Estados Unidos

Trump anunció que su Arco del Triunfo en Washington también será una base militar con drones y francotiradores

El presidente estadounidense dijo que la estructura será también en un “complejo militar de primer nivel”

Representación artística del "Independence Arch" propuesto por el presidente Donald Trump cerca del National Mall, difundida el 10 de abril de 2026. Este domingo Trump dijo que la estructura también albergará drones y francotiradores (Comisión de Bellas Artes de EE.UU./vía REUTERS)
Representación artística del "Independence Arch" propuesto por el presidente Donald Trump cerca del National Mall, difundida el 10 de abril de 2026. Este domingo Trump dijo que la estructura también albergará drones y francotiradores (Comisión de Bellas Artes de EE.UU./vía REUTERS)
Guardar

Un enorme arco que Donald Trump quiere construir en un sitio histórico de Washington también funcionará como base para drones y francotiradores, anunció el domingo el presidente estadounidense.

“He acordado convertir el magnífico Arco del Triunfo... en un Complejo Militar/Arco del Triunfo de primer nivel”, escribió Trump en un mensaje en Truth Social, “para alojar, almacenar y tener la capacidad rápida de usar grandes cantidades de drones, además de francotiradores, tanto en el techo como en las áreas de la plaza, y además tener y mantener grandes cantidades de munición para francotiradores en depósito”.

PUBLICIDAD

“No habrá ninguna instalación como esta en ningún lugar del mundo. De las 59 principales ciudades y capitales, Washington D.C. ES LA ÚNICA EN EL MUNDO QUE NO TIENE UN ARCO DEL TRIUNFO, pero ahora lo tendrá y, por lejos, ¡el más grande de todos!”, agregó el mandatario.

Un proyecto de 76 metros frente al Cementerio de Arlington

Representación artística del "Independence Arch" propuesto por el presidente Donald Trump, difundida el 10 de abril de 2026; la estructura, prevista para el 250º aniversario de Estados Unidos, medirá 76 metros de altura (Comisión de Bellas Artes de EE.UU./vía REUTERS)
Representación artística del "Independence Arch" propuesto por el presidente Donald Trump, difundida el 10 de abril de 2026; la estructura, prevista para el 250º aniversario de Estados Unidos, medirá 76 metros de altura (Comisión de Bellas Artes de EE.UU./vía REUTERS)

La estructura propuesta se ubicará a orillas del río Potomac, en Memorial Circle, entre el extremo del puente Arlington Memorial y el Cementerio Nacional de Arlington, y forma parte del impulso de Trump por dejar su sello personal en la capital estadounidense. La administración Trump no buscó la opinión del Congreso para un cambio de esta magnitud en la capital del país.

PUBLICIDAD

El arco, apodado informalmente “Independence Arch”, tendrá una altura de unos 76 metros —más alto que el propio Lincoln Memorial, de apenas 30 metros, y solo superado en la ciudad por el Capitolio, de 88 metros— y se inspira en el Arco del Triunfo de París, aunque a mayor escala.

Representación artística del "Independence Arch" propuesto por el presidente Donald Trump, difundida el 10 de abril de 2026; la obra, cuyo costo podría alcanzar los 100 millones de dólares, ya inició su etapa de excavación (Comisión de Bellas Artes de EE.UU./vía REUTERS)
Representación artística del "Independence Arch" propuesto por el presidente Donald Trump, difundida el 10 de abril de 2026; la obra, cuyo costo podría alcanzar los 100 millones de dólares, ya inició su etapa de excavación (Comisión de Bellas Artes de EE.UU./vía REUTERS)

Dado su tamaño, obstruirá las líneas visuales entre el Lincoln Memorial, uno de los emblemas más reconocibles de Washington, y el Cementerio de Arlington, donde descansan cientos de miles de militares estadounidenses.

Representación artística de la ubicación del "Independence Arch" propuesto por el presidente Donald Trump, cerca del National Mall, difundida el 10 de abril de 2026 (Comisión de Bellas Artes de EE.UU./vía REUTERS)
Representación artística de la ubicación del "Independence Arch" propuesto por el presidente Donald Trump, cerca del National Mall, difundida el 10 de abril de 2026 (Comisión de Bellas Artes de EE.UU./vía REUTERS)

El secretario del Interior, Doug Burgum, había anunciado a principios de septiembre que los trabajos de excavación comenzarían “en las próximas dos semanas”, tras más de 125 años de espera, según escribió en redes sociales. El costo del proyecto podría alcanzar los 100 millones de dólares, según fuentes citadas por Axios y el Washington Post, aunque la Casa Blanca no confirmó una cifra oficial ni precisó cómo se financiará, más allá de que Trump sugirió que parte de los fondos sobrantes de la construcción del salón de baile de la Casa Blanca podrían destinarse a la obra.

