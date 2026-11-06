Estados Unidos identifica los restos de un soldado de los "Merrill's Marauders" desaparecido en la Segunda Guerra Mundial hace 80 años

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos identificaron los restos del soldado Joseph Gala más de 80 años después de su desaparición en Birmania durante la Segunda Guerra Mundial. (Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Acción del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DPAA))

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Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron que identificaron los restos del soldado Joseph Gala, integrante durante la Segunda Guerra Mundial de la unidad de infantería Merrill’s Marauders. El anuncio oficial, difundido por la cadena CBS News, ocurrió más de 80 años después de que el joven desapareciera en el frente asiático.

Gala, oriundo de la ciudad de Lynn, en Massachusetts, tenía 21 años cuando falleció en combate en territorio de lo que entonces era Birmania, actual Myanmar. La resolución de este caso fue posible gracias al trabajo de la Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Acción del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DPAA).

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La entidad que determinó que el soldado cayó en acción el 14 de julio de 1944, dos meses después de que sus compañeros lo vieran por última vez en las cercanías del poblado de Mankrin. Su identificación concluyó un enigma de ocho décadas y posibilitó el regreso con honores de sus restos mortales a su comunidad natal.

Quién era Joseph Gala, el soldado del grupo Merrill’s Marauders identificado 80 años después

Nacido el 19 de noviembre de 1922 en Lynn, Joseph A. Gala creció como uno de los cinco hijos del matrimonio de Frank y Adeline Gala. Tras completar sus estudios en la secundaria Lynn English High School, se alistó en el ejército de Estados Unidos el 24 de mayo de 1943.

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Joseph Gala, oriundo de Lynn, Massachusetts, murió en combate a los 21 años el 14 de julio de 1944, según determinó la DPAA. (Pacific Historic Parks USS Arizona Memorial)

Con el rango de soldado raso, Gala integró la Compañía E del Segundo Batallón de la 5307.ª Unidad Compuesta (Provisional), cuyo nombre en clave era “Galahad”. Su arribo al frente asiático ocurrió en mayo de 1944 como parte de los refuerzos conocidos como “New Galahad”.

Como documenta el material testimonial del Museo del Patrimonio de las Fuerzas Armadas (AFHM), las tropas iniciales sufrieron un desgaste extremo por el paludismo, el tifus y la disentería en la jungla birmana, cuadro sanitario adverso que diezmó las compañías y forzó la llegada de relevos para sostener las operaciones.

Gala integró la Compañía E del Segundo Batallón de la 5307.ª Unidad Compuesta, conocida como Merrill’s Marauders. (Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Acción del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DPAA))

El 16 de junio de 1944, tras la toma estratégica del aeródromo de Myitkyina, el batallón de Gala inició un avance hacia el sur desde el poblado de Mankrin ante posiciones defensivas japonesas fuertemente atrincheradas. En medio de aquellos combates en la selva se perdió el rastro del militar.

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Aunque los partes de guerra nunca detallaron las circunstancias exactas de su muerte, la documentación oficial fijó su deceso en combate el 14 de julio de 1944, cuando tenía 21 años.

Qué fueron los Merrill’s Marauders en la Segunda Guerra Mundial

El combatiente formó parte del regimiento conocido de manera popular como Merrill’s Marauders, bautizado así en honor a su comandante, el general de brigada Frank Merrill. El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt convocó a este contingente para una misión secreta y de alto peligro en el teatro de operaciones de China-Birmania-India, un frente que el propio ejército catalogó como el “teatro olvidado” de la guerra.

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Cerca de 3.000 voluntarios respondieron a la convocatoria. Hacia el final de la campaña en Myitkyina, apenas unos 200 soldados permanecían operativos en el frente; la gran mayoría de los efectivos sufrió bajas por heridas, agotamiento extremo o enfermedades tropicales que motivaron su evacuación médica, tras lo cual la mayor parte logró sobrevivir y volver con sus familias.

Los integrantes de la unidad completaron una marcha a pie de 1.600 kilómetros (1.000 millas) a través del territorio selvático para cortar las líneas de abastecimiento de Japón. “Aquellos que se ofrecieron como voluntarios no tenían idea de cuál sería la misión”, relató Robert Passanisi, uno de los soldados que sobrevivió a la contienda, a la prensa estadounidense.

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Según el Ejército de los Estados Unidos, la unidad "Merrill Marauders" fue creada por el presidente Franklin D. Roosevelt para completar una "misión secreta y peligrosa" en el teatro de operaciones China-Birmania-India, también conocido como el "teatro de operaciones olvidado". (Bettman Archive)

Tras vencer en múltiples enfrentamientos contra tropas más numerosas y tomar el aeródromo estratégico de Myitkyina en mayo de 1944, cada integrante recibió la Estrella de Bronce y el Pentágono dispuso que ninguno de ellos volviera a entrar en combate.

Cómo identificaron los restos de Joseph Gala

Tras el término de la contienda, los restos mortales del soldado pasaron por distintos cementerios militares de Birmania y de la India. Hacia 1947, los cuerpos no identificados fueron trasladados a Hawái, donde recibieron sepultura bajo lápidas anónimas en el Cementerio Nacional Conmemorativo del Pacífico, conocido como Punchbowl, en la ciudad de Honolulu. Allí permanecieron sin identificar durante más de siete décadas.

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El Departamento de Guerra publica una lista de 51 soldados de Massachusetts muertos en combate en Asia, el Pacífico, Europa y el Mediterráneo. ( Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Acción del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DPAA))

El proceso que permitió dar con la identidad del militar inició en 2018, cuando la DPAA comenzó la exhumación de restos anónimos en el cementerio de Punchbowl para individualizar a los caídos en Myitkyina, labor que incluyó los despojos catalogados como X-104 en 2018, y X-514 y X-519 en 2021.

Un recorte de periódico fechado en 1944 informa sobre misas por Joseph A. Gala, muerto en Birmania, y Andrew J. Madden, muerto en Francia. ( Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Acción del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DPAA))

Para certificar que la osamenta pertenecía al soldado de Massachusetts, los antropólogos combinaron análisis dentales y pruebas circunstanciales con estudios de ADN mitocondrial y autosómico desarrollados por el Sistema de Médicos Forenses de las Fuerzas Armadas.

El regreso de Joseph Gala a Massachusetts

Ocho décadas después de su desaparición en combate, el militar retornó a su suelo natal. Gala recibió sepultura con honores militares en el cementerio Pine Grove de Lynn, Massachusetts, el jueves 5 de noviembre de 2026. Sus familiares, veteranos de guerra y vecinos de la comunidad local acudieron a la ceremonia para rendir homenaje póstumo al soldado que falleció en la jungla asiática a los 21 años.

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Como tributo oficial, su nombre figura grabado en las Paredes de los Desaparecidos del Cementerio y Monumento Americano de Manila, en Filipinas, donde la institución colocará una roseta de bronce para constatar su identificación.