Estados Unidos

Una jueza frenó temporalmente la construcción del arco triunfal de Trump en Washington

Pese a que la comisión federal dio luz verde al proyecto, una medida cautelar suspendió las obras durante 14 días mientras avanzan las demandas de Virginia, el Distrito de Columbia y organizaciones de veteranos

La Comisión Nacional de Planificación de la Capital aprobó los planos del monumento tras una audiencia de más de nueve horas (REUTERS/Jonathan Ernst).
La Comisión Nacional de Planificación de la Capital aprobó los planos del monumento tras una audiencia de más de nueve horas (REUTERS/Jonathan Ernst).
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Una jueza federal de Estados Unidos ordenó suspender durante 14 días cualquier obra vinculada al Arco Triunfal promovido por el presidente Donald Trump cerca de la entrada del Cementerio Nacional de Arlington, en el área metropolitana de Washington.

La jueza Tanya S. Chutkan prohibió a la administración iniciar o ejecutar tareas de construcción, excavación u otras acciones destinadas a avanzar con el monumento, de 76 metros de altura, mientras continúan los litigios impulsados por Virginia, el Distrito de Columbia y organizaciones de veteranos, precisó NBC News.

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La medida cautelar se conoció poco después de que la Comisión Nacional de Planificación de la Capital aprobara los planos por ocho votos contra cuatro, al término de una audiencia remota que se extendió durante más de nueve horas y reunió decenas de comentarios públicos de residentes.

Los gobiernos de Virginia, el Distrito de Columbia y organizaciones de veteranos impulsaron litigios para frenar el proyecto (REUTERS/Jonathan Ernst).
Los gobiernos de Virginia, el Distrito de Columbia y organizaciones de veteranos impulsaron litigios para frenar el proyecto (REUTERS/Jonathan Ernst).

Los demandantes cuestionan la legalidad y los efectos locales de la obra

Dos acciones judiciales cuestionan el proyecto: una fue iniciada por veteranos y defensores de la preservación, y la otra, por los gobiernos de Virginia y el Distrito de Columbia. Estos últimos también presentaron una solicitud de restricción temporal.

Las demandas sostienen que no se realizaron las revisiones ambientales e históricas necesarias y que la obra afectaría un paisaje histórico y la solemnidad del Cementerio Nacional de Arlington, informó The New York Times.

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Según las autoridades locales, la construcción “contraviene al menos cinco leyes federales”, entre ellas una que limita la altura de los edificios en el Distrito a un máximo de 39 metros.

Asimismo, detallaron que perjudicaría a los residentes mediante desvíos de tránsito, posibles demoras en la respuesta ante emergencias, impactos ambientales y costos públicos.

En un escrito de 33 páginas, la magistrada sostuvo que los demandantes demostraron ante el tribunal que el inicio inmediato de las obras les causaría un perjuicio inminente. “El daño es seguro”, escribió, al señalar que la administración había comunicado que podía comenzar a construir apenas obtuviera las autorizaciones administrativas necesarias.

A su vez, Chutkan indicó que, una vez iniciados los trabajos, el Departamento de Transporte del Distrito de Columbia tendría que destinar personal y recursos operativos para gestionar esas consecuencias, con costos que no podrían recuperarse, reportó Associated Press.

La jueza también explicó que el arco requiere la aprobación del Congreso y ordenó al gobierno presentar un informe sobre el estado de la situación el próximo lunes, a fin de garantizar que cumpla con la orden.

El tribunal concluyó que el inicio inmediato de las obras causaría un perjuicio seguro y costos económicos irrecuperables (U.S. Commission on Fine Arts/Handout vía REUTERS).
El tribunal concluyó que el inicio inmediato de las obras causaría un perjuicio seguro y costos económicos irrecuperables (U.S. Commission on Fine Arts/Handout vía REUTERS).

Los planos aprobados no incluyen las funciones de seguridad que mencionó la administración

Trump afirmó que el arco conmemoraría el 250.º aniversario de Estados Unidos y tendrá recursos militares, como drones y puestos de francotiradores. Sin embargo, los planos definitivos aprobados por la comisión no contemplan ese tipo de instalaciones.

De acuerdo con NBC News, durante la votación, Greg Wischer, subjefe de gabinete del Departamento del Interior, explicó que el diseño “es capaz de albergar funciones de seguridad nacional”, aunque aseguró que los detalles no son públicos y fueron presentados bajo reserva en el expediente judicial.

Por su parte, Chutkan manifestó que esas justificaciones “sin fundamento alguno” vinculadas a la seguridad surgieron recientemente y “no aparecen en ningún lugar de los documentos de planificación sobre los que se revisó y aprobó el proyecto”.

Los planos oficiales aprobados para el monumento omitieron las funciones militares y el uso de drones anunciados por Trump (U.S. Commission on Fine Arts/Handout vía REUTERS).
Los planos oficiales aprobados para el monumento omitieron las funciones militares y el uso de drones anunciados por Trump (U.S. Commission on Fine Arts/Handout vía REUTERS).

La jueza cuestionó el argumento de que una ley de 1925 habilita el arco

La administración Trump alega que una ley de 1925 sobre el Puente Memorial de Arlington autoriza la obra. La magistrada sostuvo que “el mero hecho de plantear este argumento revela sus deficiencias”, recogió The New York Times.

Para Chutkan, la improbabilidad de que una “ley centenaria” haya otorgado una autorización, hasta ahora desconocida para las administraciones anteriores, para levantar un arco “demuestra hasta qué punto los demandados deben esforzarse para justificar este proyecto”.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, celebró la decisión de la comisión en redes sociales y arremetió contra el fallo: “Un tribunal de distrito activista bloqueó la construcción del proyecto. Confiamos en que se nos dará la razón en todo momento a medida que avance este litigio y esperamos ver la finalización de este magnífico arco, un homenaje a 250 años de grandeza estadounidense”.

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