La FAA concluye que el arco propuesto por Trump no representa un peligro para los vuelos en Washington

El estudio de riesgos de la FAA estableció que las aeronaves deberán pasar al menos a 238 metros sobre el área del arco (REUTERS/Jonathan Ernst).

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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) concluyó que el arco triunfal propuesto por el presidente Donald Trump no representaría un peligro para la aviación y deberá incorporar en su parte superior una llama eterna y un sistema de iluminación que permita identificarlo desde el aire.

La estructura está proyectada cerca del Cementerio Nacional de Arlington, en la principal ruta de aproximación y salida del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

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El informe divulgado este viernes despeja uno de los requisitos aeronáuticos para el proyecto, concebido por el mandatario en el marco del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La autorización, sin embargo, no resuelve los litigios ni los trámites urbanísticos pendientes para iniciar la obra.

La FAA exige una llama eterna y reflectores alrededor del arco

El proyecto prevé una altura de unos 76 metros (250 pies) y se ubicaría a unos 914 metros (3.000 pies) del aeropuerto.

Un portavoz de la agencia dijo a The Washington Post que los especialistas revisaron el espacio aéreo, los patrones de tránsito y los procedimientos de los aeropuertos de la zona.

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Tras un análisis exhaustivo, el organismo determinó que la obra “no tendría ningún efecto adverso sustancial” sobre el uso del espacio aéreo ni sobre las instalaciones de navegación del aeropuerto, informó CBS News.

ARCHIVO - Una maqueta del Arco del Triunfo propuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump, se exhibe en el complejo de monumentos National Mall, en Washington, el 27 de junio de 2026. (AP Foto/Jen Golbeck/Archivo)

De acuerdo con el estudio de riesgos de la FAA, las aeronaves deberán pasar al menos a 238 metros (780 pies) sobre el área del arco, lo que representa una separación mínima de 149 metros (488 pies) respecto de la cima prevista, precisó Reuters.

Al mismo tiempo, la agencia estableció que el monumento debe contar con una “llama eterna no estándar” en la parte superior, además de proyectores que lo iluminen de forma continua desde al menos tres puntos distribuidos alrededor de su base.

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La FAA había planteado en junio la instalación de luces rojas intermitentes de obstáculo, similares a las del Monumento a Washington. En su resolución más reciente retiró ese requisito, reportó The New York Times.

El informe señala que las luces propuestas son compatibles con gafas de visión nocturna, aunque aclara que la evaluación de destellos y reflejos queda fuera del alcance del estudio.

Por otro lado, la entidad remarcó que deberá recibir una notificación con al menos 10 días de anticipación antes del comienzo formal de la construcción. Cualquier cambio en los planos o en la altura deberá volver a presentarse ante la FAA, indicó CBS News.

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La decisión puede ser objeto de revisión si se presenta una petición antes del 18 de octubre, según Reuters.

El proyecto del arco triunfal se ubicaría cerca del Cementerio Nacional de Arlington, en la principal ruta de aproximación y salida del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (REUTERS/Jonathan Ernst).

La obra aún enfrenta una demanda y la revisión urbanística

El proyecto recibió críticas de legisladores demócratas, especialistas en aviación y veteranos de guerra.

La senadora Tammy Duckworth calificó el arco de “peligroso” y “particularmente irresponsable dados los esfuerzos continuos de la FAA para implementar mejoras de seguridad en el aeropuerto Aeropuerto Nacional Ronald Reagan y sus alrededores tras la colisión evitable ocurrida allí a finales de enero de 2025”.

Por su parte, un grupo de veteranos de la guerra de Vietnam presentó una demanda para detener el proyecto, al considerar que obstruiría la línea de visión entre el Monumento a Lincoln y el cementerio. A su vez, cuestionan la falta de autorización del Congreso, consignó The New York Times.

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Un juez federal ordenó el 4 de septiembre que el Gobierno notifique con 48 horas de antelación cualquier actividad en el lugar, salvo las tareas destinadas a identificar vestigios culturales subterráneos, detalló Reuters.

Además, el proyecto aún requiere la aprobación final de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, organismo que supervisa las construcciones en terrenos federales de Washington.