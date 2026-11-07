Justicia a 28 años del crimen: condenaron al asesino del dueño de una taquería en California que huyó a México antes de ser imputado

Manuel Vásquez recibió una condena de 25 años de prisión en California por el asesinato en primer grado de Felipe Arambula (VENTURA COUNTY DISTRICT ATTORNEY)

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Era la noche del 13 de junio de 1998 cuando Felipe Arambula llegó a su casa en el condado de Ventura, California, y encontró una escena que jamás debería haber visto: su esposa e hijos pequeños retenidos por dos hombres armados. Lo que iba a ser un secuestro se convirtió en un asesinato. Lo que iba a ser un crimen sin consecuencias se extendió por 28 años de impunidad, fuga y espera —hasta este lunes, cuando un tribunal cerró el último capítulo del caso.

Manuel Vásquez, de 48 años, fue sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato en primer grado de Arambula, propietario de Taqueria Vallarta en el centro de Ventura. Vásquez había aceptado su culpabilidad el 30 de septiembre ante el tribunal del condado. La condena fue confirmada el lunes por el fiscal del distrito Erik Nasarenko.

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El plan era secuestrar a un restaurantero para cobrar una deuda

Detrás del operativo estaba José Alberto Vásquez (sin parentesco con Manuel), dueño de un club de póker local que había contratado a dos jóvenes para ejecutar el plan: secuestrar a Arambula y extorsionarlo por una supuesta deuda impaga. Manuel Vásquez tenía 20 años; su cómplice, William David Hampton Jr., apenas 19.

Ambos ingresaron al domicilio de Arambula y tomaron a su esposa e hijos pequeños como rehenes, a la espera de que el dueño de la taquería regresara del trabajo. Cuando Arambula entró a la casa y se encontró con la situación, se desató una violenta pelea. En el enfrentamiento, Arambula recibió un disparo fatal. Los dos hombres escaparon sin dejar rastro inmediato.

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Uno fue arrestado; el otro cruzó la frontera y desapareció

La muerte del dueño de Taqueria Vallarta quedó tipificada como asesinato en primer grado (Google Street View)

Los caminos de los dos jóvenes tomaron rumbos distintos. Hampton fue detenido en Texas y, junto al organizador del plan, José Alberto Vásquez, fue condenado en 1999 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Manuel Vásquez, en cambio, logró huir a México antes de que se presentaran cargos en su contra. Durante más de dos décadas, permaneció desaparecido mientras la familia de Arambula aguardaba que la justicia lo alcanzara.

La detención en 2023 y la extradición a California

Las autoridades lograron localizarlo y lo detuvieron en 2023, cuando ya había transcurrido un cuarto de siglo desde que se cometió el crimen. En abril de 2025, Vásquez fue extraditado al condado de Ventura. Allí comenzó el proceso judicial, que concluyó esta semana. El 30 de septiembre, Vásquez se declaró culpable del delito de asesinato en primer grado y, el lunes, recibió la condena correspondiente.

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El tribunal también le ordenó el pago de una restitución económica destinada a varios de los familiares de Arambula.

El fiscal del distrito Erik Nasarenko confirmó la condena de Manuel Vásquez (REUTERS/Aude Guerrucci)

El fiscal adjunto sénior John Barrick, de la Unidad de Homicidios de Crímenes Mayores de la Fiscalía del condado, señaló la entereza de los allegados al restaurantero a lo largo de todos estos años.

“A pesar de esperar casi 30 años por justicia, la familia de la víctima nunca perdió la fe en que algún día todos los responsables del asesinato serían procesados con éxito”, señaló Barrick en un comunicado recogido por el Los Angeles Times, diario estadounidense.

El defensor dijo que Vásquez expresó “arrepentimiento genuino”

El abogado de Vásquez, Christopher Chaney, indicó al Los Angeles Times que su cliente “aceptó la responsabilidad por su papel en la muerte del señor Arambula y expresó un arrepentimiento genuino por el dolor que causó”. “Nada puede deshacer lo que perdió la familia del señor Arambula. Espero que esta resolución les traiga algo de paz”, agregó Chaney.

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Con la sentencia de Manuel Vásquez, los tres hombres involucrados en el crimen de 1998 han sido condenados por la justicia californiana.