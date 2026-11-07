Estados Unidos

Justicia a 28 años del crimen: condenaron al asesino del dueño de una taquería en California que huyó a México antes de ser imputado

Un juez de Ventura impuso 25 años de cárcel a Manuel Vásquez, quien participó en el fallido secuestro de Felipe Arambula y pasó más de dos décadas en la clandestinidad

Retrato policial de un hombre rapado con bigote y barba corta que mira de frente hacia la cámara sobre un fondo gris liso
Manuel Vásquez recibió una condena de 25 años de prisión en California por el asesinato en primer grado de Felipe Arambula (VENTURA COUNTY DISTRICT ATTORNEY)
Guardar

Era la noche del 13 de junio de 1998 cuando Felipe Arambula llegó a su casa en el condado de Ventura, California, y encontró una escena que jamás debería haber visto: su esposa e hijos pequeños retenidos por dos hombres armados. Lo que iba a ser un secuestro se convirtió en un asesinato. Lo que iba a ser un crimen sin consecuencias se extendió por 28 años de impunidad, fuga y espera —hasta este lunes, cuando un tribunal cerró el último capítulo del caso.

Manuel Vásquez, de 48 años, fue sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato en primer grado de Arambula, propietario de Taqueria Vallarta en el centro de Ventura. Vásquez había aceptado su culpabilidad el 30 de septiembre ante el tribunal del condado. La condena fue confirmada el lunes por el fiscal del distrito Erik Nasarenko.

PUBLICIDAD

El plan era secuestrar a un restaurantero para cobrar una deuda

Detrás del operativo estaba José Alberto Vásquez (sin parentesco con Manuel), dueño de un club de póker local que había contratado a dos jóvenes para ejecutar el plan: secuestrar a Arambula y extorsionarlo por una supuesta deuda impaga. Manuel Vásquez tenía 20 años; su cómplice, William David Hampton Jr., apenas 19.

Ambos ingresaron al domicilio de Arambula y tomaron a su esposa e hijos pequeños como rehenes, a la espera de que el dueño de la taquería regresara del trabajo. Cuando Arambula entró a la casa y se encontró con la situación, se desató una violenta pelea. En el enfrentamiento, Arambula recibió un disparo fatal. Los dos hombres escaparon sin dejar rastro inmediato.

PUBLICIDAD

Uno fue arrestado; el otro cruzó la frontera y desapareció

Fachada de locales comerciales con mesas al aire libre protegidas por plantas, automóviles estacionados, letreros y colinas al fondo
La muerte del dueño de Taqueria Vallarta quedó tipificada como asesinato en primer grado (Google Street View)

Los caminos de los dos jóvenes tomaron rumbos distintos. Hampton fue detenido en Texas y, junto al organizador del plan, José Alberto Vásquez, fue condenado en 1999 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Manuel Vásquez, en cambio, logró huir a México antes de que se presentaran cargos en su contra. Durante más de dos décadas, permaneció desaparecido mientras la familia de Arambula aguardaba que la justicia lo alcanzara.

La detención en 2023 y la extradición a California

Las autoridades lograron localizarlo y lo detuvieron en 2023, cuando ya había transcurrido un cuarto de siglo desde que se cometió el crimen. En abril de 2025, Vásquez fue extraditado al condado de Ventura. Allí comenzó el proceso judicial, que concluyó esta semana. El 30 de septiembre, Vásquez se declaró culpable del delito de asesinato en primer grado y, el lunes, recibió la condena correspondiente.

El tribunal también le ordenó el pago de una restitución económica destinada a varios de los familiares de Arambula.

El fiscal del distrito Erik Nasarenko confirmó la condena de Manuel Vásquez (REUTERS/Aude Guerrucci)
El fiscal del distrito Erik Nasarenko confirmó la condena de Manuel Vásquez (REUTERS/Aude Guerrucci)

El fiscal adjunto sénior John Barrick, de la Unidad de Homicidios de Crímenes Mayores de la Fiscalía del condado, señaló la entereza de los allegados al restaurantero a lo largo de todos estos años.

“A pesar de esperar casi 30 años por justicia, la familia de la víctima nunca perdió la fe en que algún día todos los responsables del asesinato serían procesados con éxito”, señaló Barrick en un comunicado recogido por el Los Angeles Times, diario estadounidense.