Una serie de proyectos con sello personal

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump lanzó una serie de proyectos de renovación en la capital, varios de los cuales derivaron en disputas legales. Entre ellos figura un costoso salón de baile que se construye en la Casa Blanca, para el cual Trump mandó demoler un ala completa de la residencia presidencial, con un costo estimado de 250 millones de dólares. Otro proyecto es la trabajosa renovación del Reflecting Pool, el gran estanque rectangular del National Mall.

Por un tiempo, Trump también hizo colocar su nombre en las paredes del Kennedy Center, el instituto de cultura y artes que lleva el nombre del presidente asesinado John F. Kennedy, antes de que un juez revirtiera esa decisión. El fallo llevó a la junta del centro, integrada por personas designadas por el propio Trump, a votar el cierre inmediato de la institución.

Temas Relacionados

Donald TrumpIndependence ArchWashington DCEstados UnidosÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ante la ofensiva de Irán y los hutíes, Trump se reúne en la ONU con sus aliados árabes para definir un plan en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos evalúa retomar las acciones militares para contener al régimen chiíta y su aliado en Yemen, que condicionan la comercialización global del petróleo y desestabilizan a la región

Ante la ofensiva de Irán y los hutíes, Trump se reúne en la ONU con sus aliados árabes para definir un plan en Medio Oriente

Scott Bessent se reunirá con su par chino en la antesala a la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping

El secretario del Tesoro de Estados Unidos mantendrá un encuentro con el viceprimer ministro chino He Lifeng para discutir sobre la inteligencia artificial y las tierras raras, dos áreas estratégicas de gran importancia para Beijing y Washington

Scott Bessent se reunirá con su par chino en la antesala a la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del sábado 19 de septiembre de 2026

Esta lotería estadounidense lleva a cabo tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del sábado 19 de septiembre de 2026

EEUU emitió una alerta para sus ciudadanos en Medio Oriente ante una posible “escalada imprevista” de las tensiones

La advertencia responde a la tensión tras los ataques hutíes en Arabia Saudita, y luego de que Teherán volviera a trasladar sus exigencias para retomar el diálogo. El presidente Donald Trump regresó antes de lo previsto a la Casa Blanca

EEUU emitió una alerta para sus ciudadanos en Medio Oriente ante una posible “escalada imprevista” de las tensiones

Un piloto murió y otro sobrevivió en una colisión de dos planeadores en el estado de Nueva York

Una de las aeronaves logró aterrizar en el aeropuerto Plateau Sky Ranch, mientras que la otra fue localizada en una zona boscosa de Edinburg. Las autoridades federales y estatales investigan las causas del accidente

Un piloto murió y otro sobrevivió en una colisión de dos planeadores en el estado de Nueva York

TECNO

Así puedes unificar Google Drive, OneDrive, Dropbox y más servicios en una sola carpeta

Así puedes unificar Google Drive, OneDrive, Dropbox y más servicios en una sola carpeta

Cómo es el truco de Android Auto usando dos celulares para tener una mejor experiencia de conducción

5 trucos para conducir un auto híbrido de Lima a Cusco

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy domingo 20 de septiembre

Para qué sirven los puertos USB del monitor: las mejores formas de aprovecharlos

ENTRETENIMIENTO

Harrison Ford reveló cómo consiguió el papel de Han Solo mientras trabajaba como carpintero: “Pensé que les hacía un favor”

Harrison Ford reveló cómo consiguió el papel de Han Solo mientras trabajaba como carpintero: “Pensé que les hacía un favor”

Angelina Jolie confiesa que nunca tuvo una conexión como la que tiene con Salma Hayek

La película favorita de Samuel L. Jackson fue un fracaso de taquilla: cuál eligió el actor

La película mexicana que ha sorprendido en San Sebastián y que pide ternura en tiempos de guerra: “Envidiamos cómo se hacen las cosas en España a nivel industria”

Rosemary Harris, la tía May de “Spider-Man”, cumple 99 años: su vida después de la trilogía

MUNDO

Cómo el colapso de un puente en Indonesia cambió las normas de seguridad vial en el país

Cómo el colapso de un puente en Indonesia cambió las normas de seguridad vial en el país

Un israelí fue asesinado en un ataque terrorista en Cisjordania: el agresor fue capturado por el Ejército

El régimen de Irán amenazó con “ataques devastadores” contra bases de EEUU si Washington “comete un error”

La Liga Árabe condenó los ataques hutíes contra Arabia Saudita: “Representa una escalada peligrosa e inaceptable”

Rusia dijo que prepara reuniones con Estados Unidos en las próximas semanas para tratar sus diferencias