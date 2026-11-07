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El canciller italiano sufrió un ciberataque: Giorgia Meloni responsabilizó a hackers vinculados a Rusia

Antonio Tajani afirmó que la difusión y la búsqueda de información sobre su familia en la red oscura responden al apoyo de Italia a Ucrania frente a Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, habla a la prensa en Wicklow, Irlanda (EFE/EPA/ANGELO CARCONI)
El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, habla a la prensa en Wicklow, Irlanda (EFE/EPA/ANGELO CARCONI)
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El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, denunció el sábado que ciberdelincuentes difundieron datos personales suyos y buscaron información sobre su familia en la zona oculta de internet, una acción que atribuyó al respaldo italiano a Ucrania frente a Rusia.

La denuncia surgió en una sucesión de alertas contra infraestructuras y transportes europeos. Una amenaza anónima obligó al aterrizaje de emergencia en Venecia de un vuelo de Wizz Air entre Praga y Roma, mientras que una ruta de Ryanair desde Lisboa demoró más de dos horas antes de partir hacia la capital italiana.

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Tajani también es vicepresidente del Gobierno italiano y fue presidente del Parlamento Europeo entre 2017 y 2019. El Ejecutivo al que pertenece brinda apoyo humanitario y militar a Kiev desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

En un mensaje publicado en X, el jefe de la diplomacia italiana describió el alcance de la situación: “Desde hace varios días, los ciberdelincuentes difunden mis datos personales en la zona oculta de internet y buscan obtener más información, exponiéndome así a nuevas amenazas e intimidaciones”.

Tajani vincluó el ciberataque en su contra a la política exterior de Italia (REUTERS/Carlos Jasso)
Tajani vincluó el ciberataque en su contra a la política exterior de Italia (REUTERS/Carlos Jasso)

El ministro vinculó el ataque con la política exterior de Roma y con la defensa de la soberanía ucraniana. “Nuestra posición sobre Ucrania es la razón política por la cual estoy en su punto de mira: defender la libertad de un Estado soberano y adoptar una posición clara a favor de la democracia y la independencia de una nación es peligroso a ojos de estas entidades criminales”, sostuvo.

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“No me dejaré intimidar de ninguna manera. Seguiré trabajando para defender mi Ministerio e Italia, y reforzaré cada vez más los vínculos y la colaboración con nuestros aliados para protegernos juntos”, agregó.

Al referirse al posible origen de las incursiones, Tajani advirtió que “en muchos casos están vinculadas de alguna manera a entidades estatales hostiles” a Italia. También afirmó que las autoridades permanecen “operativas y coordinadas” con sus aliados.

La primera ministra Giorgia Meloni expresó su solidaridad con Tajani y apuntó directamente a hackers filorrusos como responsables de la intimidación. En un comunicado, afirmó que la venta de información confidencial sobre representantes institucionales constituye “motivo de gran preocupación” y debe afrontarse “con la máxima determinación”.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia (REUTERS/Francesco Fotia)
Giorgia Meloni, primera ministra de Italia (REUTERS/Francesco Fotia)

Meloni también cuestionó la circulación de imágenes falsas, incluso por parte de representantes de la oposición. “La libertad de expresión nunca puede convertirse en un terreno propicio para la desinformación”, afirmó.

La jefa del Gobierno defendió un aumento de la inversión en defensa y seguridad ante ataques contra infraestructuras civiles, bienes alimentarios, hospitales y medios de transporte. Para fundamentar esa posición, aludió al caso de bancos de sangre en Francia, donde un sistema digital evitó que un intento de sabotaje alterara las temperaturas de almacenamiento de las reservas destinadas a transfusiones.

“Cuando nos dicen que los recursos en defensa y seguridad son dinero que se quita a la sanidad o a los hospitales, se está diciendo una estupidez, porque en este tiempo necesitamos ambos para proteger la salud”, afirmó Meloni.

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