estatal desde su arresto, el 26 de octubre, con una fianza en efectivo de USD 50.000, informó CBS News Boston.

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El detenido enfrenta un cargo federal por amenazar al presidente, delito que contempla hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta USD 250.000. Además, afronta cargos estatales relacionados con armas de fuego.

Touch debe comparecer por primera vez ante un tribunal federal de Boston el 9 de noviembre y tiene otra audiencia programada para el 17 de noviembre ante el Tribunal de Distrito de Lowell, precisó NBC News Boston.

Un hacha táctica con mango de cuerda y funda, junto a un machete con lomo dentado y funda de tela sobre un piso de madera
Los agentes federales incautaron un revólver sin registro, municiones y equipamiento táctico en la casa de Tewksbury. (U.S. Attorney's Office/District of Massachusetts)

Un mensaje de junio incluyó una foto de un arma y una amenaza contra Trump

Según los documentos judiciales difundidos por la fiscalía, las autoridades recibieron el 10 de septiembre información sobre cuatro cuentas de Instagram que contenían mensajes amenazantes, entre ellos, intenciones de asesinar a otras personas y atacar una escuela. La investigación estableció que Touch era el titular de las cuentas.

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El 21 de junio, presuntamente envió mediante un mensaje directo de una imagen de un arma de fuego junto con los textos: “Es el momento”, “Voy a matar a Trump” y “Todavía no, amigo; no sé disparar a más de 200 yardas”.

Un casco táctico con visor transparente, una funda de camuflaje y una etiqueta amarilla con el número 17 sobre una superficie de tela azul
Ropa de camuflaje y otros artículos de estilo militar fueron incautados durante el registro de la vivienda de Trenton Touch en Tewksbury (U.S. Attorney's Office/District of Massachusetts).

La pesquisa también determinó que, en julio, el joven intercambió mensajes sobre la posibilidad de obtener armas y expresó que “iba a perder los estribos” porque la policía de Tewksbury no había aprobado su solicitud de una tarjeta de identificación para poseerlas.

Los investigadores alegan, además, que Touch hacía referencias frecuentes a autores de tiroteos masivos motivados por extremismo racista, a quienes llamaba “héroes”, y que aludía reiteradamente al ataque de Christchurch, Nueva Zelanda, en el que murieron 51 personas.

En septiembre, tras varios meses durante los cuales envió mensajes a cientos de personas, Meta alertó al FBI sobre las cuentas, reportó CBS News Boston.

Un cuchillo táctico negro con filo dentado y su funda de tela negra colocados sobre una superficie oscura
Un cuchillo táctico y su funda figuran entre los objetos incautados por las autoridades (U.S. Attorney's Office/District of Massachusetts).

Las autoridades incautaron armas y material vinculado con ideologías extremistas

Durante el registro de la vivienda del acusado, ubicada en la calle Grasshopper de Tewksbury, los agentes incautaron un revólver, municiones, ropa de camuflaje, un casco balístico, cuchillos de estilo militar y un hacha. El acusado no contaba con la identificación requerida para poseer el armamento.

A su vez, encontraron materiales vinculados con ideologías supremacistas blancas y nazis, según NBC News Boston.

Las autoridades también registraron la vivienda de los abuelos de Touch, en Nueva Hampshire. Allí encontraron en el sótano otra arma que parecía coincidir con la que aparecía en la fotografía enviada junto con la amenaza contra Trump, consignó CBS News Boston.

En un comunicado, la fiscal federal de Massachusetts, Leah B. Foley, afirmó que las amenazas atribuidas al joven “no podían pasarse por alto” y que “amenazar al presidente de Estados Unidos es un delito grave y no está protegido por la libertad de expresión”.

Por su parte, el agente especial a cargo de la división de Boston de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Ted E. Docks, calificó a Touch como un “presunto supremacista blanco” acusado de amenazar al presidente. “No hay duda de que representaba una grave amenaza para la seguridad pública”, aseveró.

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