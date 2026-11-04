Un marinero de 86 años y su perro sobrevivieron dos meses perdidos en el Pacífico y fueron rescatados frente a California

Personal marítimo asiste a un navegante de 86 años y a su mascota junto al casco de una nave mayor tras permanecer a la deriva en el océano Pacífico (United States Coast Guard)

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Un marinero de 86 años y su perro más de dos meses a la deriva en el Pacífico. La Guardia Costera de los Estados Unidos los rescató a unos 740 kilómetros (460 millas) de la costa de San Diego, California, con asistencia de buques comerciales, según informó la institución en un comunicado oficial.

El hombre había zarpado desde Astoria, Oregón, a bordo de su velero, el Willow Wind, con rumbo a Pago Pago, capital de Samoa Americana, un trayecto de aproximadamente 8.000 kilómetros (5.000 millas). El último contacto registrado fue el 20 de agosto. Su identidad no fue divulgada.

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El 24 de octubre, los operadores del Área del Pacífico de la Guardia Costera recibieron un aviso de que el marinero no había llegado a su destino. Tres días después, el Centro de Coordinación de Rescate de Alameda, California, captó una señal de emergencia de la baliza de posición indicadora de radio de emergencia (EPIRB) registrada a nombre del Willow Wind. Esa señal activó la operación de búsqueda.

Entre el 24 y el 27 de octubre, la Guardia Costera buscó al marinero sin una posición conocida del velero ni comunicaciones recientes que orientaran el rastreo. La señal de la EPIRB fue el primer dato concreto que permitió delimitar una zona de rastreo en un océano de dimensiones vastas.

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Esa misma noche del 27 de octubre, una tripulación del C-27 Spartan de la Estación Aérea Sacramento localizó el velero. La institución desplegó además una tripulación de HC-130 Hércules y desvió al guardacostas Robert Ward (WPC 1130) hacia la zona, y solicitó asistencia a embarcaciones cercanas.

Más de 14 horas de demora por oleaje y vientos antes del rescate

Un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos despega durante las tareas de búsqueda de los supervivientes de un naufragio frente a Baja California (Associated Press)

El buque de carga comercial Grand Orion llegó primero al lugar, alrededor de las 3:20 de la madrugada del miércoles 28 de octubre. Las fuertes olas y los vientos impidieron durante más de 14 horas que su tripulación pudiera acceder al velero. A las 5:36 de la tarde, el marinero y su perro fueron trasladados a bordo del Grand Orion. El Willow Wind, con sus velas dañadas, quedó a la deriva en el océano.

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A la mañana siguiente, cuando el Grand Orion se encontraba a unos 274 kilómetros (170 millas) al oeste de Ventura, California, una tripulación del helicóptero MH-60 Jayhawk de la Estación Aérea San Diego los izó desde el buque y los transportó al Sector San Diego de la Guardia Costera. Al llegar, el marinero fue trasladado al Hospital Scripps Mercy para su evaluación médica.

Sin lesiones graves pero con debilidad al llegar al hospital

Según la institución, el hombre presentaba debilidad y dificultad para caminar, pero no tenía lesiones graves. Su perro también fue trasladado al continente junto a él, aunque las autoridades no precisaron el estado del animal.

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“Estamos agradecidos con los marineros mercantes y las tripulaciones del la Guardia Costera, cuyo esfuerzo coordinado llevó esta búsqueda a un rescate exitoso”, señaló la institución en un comunicado oficial. El comandante Jason Nguyen, jefe del centro de mando del Distrito Suroeste, agregó en el mismo comunicado: “Este caso resalta la importancia de llevar equipos de comunicación de emergencia y de elaborar un plan de flotación para que alguien en tierra conozca los planes del viaje”.

La institución no informó el nombre del marinero ni el de su perro, y tampoco dio detalles sobre el estado del animal más allá de confirmar que ambos fueron evacuados juntos en el helicóptero.

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La ruta del Willow Wind cruza aguas remotas del Pacífico Norte antes de descender hacia el hemisferio sur y es una de las más exigentes para navegantes solitarios. Durante semanas, la embarcación quedó a merced de las corrientes oceánicas hasta que la baliza reveló su posición exacta.