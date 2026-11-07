El secreto detrás del ataque a Binance: una unidad de hackers entrenada por Corea del Norte

El FBI y Binance atribuyeron a Corea del Norte el ciberataque que provocó pérdidas de 6.300 millones de dólares. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

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Corea del Norte cuenta con un programa que entrena desde la adolescencia a sus mejores estudiantes para convertirlos en hackers de élite. Este esquema, con más de una década de antigüedad, fue señalado como responsable del ciberataque a la plataforma de criptomonedas Binance, que generó pérdidas por 6.300 millones de dólares el mes pasado.

El FBI y Binance atribuyeron el ataque al régimen de Kim Jong Un, aunque Pionyang negó cualquier vinculación. Firmas especializadas en el análisis de cadenas de bloques señalaron como autor a TraderTraitor, un grupo vinculado al gobierno norcoreano.

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A cambio de sus servicios, los hackers reciben viviendas amplias en la capital y sumas considerables en divisas extranjeras, según relataron desertores y analistas consultados. Kim Heung-kwang, quien entrenó hackers para el Estado antes de huir a Corea del Sur en 2004, definió a este grupo como “una de las armas secretas de Kim Jong Un” y agregó: “No hay ningún otro país que prepare a hackers de esta manera, buscando sistemáticamente a los niños más inteligentes con el único fin de convertirlos en agentes operativos”.

El reclutamiento comienza a los 11 o 12 años. Cada año, las autoridades eligen a entre 150 y 200 estudiantes para que estudien ingeniería informática. A los 17, quienes obtienen mejor rendimiento ingresan a las universidades más prestigiosas del país y atraviesan un nuevo filtro; solo una fracción llega finalmente a integrar la unidad cibernética militar.

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La capacitación abarca protocolos de criptomonedas, ingeniería inversa de dispositivos extranjeros, matemáticas avanzadas e idiomas. Quienes no alcanzan ese nivel son derivados al desarrollo de software o aplicaciones para compañías occidentales mediante empleos remotos. Lim Jongin, profesor emérito de la Escuela de Ciberseguridad de la Universidad de Corea, sostuvo: “Mientras que los mejores estudiantes de Corea del Sur pueden optar por la medicina u otras carreras prestigiosas, Corea del Norte canaliza a sus talentos más destacados hacia programas nucleares y cibernéticos, garantizándoles, en esencia, su futuro”.

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur calculó que la estructura de ciberguerra norcoreana emplea a 8.400 personas. (Reuters)

La unidad cibernética norcoreana se creó en 1998, pero ganó peso estratégico recién tras la llegada de Kim Jong Un al poder. En 2013, el mandatario definió a la guerra informática como una “espada todopoderosa”, al mismo nivel que los programas nucleares y de misiles.

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Los hackers con mejor desempeño también acceden a viajes a países aliados como China, donde el acceso a internet resulta menos restringido. Las operaciones exitosas, además, pueden generar para su unidad militar hasta el 30% de las ganancias obtenidas en cada ataque, un porcentaje que en ocasiones se traduce en la entrega de un departamento en Pionyang, donde también pueden instalarse sus padres.

Según Lim, esas viviendas llegan a tener hasta 132 metros cuadrados y se reservan para los agentes con mayor trayectoria dentro de la unidad. Uno de los desertores consultados sumó otros beneficios, como la posibilidad de afiliarse al partido gobernante y de casarse con integrantes de familias vinculadas a la élite.

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Sin embargo, se trata de un número acotado de personas. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur calculó en 2024 que las operaciones de ciberguerra del país emplean a unos 8.400 individuos. Los medios estatales no suelen difundir los logros de estos hackers, aunque sí destacan con frecuencia a estudiantes con aptitudes para la programación.

En 2015, el régimen inauguró en Pionyang la Calle de los Científicos Mirae, una obra en la que Kim Jong Un tuvo una participación directa, según la prensa oficial. Internamente, a estos agentes se los designa como “científicos” o “investigadores”.

Otro grupo vinculado al gobierno es el Lazarus, también identificado como APT38. Estados Unidos lo responsabilizó en 2022 por la sustracción de cientos de millones de dólares de la red blockchain Ronin, y el FBI sostiene que TraderTraitor mantiene vínculos con esa organización. Para los analistas, el respaldo estatal constituye una ventaja decisiva, ya que al no enfrentar sanciones por sus ataques, estos grupos pueden perfeccionar sus métodos con el tiempo. Alec Zebrick, gerente de servicios globales para Asia-Pacífico en Chainalysis, afirmó: “En el mundo del cibercrimen, a menudo basta con cometer un solo error para que las fuerzas del orden te atrapen”.

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Nam Bada, director ejecutivo de PSCORE, la organización que denunció jornadas de más de diez horas y castigos para los informáticos norcoreanos en el exterior. Seúl, Corea del Sur, 5 de noviembre de 2026. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Un youtuber identificado como Deeveeaar, quien asegura haber accedido a cámaras que vigilaban a trabajadores norcoreanos durante su jornada, describió una organización con “horarios estrictos, limpieza de calzado, gran orden”. Sobre el rol de la inteligencia artificial en esas tareas, señaló: “La IA es, de hecho, la columna vertebral de sus operaciones”, y mencionó que disponen de cuentas pagas de ChatGPT, Claude Code y Cursor para escribir código, modificar currículos y falsificar documentos.

En el ataque a Binance, los responsables recurrieron a una entrevista laboral ficticia y a un software oculto en un anuncio para vulnerar los equipos del personal, y después utilizaron una herramienta de inteligencia artificial interna para tomar control de los sistemas. Un equipo de supervisión de sanciones integrado por representantes de 11 Estados miembros de la ONU había señalado en 2025 que TraderTraitor accedió tanto a cuentas de ChatGPT como de DeepSeek.

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El costado menos visible de esta estructura es la exigencia que enfrentan estos trabajadores, sobre todo cuando son enviados al exterior. Exempleados del sector informático y organizaciones de derechos humanos describen jornadas de más de diez horas diarias, alojamiento en espacios reducidos, vigilancia constante y metas de producción estrictas, según un informe publicado el año pasado por la organización PSCORE.

Nam Bada, director ejecutivo de la entidad, explicó: “Siempre existe la presión de seguir generando dinero. El estrés es extremo y, debido a la tensión psicológica, las personas desarrollan problemas de salud que antes no tenían”. Según precisó, quienes no alcanzan el objetivo mensual en dólares enfrentan humillaciones y otros castigos.

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Los especialistas anticipan que los resultados obtenidos hasta ahora refuercen la confianza del liderazgo norcoreano. Zebrick describió una inclinación hacia objetivos de mayor escala: “Se centran en organizaciones de mayor envergadura que, potencialmente, disponen de grandes reservas de fondos a las que podrían acceder. Son objetivos más difíciles”. Concluyó que, como demuestra el caso de Binance, “el botín puede hacer que, sin duda, el esfuerzo merezca la pena”.

(Con información de Reuters)