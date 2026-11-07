Acusaron de asesinato a la maestra y tutora de Malayshia Alford, la niña de 10 años hallada muerta en el maletero de un auto

Las autoridades localizaron el cuerpo de la menor de 10 años en el maletero de un automóvil en Nueva Jersey (Philadelphia Police Department)

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Una madre de acogida de Filadelfia fue acusada formalmente del asesinato de Malayshia Alford, una niña de 10 años que había sido denunciada como desaparecida y cuyo cuerpo fue hallado días después en el maletero de un automóvil en el estado de Nueva Jersey, según informaron las autoridades de Filadelfia y ABC News.

Carprice Williams, de 36 años, enfrenta cargos de homicidio, puesta en peligro del bienestar de un menor, posesión de un instrumento delictivo, puesta en peligro temeraria de otra persona, manipulación de pruebas y profanación de cadáver, según informaron las autoridades.

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El cuerpo de la niña fue encontrado en el maletero de un auto en Nueva Jersey

Malayshia habría sido vista con vida por última vez el 22 de octubre en su hogar en Filadelfia. Según la fiscal auxiliar de distrito Ashley Toczylowski, imágenes de cámaras de vigilancia recuperadas esta semana muestran que, poco antes de las 2 de la madrugada del 26 de octubre, una persona —que no es Williams— retiró el cuerpo de la niña de la vivienda “en algún tipo de bolsa” y lo trasladó en un vehículo.

Esas grabaciones permitieron identificar un automóvil sospechoso; un testigo vinculado al vehículo guió a los investigadores hasta el paradero de la menor. El miércoles por la noche, el cuerpo de Malayshia fue localizado en el maletero de otro auto estacionado en Nueva Jersey.

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La justicia denegó la fianza a Williams y fijó la vista preliminar del proceso penal para el 23 de noviembre (Facebook: Philadelphia District Attorney’s Office)

“Era evidente de inmediato que llevaba allí un tiempo”, afirmó Toczylowski en la conferencia de prensa donde se anunciaron los cargos.

La causa de muerte fue un traumatismo por golpes, según la autopsia preliminar

La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue un traumatismo por fuerza contundente y la muerte fue clasificada como homicidio. La fiscal también señaló que existen indicios de que la niña sufrió abusos reiterados y que se utilizaron objetos para infligirle daño.

La calificación del fiscal de distrito

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, describió el caso como una “situación horrorosa” durante la conferencia de prensa del jueves en la que se dieron a conocer los cargos. Williams compareció ante un tribunal el viernes y le fue denegada la fianza; su próxima audiencia quedó fijada para el 23 de noviembre, cuando se celebrará la vista preliminar. La acusada recibió un defensor público, aunque la Asociación de Defensores de Filadelfia declinó hacer comentarios sobre el caso.

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Krasner no entró en detalles sobre cómo Malayshia fue asignada a la tutela de Williams, aunque anticipó que esa información estará disponible “a medida que avancemos”. El fiscal sí confirmó que Williams no tenía antecedentes penales.

Williams es maestra de quinto grado y tenía antecedentes de abuso a otra menor

Según informaron el diario Philadelphia Inquirer y la emisora local 6abc, Williams se desempeña como docente de quinto grado en la Lewis C. Cassidy School, dentro del Distrito Escolar de Filadelfia. Además, el Inquirer reveló que en 2021 una niña de cuatro años bajo su tutela fue hospitalizada con una hemorragia cerebral y desnutrición grave, y que un panel de revisión estatal recomendó entonces que Williams nunca volviera a ejercer como madre de acogida. Pese a ello, Malayshia fue colocada bajo su cuidado el verano pasado.

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La promesa de justicia de la alcaldesa Parker

La alcaldesa Cherelle Parker prometió una investigación coordinada con el FBI para esclarecer el caso de Malayshia Alford (Philadelphia Police Department)

La alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker, aseguró en un comunicado que la policía, la fiscalía y el FBI “pondrán todo de su parte para descubrir todos los hechos relacionados con esta tragedia atroz y buscar justicia para Malayshia”.

Por su parte, Nafis Horne, tío de la niña por parte de su padre biológico, agradeció el apoyo de la comunidad durante la conferencia de prensa y pidió que no se juzgue a su familia. “Gracias a todos por apoyarme a mí y a mi familia en este momento tan difícil”, expresó. “Por favor, apóyennos con el amor que necesitamos. Sin juicios”, agregó.

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