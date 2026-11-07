El servicio de trenes estará parcialmente suspendido en Queens durante 9 días a partir de este fin de semana

La línea A de Nueva York suspenderá el servicio en tres estaciones de Queens durante nueve días a partir de este sábado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La línea A de Nueva York afrontará desde este sábado una interrupción de nueve días en Queens, donde quedará suspendido el servicio ferroviario en tres estaciones mientras avanzan obras de renovación de la infraestructura. La modificación se extenderá hasta la madrugada del lunes 16 de noviembre y obligará a los pasajeros a combinar el tren con colectivos gratuitos en parte de sus recorridos.

La información fue difundida por CBS News, que señaló que el corte afectará a las paradas de 104th Street, 111th Street y Ozone Park–Lefferts Boulevard. La medida forma parte de un plan de trabajos sobre la red que busca actualizar los sistemas de señalización y reemplazar segmentos de vías.

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Tres estaciones de Queens no tendrán trenes de la línea A

La interrupción del servicio ferroviario en el distrito de Queens se extenderá hasta la madrugada del lunes 16 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los nueve días previstos de tareas, los trenes de la línea A no llegarán a las estaciones ubicadas entre Rockaway Boulevard y Ozone Park–Lefferts Boulevard. De acuerdo con la cobertura de CBS News, la suspensión comenzará el sábado y continuará hasta las primeras horas del lunes 16 de noviembre.

El servicio que habitualmente concluye en Lefferts Boulevard tendrá otro destino temporal. La cadena estadounidense aseguró que esos trenes serán desviados a Howard Beach–JFK Airport, una estación que conecta con el sistema de transporte hacia el aeropuerto internacional John F. Kennedy.

La modificación altera el trayecto habitual de una de las líneas que cruza varios distritos de Nueva York y que ofrece una conexión directa entre Manhattan, Brooklyn y Queens. En este caso, el impacto se concentrará en el ramal que se dirige hacia Lefferts Boulevard, en el sector sur del distrito.

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Además, la interrupción incluirá al servicio nocturno que conecta Euclid Avenue con Lefferts Boulevard. Ese recorrido, conocido como shuttle de Lefferts, tampoco funcionará mientras duren las tareas, tal y como informó el medio.

Colectivos gratuitos funcionarán las 24 horas como alternativa

Los colectivos gratuitos funcionarán las 24 horas para trasladar a los pasajeros afectados por los cortes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mantener la conexión con las estaciones afectadas, se pondrán en marcha colectivos de traslado gratuitos durante las 24 horas. Los vehículos unirán los puntos donde no habrá trenes con la red ferroviaria que seguirá operativa, según precisó CBS News.

Los pasajeros deberán realizar el trasbordo en la estación Rockaway Boulevard, que funcionará como el punto de enlace entre la línea A y los colectivos. Desde allí, los servicios terrestres cubrirán el trayecto hasta 104th Street, 111th Street y Ozone Park–Lefferts Boulevard.

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La disponibilidad permanente de los shuttle buses busca cubrir tanto los desplazamientos diurnos como los de la noche y la madrugada. La cadena afirmó que esta alternativa estará activa durante todo el período de suspensión, por lo que los usuarios no dependerán de un cronograma limitado para acceder a las estaciones alcanzadas por las obras.

Quienes se dirijan al aeropuerto JFK desde el ramal de Lefferts deberán tener en cuenta que los trenes A operarán hacia Howard Beach–JFK Airport. Esa estación conservará su papel como conexión ferroviaria con el sistema de acceso al aeropuerto, mientras el otro ramal permanezca fuera de servicio.

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Las obras apuntan a renovar señales y reemplazar vías

El corte fue programado para permitir el avance de un megaproyecto de modernización de señales ferroviarias y reemplazo de vías, indicó CBS News. Las intervenciones requieren interrumpir la circulación de trenes en el tramo afectado para que los equipos de trabajo puedan operar sobre la infraestructura.

Los sistemas de señales regulan la circulación de las formaciones y permiten organizar la distancia entre los trenes dentro de una misma línea. La renovación de ese equipamiento suele requerir tareas coordinadas sobre vías, cableados y otros componentes que forman parte de la operación ferroviaria.

El reemplazo de vías, por su parte, contempla la intervención directa en el tendido por el que circulan los trenes. La información difundida por la emisora no detalló etapas adicionales del proyecto ni anunció nuevas suspensiones después de la reapertura prevista para la madrugada del 16 de noviembre.

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Hasta entonces, los pasajeros que utilizan el servicio hacia Lefferts Boulevard deberán prever más tiempo de viaje y efectuar el cambio de medio de transporte en Rockaway Boulevard. La operación habitual de las estaciones de Queens afectadas se reanudará una vez que concluyan los trabajos programados.