El defensor dijo que Vásquez expresó “arrepentimiento genuino”

El abogado de Vásquez, Christopher Chaney, indicó al Los Angeles Times que su cliente “aceptó la responsabilidad por su papel en la muerte del señor Arambula y expresó un arrepentimiento genuino por el dolor que causó”. “Nada puede deshacer lo que perdió la familia del señor Arambula. Espero que esta resolución les traiga algo de paz”, agregó Chaney.

Con la sentencia de Manuel Vásquez, los tres hombres involucrados en el crimen de 1998 han sido condenados por la justicia californiana.

Temas Relacionados

HomicidioSecuestroExtradiciónEstados UnidosCaliforniaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 6 de noviembre de 2026

Como cada viernes, esta lotería estadounidense dio a conocer los números ganadores de su sorteo millonario

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 6 de noviembre de 2026

Funcionarios de EEUU destinan USD 280 mil para ayudar a Puerto Rico ante las crisis de agua y energía

La alianza entre la Federación Hispana y un banco neoyorquino financiará mejoras en diez centros comunitarios, con cisternas, sistemas de recolección de lluvia, cocinas y paneles solares con baterías

Funcionarios de EEUU destinan USD 280 mil para ayudar a Puerto Rico ante las crisis de agua y energía

La peor inundación en mil años arrasó Palm Bay, mató a dos personas y dejó barrios enteros sin salida

Calles hundidas, socavones y casas con agua hasta los tobillos: el sur del condado de Brevard enfrenta una recuperación lenta mientras muchos propietarios descubren que no tienen seguro de inundación

La peor inundación en mil años arrasó Palm Bay, mató a dos personas y dejó barrios enteros sin salida

El Servicio Secreto arrestó a un venezolano armado cerca de la Casa Blanca que amenazó con matar a Trump

El sospechoso identificado como Ronny Yordrix Guanipa Chrinos portaba tres armas y municiones en vehículo denunciado como robado en Washington

El Servicio Secreto arrestó a un venezolano armado cerca de la Casa Blanca que amenazó con matar a Trump

El profesorado de Cornell aprobó un voto de censura contra la administración tras la denuncia de violación grupal

La decisión simbólica expone el reclamo por reformas ante el manejo institucional del caso de una exalumna

El profesorado de Cornell aprobó un voto de censura contra la administración tras la denuncia de violación grupal

TECNO

Suplantan a Amazon en España, llaman a usuarios y dicen que tienen cobros de 190 euros

Suplantan a Amazon en España, llaman a usuarios y dicen que tienen cobros de 190 euros

Windows 11 tiene una mejora que salvará computadores antiguos apunto de quedar obsoletos

Qué celulares se quedarán sin WhatsApp a partir del 16 de noviembre de 2026

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este sábado 7 de noviembre

Cómo se recreó la toma del Palacio de Justicia en la serie ‘Palacio’ de Netflix: actores revelan tecnologías y nuevos lenguajes

ENTRETENIMIENTO

Qué fue de los actores de Karate Kid a 40 años del estreno de la película

Qué fue de los actores de Karate Kid a 40 años del estreno de la película

Sylvester Stallone recuerda su vieja enemistad con Arnold Schwarzenegger: “Eramos muy confrontacionales”

Netflix confirma dos temporadas de ‘Sol de medianoche’, la nueva serie animada del universo de ‘Crepúsculo’

Maluma armó un show sorpresa en el aeropuerto de Miami y anunció su gira mundial de más de 60 fechas

Cómo murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’: los detalles que revela el informe forense

MUNDO

El canciller italiano sufrió un ciberataque: Giorgia Meloni responsabilizó a hackers vinculados a Rusia

El canciller italiano sufrió un ciberataque: Giorgia Meloni responsabilizó a hackers vinculados a Rusia

Los Chalecos Amarillos instaron a la “desobediencia masiva” de cara a una nueva jornada de protestas en Francia

Donald Trump afirmó que Israel y Medio Oriente “no existirían” si no hubiera detenido el avance nuclear de Irán

Una protesta frenó los trabajos de construcción de un centro de datos en Países Bajos

El secreto detrás del ataque a Binance: una unidad de hackers entrenada por Corea del Norte